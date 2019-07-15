15 июля понедельник
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 3/10
usd 63.02
eur 71.01
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +25°С
Пробки 3/10
usd 63.02
eur 71.01

Все новости

Все новости
Происшествия

«Визг тормозов и громкий удар»: «Тойота» врезалась в двери продуктового магазина на Дачной

По словам очевидцев, водитель сбежал после происшествия

Поделиться

3 394
6 Обсудить

«Тойота» протаранила павильон, который стоит возле дома по Дачной, 33

Фото: Евгений К.

Сегодня утром 15 июля на перекрёстке улиц Дачной и Дмитрия Донского «Тойота» влетела в торговый павильон.

Очевидцы прислали в редакцию видео с последствиями ДТП — на нём заметно, что машина без водителя стоит в дверях павильона. У магазина сломаны дверь и стена, у «Тойоты» разбита передняя часть.

«Супруг мой там был, слышал визг тормозов и громкий удар. Пока дошёл до места ДТП в машине никого не было уже», — рассказала корреспонденту НГС жена автора видео в переписке в соцсети «ВКонтакте».

В ГИБДД по Новосибирску прокомментировали инцидент.

«На данный момент известно, что никто в данном столкновении не пострадал. Водитель в пешем порядке с места происшествия скрылся», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.

Машину эвакуировали на спецстоянку, автоинспекторы ищут водителя.

Видео последствий ДТП на улице Дачной

Новосибирцы почему-то часто таранят продуктовые магазины. Так, 29 мая автомобиль «Ниссан» влетел в киоск с шаурмой на проспекте Дзержинского в Новосибирске. Это уже был второй случай на этом месте — в марте в павильон врезался «Форд».

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

въехал в магазин

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (6)

Фото пользователя
15 июл 2019 в 14:29

Завтра хозяин скажет, что машину накануне угнали. Спорим?

Фото пользователя
15 июл 2019 в 14:44

На пивном самострое из дешевого профнастила гордо написали "МАГАЗИН"?
Не жалко....
Ни "магазин", ни пруль.
Одно другого стоит.
Одно другое уничтожило.

Служили Вместе Мы У Генерала Кумова
15 июл 2019 в 14:41

Понаставят ларьков где попало!!!