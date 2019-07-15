«Визг тормозов и громкий удар»: «Тойота» врезалась в двери продуктового магазина на Дачной

«Тойота» протаранила павильон, который стоит возле дома по Дачной, 33
Фото: Евгений К.
Сегодня утром 15 июля на перекрёстке улиц Дачной и Дмитрия Донского «Тойота» влетела в торговый павильон.
Очевидцы прислали в редакцию видео с последствиями ДТП — на нём заметно, что машина без водителя стоит в дверях павильона. У магазина сломаны дверь и стена, у «Тойоты» разбита передняя часть.
«Супруг мой там был, слышал визг тормозов и громкий удар. Пока дошёл до места ДТП в машине никого не было уже», — рассказала корреспонденту НГС жена автора видео в переписке в соцсети «ВКонтакте».
В ГИБДД по Новосибирску прокомментировали инцидент.
«На данный момент известно, что никто в данном столкновении не пострадал. Водитель в пешем порядке с места происшествия скрылся», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.
Машину эвакуировали на спецстоянку, автоинспекторы ищут водителя.
Видео последствий ДТП на улице Дачной
Новосибирцы почему-то часто таранят продуктовые магазины. Так, 29 мая автомобиль «Ниссан» влетел в киоск с шаурмой на проспекте Дзержинского в Новосибирске. Это уже был второй случай на этом месте — в марте в павильон врезался «Форд».