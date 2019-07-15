На Ленина появилась закусочная с супами в съедобной посуде

Fast Soup заняла один из павильонов, которые выстроены за гостиницей «Центральная». Здесь уже начали работать несколько точек общепита, суповая закусочная стала четвертым работающим заведением.

На «гастрономической улице» за гостиницей «Центральная» открылась точка Fast Soup. Блюда здесь подают в съедобной посуде.

В кафе всего несколько посадочных мест, торговать супами здесь намерены преимущественно навынос

Пока в заведении всего два блюда: чай (80 рублей) и супы-пюре (150 рублей), которые наливают в съедобные стаканы из прессованного хлеба. Пресс для изготовления посуды стоит здесь же. Ложек к супам не предлагается, по мере употребления стакан нужно съедать. Сейчас на выбор есть четыре супа: грибной, сырный, чечевичный и «суп дня», который будет меняться.

Fast Soup открыли два новосибирца — оба имеют опыт работы в общепите, но это их первое самостоятельное заведение. Как рассказал один из предпринимателей, представившийся как Роман, концепцию супов в стакане навынос они подсмотрели в Европе.

Пока зелень в кафе используется только для украшения, но со временем создатели заведения намерены делать из неё блюда

«Пока мы только присматриваемся, будем корректировать меню и расширять его. Например, скоро у нас появятся салаты в тарталетках, которые также можно будет есть, кусая вместе с посудой», — говорит Роман.



Саму зелень для салатов создатели Fast Soup намерены выращивать самостоятельно в небольшой теплице, которая расположена в кафе. Пока, правда, у предпринимателей нет разрешительных документов на её использование, поэтому посадки несут исключительно декоративную функцию.