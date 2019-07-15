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Мой дом

«Из подъезда не выйти»: жильцы дома завалили жалобами сеть «Ярче!» из-за мешающих фур

В компании жалобы отрицают и говорят, что работают по закону

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По словам жильцов, грузовики магазина каждый день загораживают вход в подъезд 

Фото: читатель НГС Михаил Д.

Житель Ленинского района Новосибирска пожаловался на грузовики супермаркета «Ярче!», с его слов, они перегораживают дверь в подъезд — он написал несколько жалоб, однако ситуация не изменилась.

Как рассказал корреспонденту НГС житель дома на улице Станиславского, 12 Михаил Д., служебный вход в супермаркет располагается всего в паре метров от входа в подъезд, из-за чего ему и другим жильцам каждый день трудно выходить из дома, а некоторые опасаются, что во время пожара людям будет некуда бежать.

«В первую очередь волнует пожарная безопасность и нарушение целого ряда санитарных норм. Так, например, у магазина в принципе нет склада и служебных помещений (кроме туалета). По этой причине весь мусор, тара и прочее имущество, не считая товара, конечно, складируется на улице около служебного входа, то есть прямо у подъездов жилого дома. Загрузка товара происходит также через этот вход каждый день, а товар привозит 11-метровый MAN, который перегораживает весь двор. Иногда разгружаются сразу две машины, тогда вообще из подъезда не выйти. При этом зачастую разгрузка происходит в ночное время в нарушение СНиП (разрешено с 7:00 до 23:00 часов). <...> Не дай бог в районе главного входа вспыхнет пожар — людям просто некуда будет бежать», — объяснил он и добавил, что служебный вход в супермаркет является ещё и эвакуационным.

Грузовики разгружают товар и в ночное время, говорят жильцы&nbsp;

Грузовики разгружают товар и в ночное время, говорят жильцы 

Михаил отправил несколько жалоб в Роспотребнадзор и МЧС (их копии есть в распоряжении редакции НГС), но в ответ от первого получил «отписку», а от второго — заявление, что информация о нарушениях не подтвердилась. Не подтвердили жалобу и в компании «Камелот-А», которая управляет сетью супермаркетов «Ярче!».

«Разгрузо-погрузочные работы происходят в надлежащее время и надлежащим образом, действующее законодательство не нарушается, магазин соответствует всем пожарным и санитарным нормам. Жители дома не обращались с официальными жалобами в адрес ООО "Камелот-А"», — коротко пояснили НГС в компании. 

Местные переживают не только за неудобство входа и выхода, но и за пожарную безопасность&nbsp;

Местные переживают не только за неудобство входа и выхода, но и за пожарную безопасность 

Новосибирцы регулярно жалуются на шум. Так, например, жители Кировского района жаловались НГС на громкую работу мусоровоза, а позднее жители центра — на громкий ремонт дорог

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КОММЕНТАРИИ (15)

Горожанин
15 июл 2019 в 14:16

Вот почему в город приехало столько жалобщиков и стукачей? Вот среди Новосибирцев всегда были только порядочные и уважаемые люди. А приехали сплошные доносчики и жалобщики. Если не нравится чего, то можете ехать обратно в свои деревеньки.

С той стороны
15 июл 2019 в 14:17

Ни кто ни кого жалобами не заваливает . Один обиженный дом не в счёт. Погрузку выгрузку по закону делать во дворах можно ! Конечно Ярче наглеет, бывает перегораживает парковочное место поддонами что бы не занимали , я эти поддоны пару раз перекладывал им под дверь. Так может дойти до того что при переезде будут возмущаться , что нельзя вещи выгружать загружать. По моему какая то заказуха через очередного типа борца за правду ибо Ярче конкуренцию составляет большую и мелким магазинам дворовым и большим супермаркетам .

15 июл 2019 в 14:15

если владельцам этой конторы и после пожара в Зимней Вишне ничего не было, то тут вообще с гуся вода. кого волнуют удобства и права жильцов, жильцы должны молча ходить отовариваться.