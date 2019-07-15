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Под Новосибирском нашли сокола-мутанта — его спасают волонтёры

У птицы на каждой лапе врачи обнаружили по три лишних пальца

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Птенца нашли прохожие и передали волонтёрам

Фото: Центр реабилитации диких животных

Новосибирские волонтёры выхаживают необычного птенца сокола-пустельги — на каждой лапе у него по три лишних пальца. Птицу нашли прохожие в Тогучинском районе и передали в город.

«Вечером обязательно повезём птицу на рентген смотреть, какие пальчики живые, какие нет. <...> По идее у соколка должно быть три спереди и один сзади пальчик. <...> В природе бывают абсолютно разные мутации. Просто обычно они не позволяют детёнышам доживать до взрослого возраста», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.

Скорее всего, сокол не сможет больше вернуться в дикую природу даже после реабилитации.

«Будем смотреть, как он будет расти и пользоваться ими. Если у него лапка не будет хватать — то его нельзя будет выпустить», — добавила Богомолова.

Новосибирские волонтёры сейчас спасают не только птиц, но и диких животных. Несколько дней назад они начали выхаживать зайчонка, которого сбила машина

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КОММЕНТАРИИ (1)

15 июл 2019 в 14:09

Лиза Алерт "забила" на людей. Соколов-мутантов теперь ищет. Кто ищет, тот всегда найдёт. По шесть пальцев на одной руке.

15 июл 2019 в 14:02

Поди на наших мальдивах бывал.)

Ритка
15 июл 2019 в 15:10

Вот те и радиация с НЗХК!