Под Новосибирском нашли сокола-мутанта — его спасают волонтёры

Новосибирские волонтёры выхаживают необычного птенца сокола-пустельги — на каждой лапе у него по три лишних пальца. Птицу нашли прохожие в Тогучинском районе и передали в город.

«Вечером обязательно повезём птицу на рентген смотреть, какие пальчики живые, какие нет. <...> По идее у соколка должно быть три спереди и один сзади пальчик. <...> В природе бывают абсолютно разные мутации. Просто обычно они не позволяют детёнышам доживать до взрослого возраста», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.