Седина в бороду: сибиряки выставляют в соцсети фотографии себя в старости

Сибиряки массово постят в соцсети фотографии себя в старости. Несмотря на то, что в мобильном приложении FaceApp маска, меняющая возраст, есть уже давно, популярными эти фото стали почему-то только сейчас. Самые популярные хештеги нового флешмоба — #старость, #старостьнерадость и #сединавбороду.

FaceApp — приложение, которое позволяет менять внешность, пол человека, улучшает качество фото через фильтры и другие инструменты. Развлечение бесплатно для скачивания в Google Play и App Store.