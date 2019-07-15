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Видео: машина протаранила прохожего возле ЖК «Венеция»

Полицейские выехали на место, но пострадавшего не нашли — его увезли

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После ДТП участники конфликта на двух машинах уехали за дом 

Фото: Павел Будилов

Новосибирец Павел Будилов снял на видео, как разогнавшаяся машина сбивает человека возле ЖК «Венеция». Полицейские выехали на место, но пострадавшего не нашли.

По словам автора видео, в воскресенье, 14 июля, в одиннадцатом часу вечера он вышел на балкон и увидел, что рядом с домом ссорится компания. В чём именно заключалась суть этой ссоры, очевидец не понял, поскольку участники конфликта ругались на другом языке.

На ролике, который снял очевидец, видно, как к трогающейся с места машине подбегают несколько человек, потом автомобиль проезжает несколько метров по внутриквартальной дороге, разворачивается и на обратном пути сбивает человека из той же компании.

Видео Павла Будилова

По словам Павла Будилова, ему показалось, что после ДТП пострадавший хромал.

«Его под руки взяли и в машину посадили», — описал ситуацию очевидец.

После этого, по его наблюдениям, участники конфликта на двух машинах уехали на парковку, расположенную за домом. Что происходило дальше, автор видео не знает.

Инспектор группы пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков сообщил корреспонденту НГС, что в сводку ДТП с пострадавшими это происшествие не попало.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали, что в 22:12 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Ясный берег «был совершён наезд на пешехода автомобилем ВАЗ-2114».

«Сотрудники на место выезжали, на месте уже никого обнаружено не было. После этого в полицию из медицинских учреждений либо от граждан никаких сообщений, заявлений [в связи с этим происшествием] не поступало», — добавили в полиции.

На прошлой неделе водитель «Хонды» сбил ребёнка на Комсомольской, отвёз его в больницу и вернулся обратно, чтобы вызвать ГИБДД.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Lucifer
15 июл 2019 в 13:20

Ах, Венеция! Будни гандонльеров.

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15 июл 2019 в 13:22

Я думаю его сами же и забрали и «залечат»сами..Там свои законы по выживанию..

Фото пользователя
15 июл 2019 в 13:40

Показательны бездушие и цинизм автора ролика - будто это не живые люди, а компьютерная игра...