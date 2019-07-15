На Ленина появилась закусочная с супами в съедобной посуде

Создатели заведения предлагают суп, который можно есть на ходу, держа одной рукой, как хот-дог
Фото: Стас Соколов / НГС
На «гастрономической улице» за гостиницей «Центральная» открылась точка Fast Soup. Блюда здесь подают в съедобной посуде.
Fast Soup заняла один из павильонов, которые выстроены за гостиницей «Центральная». Здесь уже начали работать несколько точек общепита, суповая закусочная стала четвертым работающим заведением.
Пока в заведении всего два блюда: чай (80 рублей) и супы-пюре (150 рублей), которые наливают в съедобные стаканы из прессованного хлеба. Пресс для изготовления посуды стоит здесь же. Ложек к супам не предлагается, по мере употребления стакан нужно съедать. Сейчас на выбор есть четыре супа: грибной, сырный, чечевичный и «суп дня», который будет меняться.
Fast Soup открыли два новосибирца — оба имеют опыт работы в общепите, но это их первое самостоятельное заведение. Как рассказал один из предпринимателей, представившийся как Роман, концепцию супов в стакане навынос они подсмотрели в Европе.
«Пока мы только присматриваемся, будем корректировать меню и расширять его. Например, скоро у нас появятся салаты в тарталетках, которые также можно будет есть, кусая вместе с посудой», — говорит Роман.
Саму зелень для салатов создатели Fast Soup намерены выращивать самостоятельно в небольшой теплице, которая расположена в кафе. Пока, правда, у предпринимателей нет разрешительных документов на её использование, поэтому посадки несут исключительно декоративную функцию.
В Новосибирске уже предпринимали попытку создать концепцию, в которой основным блюдом был бы суп. В 2009 году на Красном проспекте открылось «Суп-кафе» (но уже давно закрылось), где их было больше 20. Готовые хлебные конусы, которые набиваются разнообразной начинкой, также используют в автофургоне Pizze Rello.