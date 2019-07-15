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Развлечения

Седина в бороду: сибиряки выставляют в соцсети фотографии себя в старости

Пользователи соцсетей подхватили новый флешмоб — они старят себя с помощью приложения

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На фото блогер Татьяна Сергиенко

Фото: Татьяна Сергиенко

Сибиряки массово постят в соцсети фотографии себя в старости. Несмотря на то, что в мобильном приложении FaceApp маска, меняющая возраст, есть уже давно, популярными эти фото стали почему-то только сейчас. Самые популярные хештеги нового флешмоба — #старость, #старостьнерадость и #сединавбороду.

FaceApp — приложение, которое позволяет менять внешность, пол человека, улучшает качество фото через фильтры и другие инструменты. Развлечение бесплатно для скачивания в Google Play и App Store.

«Ищу молодого мальчика — лет 20 для, серьезных отношений. Пишите в ЛС», — шутит Анна Коваль под фото в Instagram.

А образ Дмитрия Юши вызвал спор у подписчиков — молодому человеку пишут, что он похож на Ричарда Гира.

Футбольный клуб «Новосибирск» тоже не прошел мимо и опубликовал фото слегка постаревшей команды, предложив в комментариях отгадать, кто есть кто на фотографии.

Олегу Черняховскому несомненно идет и седина, и морщины, а Анну годы не берут — изменения еле заметны. 

Блогер Татьяна Сергиенко сделала два коллажа — себя в старости и себя в юности. «Все делают, мне тоже интересно же. На второй фотке я больше себе нравлюсь», — делится девушка своим мнением. 

Екатерина и ее муж тоже не остались в стороне и выложили в «сториз» свои постаревшие фото.


«Крылов, я тебя даже таким старым любить буду», — пишет Вероника на фото своему мужу. 

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На прошлой неделе сибиряки подхватили флешмоб из Казахстана #BottleCapChallenge — они соревновались в умении открывать бутылки необычными способами.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Элен
15 июл 2019 в 14:39

Они себе очень сильно льстят.Будут гораздо хуже , чем на фото.Не учтена гравитация и потолстение. Лицо обвиснуть должно со временем.

15 июл 2019 в 15:07

Новый бзик пошёл. Лучше бы они почитали или посмотрели что-то стоящее.

Фото пользователя
15 июл 2019 в 14:56

В любом случае приложение шикарно сгладило старость на лице и это заметно , ведь реально будет совсем другой вид.Нос и уши растут с годами это ни для кого не секрет, а тут они в таком же состоянии. Что касается глаз -нависание века подведено к минимуму, с возрастом это будет значительнее.И кстати густоту волос с возрастом приложение тоже оставило как в молодости :)Так шикарно стариться хотели бы все наверно в реале, как приложение «постаралось»:)