«Работаем с полной отдачей»: Центр СПИД рассказал, как победить гигантские утренние очереди

Процедурный кабинет в Центре СПИД работает до 12:00, но в экстренной ситуации кровь можно сдать и позже
Фото: Александр Ощепков / НГС
Новосибирский центр по профилактике и борьбе со СПИД при инфекционной больнице
Пациенты новосибирского Центра СПИД на улице Семьи Шамшиных сообщили НГС о гигантских очередях на прошлой неделе — одна из пациенток так долго ждала анализа в процедурном кабинете, что даже упала в обморок в душном помещении.
Сегодня, 15 июля, врачи Центра СПИД провели экскурсию по поликлинике — она состоялась около 13:00, в это время очередей не было.
«Центр СПИД работает 5 дней в неделю, выходной — суббота и воскресенье. Режим работы в две смены, с 8 утра до 8 вечера. Забор крови производится ежедневно, кроме субботы и воскресенья, потому что это технология анализов, они не могут там долго храниться. Но ещё раз повторяю, если кто-то не успел или экстремальная ситуация (общий поток идёт с восьми до двух) у человека, безусловно, если он приехал на приём в другое время, кровь, если нужно взять исследования, они будут взяты. Препараты отпускаются, пациенты тоже 5 дней в неделю с восьми [утра] до восьми вечера.
Врачи работают с полной отдачей, 8 инфекционистов, ещё раз подчёркиваю, работают сегодня на приёме.
Лариса Позднякова, главный врач новосибирской инфекционной больницы № 1
Три фельдшера на выдаче, социальные работники, психологи и два педиатра работают в детской службе, которая сегодня обслуживает детей и беременных женщин», — рассказала главный врач инфекционной больницы
Врачи центра отметили, что большинство пациентов действительно приходят к 8:00, тогда как могут приходить в разное время — поэтому и образовываются очереди.
По словам Ларисы Поздняковой, медики будут развивать межрайонные кабинеты, в которых можно сдавать анализы, а также открывать дополнительные кабинеты на правом и левом берегу.
«И в целом, что касается площадей, такие разговоры ведутся, <…> чтобы как-то расширить [площади], в перспективе, да, все эти вопросы обсуждаются», — заверила главный врач.
Сроки, когда могут открыться новые кабинеты для ВИЧ-инфицированных новосибирцев, медики пока не назвали.
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов добавил, что условия, в которых лечатся ВИЧ-инфицированные пациенты региона, «всё это находится на каждодневном контроле».
«На самом деле вопрос организации и обеспечения данной категории пациентов с ВИЧ-инфекцией, она очень остро стоит на территории Новосибирской области, поэтому этому уделяется большое внимание», — отметил министр.
В июле статистики объявили, что Новосибирская область попала в число 13 регионов, в которых ВИЧ заразились более 1% жителей. По словам эксперта, статистика близка к реальности, но говорит не только о том, что люди стали резко заражаться ВИЧ.