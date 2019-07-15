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Нас заставили: чиновники подняли тарифы на тепло — они заявили, что будут судиться с ФАС

Новосибирцам с июля придётся платить почти на 100 рублей больше

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Новосибирцы будут платить за отопление и горячую воду почти на 100 рублей больше

Фото: Татьяна Фатеева

В Новосибирске тариф на тепло увеличится в два раза больше, чем планировали ранее.

Об этом корреспонденту НГС сообщили в департаменте по тарифам Новосибирской области. Вместо 1331 рубля новосибирцам придётся платить 1384 рубля. Таким образом общее повышение тарифа составит 7,2%, вместо запланированных ранее 3,2%.

«Во исполнение решения ФАС России <...>, департаментом по тарифам Новосибирской области принято решение о внесении изменений в приказ департамента по тарифам Новосибирской области <...>, устанавливающим тарифы на тепловую энергию, поставляемую Акционерным обществом "Сибирская энергетическая компания" потребителям, с 1 июля 2019 года», — говорится в ответе на запрос редакции.

В правительстве отметили, что не согласны с решение ФАС России и департамент уже обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании недействительным решения антимонопольной службы. 

В СГК корреспонденту НГС пообещали прокомментировать повышение тарифов позднее.

С 1 июля в Новосибирске изменились тарифы на ЖКХ — цены повысили на воду и отопление, но снизили на вывоз мусора. А 4 июля стало известно, что в платёжных сервисах и банках начали брать комиссию при платежах за горячую воду и отопление.

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КОММЕНТАРИИ (70)

Тихий омут
15 июл 2019 в 13:35

Хорошо, что против. Надеюсь получится обжаловать решение.

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15 июл 2019 в 13:36

Я так понимаю, что губернатор не согласен с этим тарифом и поручил его обжаловать.

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15 июл 2019 в 13:35

Что ж за заголовок такой. Тариф поднимает поставщик услуги, а не то что вы там написали.