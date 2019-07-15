15 июля понедельник
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 3/10
usd 63.02
eur 71.01
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +25°С
Пробки 3/10
usd 63.02
eur 71.01

Все новости

Все новости
Еда

На Ленина появилась закусочная с супами в съедобной посуде

Новинку можно есть одной рукой на ходу, как шаурму или хот-дог

Поделиться

2 725
5 Обсудить

Создатели заведения предлагают суп, который можно есть на ходу, держа одной рукой, как хот-дог

Фото: Стас Соколов / НГС

На «гастрономической улице» за гостиницей «Центральная» открылась точка Fast Soup. Блюда здесь подают в съедобной посуде.

Fast Soup заняла один из павильонов, которые выстроены за гостиницей «Центральная». Здесь уже начали работать несколько точек общепита, суповая закусочная стала четвертым работающим заведением.

В кафе всего несколько посадочных мест, торговать супами здесь намерены преимущественно навынос

В кафе всего несколько посадочных мест, торговать супами здесь намерены преимущественно навынос

Пока в заведении всего два блюда: чай (80 рублей) и супы-пюре (150 рублей), которые наливают в съедобные стаканы из прессованного хлеба. Пресс для изготовления посуды стоит здесь же. Ложек к супам не предлагается, по мере употребления стакан нужно съедать. Сейчас на выбор есть четыре супа: грибной, сырный, чечевичный и «суп дня», который будет меняться.

Fast Soup открыли два новосибирца — оба имеют опыт работы в общепите, но это их первое самостоятельное заведение. Как рассказал один из предпринимателей, представившийся как Роман, концепцию супов в стакане навынос они подсмотрели в Европе.

Пока зелень в кафе используется только для украшения, но со временем создатели заведения намерены делать из неё блюда

Пока зелень в кафе используется только для украшения, но со временем создатели заведения намерены делать из неё блюда

«Пока мы только присматриваемся, будем корректировать меню и расширять его. Например, скоро у нас появятся салаты в тарталетках, которые также можно будет есть, кусая вместе с посудой», — говорит Роман.

Саму зелень для салатов создатели Fast Soup намерены выращивать самостоятельно в небольшой теплице, которая расположена в кафе. Пока, правда, у предпринимателей нет разрешительных документов на её использование, поэтому посадки несут исключительно декоративную функцию. 

Fast Soup стала четвертой точкой общепита, которая открылась за гостиницей «Центральная»&nbsp;

Fast Soup стала четвертой точкой общепита, которая открылась за гостиницей «Центральная» 

В Новосибирске уже предпринимали попытку создать концепцию, в которой основным блюдом был бы суп. В 2009 году на Красном проспекте открылось «Суп-кафе» (но уже давно закрылось), где их было больше 20. Готовые хлебные конусы, которые набиваются разнообразной начинкой, также используют в автофургоне Pizze Rello

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

супыГостиница Центральная

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (5)

15 июл 2019 в 16:10

Появление очередной Жральни в этом городе вызывает лишь тошноту!!! Какое название лучше подойдёт городу: ПродаванСити (+) или ЖральТайн (-)?! Голосуем!

Если бы
15 июл 2019 в 16:02

Если бы мне предложили суп-пюре и за попробовать 150 рублей - я бы отказался ибо ЖКТ один и лечить его дороже.

Фото пользователя
15 июл 2019 в 15:56

Это для понаехавших в Новосибирск.
Коренной новосибирец на ходу есть не будет.