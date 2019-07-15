Отмучились: в Новосибирск идут прохлада и дожди

«Вызвано это будет тем, что разрушается область высокого атмосферного давления — как мы говорим, антициклона, который занимал большую часть территории Западной Сибири, — сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин. — Разрушается он и с востока, из районов Красноярского края, и с юго-запада, из районов Урала, и происходит такая вот циклоническая перестройка, то есть падение атмосферного давления и формирование области низкого давления — как мы говорим, циклона. В связи с этим мы ждём, что сухая погода сменится погодой с ливневыми грозовыми дождями разной интенсивности. Особенно это будет заметно 17–18-го числа, но завтра уже возможно проявление этого процесса по восточным районам нашей области».

Синоптики заявили, что на этой неделе в Новосибирск вернутся дожди.

На фоне дождей с порывистыми ветрами и температура воздуха в Новосибирской области, по словам Ренада Ягудина, станет «немножечко скромнее». Во вторник и среду, 16 и 17 июля, ночью ожидается +10…+16 градусов, а днём +22…+28 градусов. В четверг, 18 июля, синоптики прогнозируют небольшое потепление. Ночная температура повысится до +12...+17 градусов, дневная — до +25…+30, максимальная жара ожидается в южных районах области.



В Новосибирске, согласно прогнозу синоптиков, первый ливень стоит ждать уже во вторник. Среда и четверг также будут дождливыми. Ночная температура в первой половине недели в городе будет держаться на уровне +13…+16 градусов. Днём во вторник и среду синоптики прогнозируют +24…+25 градусов, в четверг потеплеет до +27, рассказал Ренад Ягудин.



На прошедших выходных в городе стояла жаркая погода. Многие новосибирцы устремились на пляжи, в итоге электрички набились битком. А на пляжах не обошлось без жертв: за субботу, 13 июля, в городе утонули три человека.

Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.