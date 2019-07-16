Локоть: умные браслеты спасли жизнь трём новосибирцам

За три недели умные браслеты спасли жизнь трём новосибирцам — с помощью QR-кода устройство позволяет узнать имя и историю болезни человека, у которого случился приступ. «Департаментом социальной политики сегодня проводится пилотный проект по распространению браслетов помощи. С помощью этого браслета может быть оказана помощь человеку, потерявшему ориентацию или сознание», — заявил на оперативном совещании у губернатора мэр Анатолий Локоть.

По его словам, на сегодняшний день раздали больше двух тысяч таких браслетов в Калининском районе, за три недели было три случая, когда с помощью браслета удалось спасти человека.

«В основном это приступы. Люди были дома, на улице и внутри помещения», — уточнили в департаменте по социальной политике мэрии. В одном случае по браслету нашли контакты социального работника, который рассказал медикам о заболеваниях своего подопечного. В других с помощью браслета узнали названия медицинских препаратов, которые нужны человеку, что позволило сэкономить время. «Большинство людей, которые носят браслет сейчас, — это люди старшего возраста. Есть семьи с детьми, если это связано с заболеванием ребёнка. Либо это люди, которые находятся у нас на обслуживании, у которых деменция и так далее, за ними кто-то ухаживает», — рассказала замначальника департамента социальной политики мэрии Марина Хрячкова.

Информация о нуждающихся в браслетах поступает от медиков и из отдела социальной поддержки комплексного центра. Пока браслеты раздают в Калининском районе, буквально через месяц они появятся и в других районах. Кроме того, уточнила она, браслеты поступят в свободную продажу — их будут продавать в муниципальных аптеках. Средняя цена — чуть больше 1000 рублей. При этом, отметила Хрячкова, у малообеспеченных горожан будет возможность получить льготу. Все вопросы по браслетам можно задать специалистам комплексных центров социального обслуживания населения.