Под Новосибирском нашли сокола-мутанта — его спасают волонтёры

Птенца нашли прохожие и передали волонтёрам
Фото: Центр реабилитации диких животных
Новосибирские волонтёры выхаживают необычного птенца сокола-пустельги — на каждой лапе у него по три лишних пальца. Птицу нашли прохожие в Тогучинском районе и передали в город.
«Вечером обязательно повезём птицу на рентген смотреть, какие пальчики живые, какие нет. <...> По идее у соколка должно быть три спереди и один сзади пальчик. <...> В природе бывают абсолютно разные мутации. Просто обычно они не позволяют детёнышам доживать до взрослого возраста», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.
Скорее всего, сокол не сможет больше вернуться в дикую природу даже после реабилитации.
«Будем смотреть, как он будет расти и пользоваться ими. Если у него лапка не будет хватать — то его нельзя будет выпустить», — добавила Богомолова.
Новосибирские волонтёры сейчас спасают не только птиц, но и диких животных. Несколько дней назад они начали выхаживать зайчонка, которого сбила машина.