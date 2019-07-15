«Визг тормозов и громкий удар»: «Тойота» врезалась в двери продуктового магазина на Дачной

Сегодня утром 15 июля на перекрёстке улиц Дачной и Дмитрия Донского «Тойота» влетела в торговый павильон.

Очевидцы прислали в редакцию видео с последствиями ДТП — на нём заметно, что машина без водителя стоит в дверях павильона. У магазина сломаны дверь и стена, у «Тойоты» разбита передняя часть.

«Супруг мой там был, слышал визг тормозов и громкий удар. Пока дошёл до места ДТП в машине никого не было уже», — рассказала корреспонденту НГС жена автора видео в переписке в соцсети «ВКонтакте».

В ГИБДД по Новосибирску прокомментировали инцидент.