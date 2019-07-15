«Работаем с полной отдачей»: Центр СПИД рассказал, как победить гигантские утренние очереди

Процедурный кабинет в Центре СПИД работает до 12:00, но в экстренной ситуации кровь можно сдать и позже

Новосибирский центр по профилактике и борьбе со СПИД при инфекционной больнице № 1 устроил экскурсию для журналистов после публикации НГС о толпах больных — врачи призвали пациентов приходить в разное время. Также центр анонсировал возможное расширение площадей.

Пациенты новосибирского Центра СПИД на улице Семьи Шамшиных сообщили НГС о гигантских очередях на прошлой неделе — одна из пациенток так долго ждала анализа в процедурном кабинете, что даже упала в обморок в душном помещении.

Сегодня, 15 июля, врачи Центра СПИД провели экскурсию по поликлинике — она состоялась около 13:00, в это время очередей не было.



Очереди из пациентов образовываются в 8 утра, когда ВИЧ-инфицированные сибиряки разом приходят в поликлинику центра. На момент экскурсии очереди не было Фото: Александр Ощепков / НГС

Количество пациентов днём можно сравнить с очередью в обычной поликлинике Фото: Александр Ощепков / НГС

«Центр СПИД работает 5 дней в неделю, выходной — суббота и воскресенье. Режим работы в две смены, с 8 утра до 8 вечера. Забор крови производится ежедневно, кроме субботы и воскресенья, потому что это технология анализов, они не могут там долго храниться. Но ещё раз повторяю, если кто-то не успел или экстремальная ситуация (общий поток идёт с восьми до двух) у человека, безусловно, если он приехал на приём в другое время, кровь, если нужно взять исследования, они будут взяты. Препараты отпускаются, пациенты тоже 5 дней в неделю с восьми [утра] до восьми вечера.



Врачи работают с полной отдачей, 8 инфекционистов, ещё раз подчёркиваю, работают сегодня на приёме. Лариса Позднякова, главный врач новосибирской инфекционной больницы № 1

Три фельдшера на выдаче, социальные работники, психологи и два педиатра работают в детской службе, которая сегодня обслуживает детей и беременных женщин», — рассказала главный врач инфекционной больницы № 1 Лариса Позднякова.

Главный врач инфекционной больницы № 1 (на её территории находится поликлиника центра) Лариса Позднякова заверила, что все медицинские работники трудятся «с полной отдачей» Фото: Александр Ощепков / НГС

Врачи центра отметили, что большинство пациентов действительно приходят к 8:00, тогда как могут приходить в разное время — поэтому и образовываются очереди.

По словам Ларисы Поздняковой, медики будут развивать межрайонные кабинеты, в которых можно сдавать анализы, а также открывать дополнительные кабинеты на правом и левом берегу.



Врачи работают в две смены Фото: Александр Ощепков / НГС

«И в целом, что касается площадей, такие разговоры ведутся, <…> чтобы как-то расширить [площади], в перспективе, да, все эти вопросы обсуждаются», — заверила главный врач.

Сроки, когда могут открыться новые кабинеты для ВИЧ-инфицированных новосибирцев, медики пока не назвали.



Препараты также выдают с 8:00 до 20:00, заверило руководство центра Фото: Александр Ощепков / НГС

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов добавил, что условия, в которых лечатся ВИЧ-инфицированные пациенты региона, «всё это находится на каждодневном контроле».

«На самом деле вопрос организации и обеспечения данной категории пациентов с ВИЧ-инфекцией, она очень остро стоит на территории Новосибирской области, поэтому этому уделяется большое внимание», — отметил министр.



В будущем будут открыты новые дополнительные кабинеты, в которых можно сдать кровь на анализ, но точные сроки открытия пока не известны Фото: Александр Ощепков / НГС