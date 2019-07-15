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Образование

Больше тысячи новосибирских выпускников пожаловались на результаты ЕГЭ

Чаще всего они жалуются на результаты экзаменов по профильной математике

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Чаще всего выпускники жалуются на работу компьютера, который неверно считывает ответы с бланков  

Фото: Александр Ощепков / НГС

В Новосибирской области подсчитали количество поданных апелляций по результатам ЕГЭ — с оценками не согласились больше 1200 выпускников.

Об этом корреспонденту НГС рассказали в Новосибирском институте мониторинга и развития образования. 

«В целом у нас в ЕГЭ 1251 апелляция была подана — это примерно столько же, сколько в прошлом году, даже чуть поменьше. Но удовлетворённых апелляций в этом году больше — 327, это примерно 26% от общего числа апелляций. Основная масса удовлетворённых апелляций — это технические ошибки. То есть либо ручка плохо писала, либо не по образцу написана цифра, и она распозналась [компьютером], соответственно, неверно», — рассказал заместитель директора НИМРО Сергей Кондратьев. 

Чаще всего новосибирские выпускники жаловались на результаты экзаменов по профильной математике, а также по обществознанию и русскому языку, добавили в НИМРО. Эти предметы в основной период ЕГЭ сдают больше всего выпускников.

В прошлом году выпускник одной из новосибирских гимназий не согласился с результатами ЕГЭ по обществознанию и подал в суд на Минобразования РФ: спор возник из-за формулировки, которую школьник взял из учебника, не рекомендованного министерством. Суд его заявление не принял.

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