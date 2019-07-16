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Локоть: умные браслеты спасли жизнь трём новосибирцам

Сейчас такие устройства есть у 2 тысяч новосибирцев — скоро их начнут продавать в аптеках

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Первые браслеты получили жители Калининского района

Фото: Предоставлено больницей № 25

За три недели умные браслеты спасли жизнь трём новосибирцам — с помощью QR-кода устройство позволяет узнать имя и историю болезни человека, у которого случился приступ.

«Департаментом социальной политики сегодня проводится пилотный проект по распространению браслетов помощи. С помощью этого браслета может быть оказана помощь человеку, потерявшему ориентацию или сознание», — заявил на оперативном совещании у губернатора мэр Анатолий Локоть.

По его словам, на сегодняшний день раздали больше двух тысяч таких браслетов в Калининском районе, за три недели было три случая, когда с помощью браслета удалось спасти человека. 

«В основном это приступы. Люди были дома, на улице и внутри помещения», — уточнили в департаменте по социальной политике мэрии. В одном случае по браслету нашли контакты социального работника, который рассказал медикам о заболеваниях своего подопечного. В других с помощью браслета узнали названия медицинских препаратов, которые нужны человеку, что позволило сэкономить время. 

«Большинство людей, которые носят браслет сейчас, — это люди старшего возраста. Есть семьи с детьми, если это связано с заболеванием ребёнка. Либо это люди, которые находятся у нас на обслуживании, у которых деменция и так далее, за ними кто-то ухаживает», — рассказала замначальника департамента социальной политики мэрии Марина Хрячкова.

Информация о нуждающихся в браслетах поступает от медиков и из отдела социальной поддержки комплексного центра. Пока браслеты раздают в Калининском районе, буквально через месяц они появятся и в других районах. Кроме того, уточнила она, браслеты поступят в свободную продажу — их будут продавать в муниципальных аптеках. Средняя цена — чуть больше 1000 рублей. При этом, отметила Хрячкова, у малообеспеченных горожан будет возможность получить льготу. Все вопросы по браслетам можно задать специалистам комплексных центров социального обслуживания населения.

«Та информация, которая в этом браслете, индивидуальна, человек вбивает то, что считает нужным, — объяснила заместитель начальника департамента». По её словам, пока люди забивают в основном свои имя, фамилию и контакты родственников. 

В июне первые браслеты помощи Qrepublik получила больница № 25 в Калининском районе. «На него нанесён QR-код, который считывается любым смартфоном, где есть фотоаппарат. Допустим, вы видите, что человек упал, ему плохо на улице, например, и вы можете — если на нём есть браслет — взять телефон любой, навести на QR-код и прочитать информацию», — объяснил Сергей Астраков. По коду можно узнать имя человека, его болезни, в том числе эпилепсию или сахарный диабет, а также группу крови и резус-фактор. 

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КОММЕНТАРИИ (8)

Трубников
16 июл 2019 в 19:37

Такой пафос, можно подумать, что Локоть лично спас трех новосибирцев. Вот что близкие выборы с чиновников делают, пиарится на любых инфоповодах

Егор
16 июл 2019 в 19:35

Браслеты помощи Qrepublik )) Какое отношение у ним мэрия имеет? Здравоохранение городским властям не подчиняется. Их вроде за областные деньги покупали

Black Oasis
16 июл 2019 в 19:32

Предлагаю выдвинуть умный браслет кандидатом в мэры.