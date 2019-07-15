Нас заставили: чиновники подняли тарифы на тепло — они заявили, что будут судиться с ФАС

В Новосибирске тариф на тепло увеличится в два раза больше, чем планировали ранее.

Об этом корреспонденту НГС сообщили в департаменте по тарифам Новосибирской области. Вместо 1331 рубля новосибирцам придётся платить 1384 рубля. Таким образом общее повышение тарифа составит 7,2%, вместо запланированных ранее 3,2%.

«Во исполнение решения ФАС России <...>, департаментом по тарифам Новосибирской области принято решение о внесении изменений в приказ департамента по тарифам Новосибирской области <...>, устанавливающим тарифы на тепловую энергию, поставляемую Акционерным обществом "Сибирская энергетическая компания" потребителям, с 1 июля 2019 года», — говорится в ответе на запрос редакции.