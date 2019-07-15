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Все матчи новой команды: НГС выпустил календарь для футбольных болельщиков «Новосибирска»

Команда начнёт играть уже в первые выходные августа

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ФК «Новосибирск» начнёт выступление с выездного матча

Фото: Александр Ощепков / НГС

Новый футбольный клуб «Новосибирск» начнёт свои выступления в ПФЛ уже в августе — НГС публикует календарь для болельщиков команды.

Дата первой игры нового сезона стала известна на прошлой неделе — первым соперником недавно созданного клуба станет «Чита».

Всего в расписании 20 матчей против пяти соперников — читинской «Читы», иркутского «Зенита», южно-сахалинского «Сахалина», барнаульского «Динамо», омского «Иртыша».

«Матчи первого тура будут сыграны 3 августа 2019 года. Первый домашний матч футбольного клуба «Новосибирск» состоится 17 августа 2019 года. До зимнего перерыва команды проведут 14 туров, последний из которых состоится 13 октября 2019 года. Турнир возобновится после зимнего перерыва 12 апреля 2020 года: весной будет сыграно ещё 10 туров. Первенство завершится 30 мая 2020 года», — говорится в сообщении команды. 

6 июля футбольный «Новосибирск» закрыл голосование среди болельщиков за выбор логотипа. На прошлой неделе также стало известно, что клуб выбрал себе символ: им стал соболь.

Решение создать в Новосибирске новый футбольный клуб в начале июня приняло руководство Новосибирской области — из-за неудачных выступлений ФК «Сибирь».

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КОММЕНТАРИИ (3)

ГГГ
15 июл 2019 в 13:08

Боже, как я соскучился по зоне "Восторг", по родному болоту, по этим Меккам российского футбола - Омску, Барнаулу, Чите...

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15 июл 2019 в 13:14

Успеха ФК"Новосибирск"... И больше никогда не попадать в этот дивизион! Быстрее определиться с логотипом, клубной расцветкой,гимном и прочей атрибутикой. Понимающего и не жадного спонсора(ов). Выступаю за то, чтобы в нашем городе было два футбольных клуба (правый/левый берег,или, город/область), разрешения продажи пива во время матча.

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15 июл 2019 в 13:26

А когда-то рвали самих ПСВ из Эйндховена