Седина в бороду: сибиряки выставляют в соцсети фотографии себя в старости

На фото блогер Татьяна Сергиенко
Фото: Татьяна Сергиенко
Сибиряки массово постят в соцсети фотографии себя в старости. Несмотря на то, что в мобильном приложении FaceApp маска, меняющая возраст, есть уже давно, популярными эти фото стали почему-то только сейчас. Самые популярные хештеги нового флешмоба — #старость, #старостьнерадость и #сединавбороду.
FaceApp — приложение, которое позволяет менять внешность, пол человека, улучшает качество фото через фильтры и другие инструменты. Развлечение бесплатно для скачивания в Google Play и App Store.
«Ищу молодого мальчика — лет 20 для, серьезных отношений. Пишите в ЛС», — шутит Анна Коваль под фото в Instagram.
А образ Дмитрия Юши вызвал спор у подписчиков — молодому человеку пишут, что он похож на Ричарда Гира.
Футбольный клуб «Новосибирск» тоже не прошел мимо и опубликовал фото слегка постаревшей команды, предложив в комментариях отгадать, кто есть кто на фотографии.
Олегу Черняховскому несомненно идет и седина, и морщины, а Анну годы не берут — изменения еле заметны.
Блогер Татьяна Сергиенко сделала два коллажа — себя в старости и себя в юности. «Все делают, мне тоже интересно же. На второй фотке я больше себе нравлюсь», — делится девушка своим мнением.
Екатерина и ее муж тоже не остались в стороне и выложили в «сториз» свои постаревшие фото.
«Крылов, я тебя даже таким старым любить буду», — пишет Вероника на фото своему мужу.
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На прошлой неделе сибиряки подхватили флешмоб из Казахстана #BottleCapChallenge — они соревновались в умении открывать бутылки необычными способами.