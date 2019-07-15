Больше тысячи новосибирских выпускников пожаловались на результаты ЕГЭ

«В целом у нас в ЕГЭ 1251 апелляция была подана — это примерно столько же, сколько в прошлом году, даже чуть поменьше. Но удовлетворённых апелляций в этом году больше — 327, это примерно 26% от общего числа апелляций. Основная масса удовлетворённых апелляций — это технические ошибки. То есть либо ручка плохо писала, либо не по образцу написана цифра, и она распозналась [компьютером], соответственно, неверно», — рассказал заместитель директора НИМРО Сергей Кондратьев.

В Новосибирской области подсчитали количество поданных апелляций по результатам ЕГЭ — с оценками не согласились больше 1200 выпускников.

Чаще всего новосибирские выпускники жаловались на результаты экзаменов по профильной математике, а также по обществознанию и русскому языку, добавили в НИМРО. Эти предметы в основной период ЕГЭ сдают больше всего выпускников.

В прошлом году выпускник одной из новосибирских гимназий не согласился с результатами ЕГЭ по обществознанию и подал в суд на Минобразования РФ: спор возник из-за формулировки, которую школьник взял из учебника, не рекомендованного министерством. Суд его заявление не принял.