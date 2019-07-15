15 июля понедельник
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 3/10
usd 63.02
eur 71.01
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +25°С
Пробки 3/10
usd 63.02
eur 71.01

Все новости

Все новости
Лето

Отмучились: в Новосибирск идут прохлада и дожди

Город накроет непогода с ливнями и грозами — синоптики рассказали, когда

Поделиться

7 237
8 Обсудить

Атмосферное давление в Новосибирской области начинает падать, в ближайшие трое суток в регионе ожидаются дожди

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Синоптики заявили, что на этой неделе в Новосибирск вернутся дожди.

«Вызвано это будет тем, что разрушается область высокого атмосферного давления — как мы говорим, антициклона, который занимал большую часть территории Западной Сибири, — сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин. — Разрушается он и с востока, из районов Красноярского края, и с юго-запада, из районов Урала, и происходит такая вот циклоническая перестройка, то есть падение атмосферного давления и формирование области низкого давления — как мы говорим, циклона. В связи с этим мы ждём, что сухая погода сменится погодой с ливневыми грозовыми дождями разной интенсивности. Особенно это будет заметно 17–18-го числа, но завтра уже возможно проявление этого процесса по восточным районам нашей области».

На фоне дождей с порывистыми ветрами и температура воздуха в Новосибирской области, по словам Ренада Ягудина, станет «немножечко скромнее». Во вторник и среду, 16 и 17 июля, ночью ожидается +10…+16 градусов, а днём +22…+28 градусов. В четверг, 18 июля, синоптики прогнозируют небольшое потепление. Ночная температура повысится до +12...+17 градусов, дневная — до +25…+30, максимальная жара ожидается в южных районах области.

В Новосибирске, согласно прогнозу синоптиков, первый ливень стоит ждать уже во вторник. Среда и четверг также будут дождливыми. Ночная температура в первой половине недели в городе будет держаться на уровне +13…+16 градусов. Днём во вторник и среду синоптики прогнозируют +24…+25 градусов, в четверг потеплеет до +27, рассказал Ренад Ягудин.

На прошедших выходных в городе стояла жаркая погода. Многие новосибирцы устремились на пляжи, в итоге электрички набились битком. А на пляжах не обошлось без жертв: за субботу, 13 июля, в городе утонули три человека.

Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

прогноз синоптиковпогода в июле

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (8)

15 июл 2019 в 14:55

а кто-то мучился? в кои-то веки погода хорошая, лета еще и не было.

Фото пользователя
15 июл 2019 в 14:55

слава Богу!!! ненавижу лето, люблю сентябрь!

Правильно
15 июл 2019 в 15:04

Отмучились? Вот эта вот чуть тепленькая погода называется жарой?
Уж насколько я не люблю жаркое лето в мегаполисе, но даже мне не хватило тепла на выходных. Холодный ветер все испортил, земля толком не прогрелась. Да и вообще жары еще не было.