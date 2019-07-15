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«Работаем с полной отдачей»: Центр СПИД рассказал, как победить гигантские утренние очереди

В июле очереди были такими длинными, что пациенты теряли сознание в толпе

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Процедурный кабинет в Центре СПИД работает до 12:00, но в экстренной ситуации кровь можно сдать и позже 

Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирский центр по профилактике и борьбе со СПИД при инфекционной больнице № 1 устроил экскурсию для журналистов после публикации НГС о толпах больных — врачи призвали пациентов приходить в разное время. Также центр анонсировал возможное расширение площадей.

Пациенты новосибирского Центра СПИД на улице Семьи Шамшиных сообщили НГС о гигантских очередях на прошлой неделе — одна из пациенток так долго ждала анализа в процедурном кабинете, что даже упала в обморок в душном помещении.

Сегодня, 15 июля, врачи Центра СПИД провели экскурсию по поликлинике — она состоялась около 13:00, в это время очередей не было.

Очереди из пациентов образовываются в 8 утра, когда ВИЧ-инфицированные сибиряки разом приходят в поликлинику центра. На момент экскурсии очереди не было

Очереди из пациентов образовываются в 8 утра, когда ВИЧ-инфицированные сибиряки разом приходят в поликлинику центра. На момент экскурсии очереди не было

Количество пациентов днём можно сравнить с очередью в обычной поликлинике

Количество пациентов днём можно сравнить с очередью в обычной поликлинике

«Центр СПИД работает 5 дней в неделю, выходной — суббота и воскресенье. Режим работы в две смены, с 8 утра до 8 вечера. Забор крови производится ежедневно, кроме субботы и воскресенья, потому что это технология анализов, они не могут там долго храниться. Но ещё раз повторяю, если кто-то не успел или экстремальная ситуация (общий поток идёт с восьми до двух) у человека, безусловно, если он приехал на приём в другое время, кровь, если нужно взять исследования, они будут взяты. Препараты отпускаются, пациенты тоже 5 дней в неделю с восьми [утра] до восьми вечера.

Врачи работают с полной отдачей, 8 инфекционистов, ещё раз подчёркиваю, работают сегодня на приёме.

Лариса Позднякова, главный врач новосибирской инфекционной больницы № 1

Три фельдшера на выдаче, социальные работники, психологи и два педиатра работают в детской службе, которая сегодня обслуживает детей и беременных женщин», — рассказала главный врач инфекционной больницы № 1 Лариса Позднякова.

Главный врач инфекционной больницы <nobr class="_">№ 1</nobr> (на её территории находится поликлиника центра) Лариса Позднякова заверила, что все медицинские работники трудятся «с полной отдачей»

Главный врач инфекционной больницы № 1 (на её территории находится поликлиника центра) Лариса Позднякова заверила, что все медицинские работники трудятся «с полной отдачей»

Врачи центра отметили, что большинство пациентов действительно приходят к 8:00, тогда как могут приходить в разное время — поэтому и образовываются очереди.

По словам Ларисы Поздняковой, медики будут развивать межрайонные кабинеты, в которых можно сдавать анализы, а также открывать дополнительные кабинеты на правом и левом берегу.

Врачи работают в две смены&nbsp;

Врачи работают в две смены 

«И в целом, что касается площадей, такие разговоры ведутся, <…> чтобы как-то расширить [площади], в перспективе, да, все эти вопросы обсуждаются», — заверила главный врач.

Сроки, когда могут открыться новые кабинеты для ВИЧ-инфицированных новосибирцев, медики пока не назвали.

Препараты также выдают с 8:00 до 20:00, заверило руководство центра&nbsp;

Препараты также выдают с 8:00 до 20:00, заверило руководство центра 

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов добавил, что условия, в которых лечатся ВИЧ-инфицированные пациенты региона, «всё это находится на каждодневном контроле».

«На самом деле вопрос организации и обеспечения данной категории пациентов с ВИЧ-инфекцией, она очень остро стоит на территории Новосибирской области, поэтому этому уделяется большое внимание», — отметил министр.

В будущем будут открыты новые дополнительные кабинеты, в которых можно сдать кровь на анализ, но точные сроки открытия пока не известны

В будущем будут открыты новые дополнительные кабинеты, в которых можно сдать кровь на анализ, но точные сроки открытия пока не известны

В июле статистики объявили, что Новосибирская область попала в число 13 регионов, в которых ВИЧ заразились более 1% жителей. По словам эксперта, статистика близка к реальности, но говорит не только о том, что люди стали резко заражаться ВИЧ.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Мисс позитив
15 июл 2019 в 15:38

Да да, кровь неделю назад не могла три дня подряд сдать, и брали ее не до двух , а до 12-30. Товарищи журналисты, приезжайте утром, и не предупреждайте руководство, чтоб перед вашим визитом руководство Сц не успело порядок навести, и двух дополнительных медсестёр на забор крови посадить. Телефон вечно занят, не дозвонишься, люди и идут с утра, чтоб хоть как то к врачу записаться и попасть.... работают они с отдачей ... ну ну

Иван
15 июл 2019 в 15:28

При условии что кровь берут до 13-00

Инван
15 июл 2019 в 15:27

Лучше бы в 8-00 пришли и поснимали