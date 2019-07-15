«Из подъезда не выйти»: жильцы дома завалили жалобами сеть «Ярче!» из-за мешающих фур

Житель Ленинского района Новосибирска пожаловался на грузовики супермаркета «Ярче!», с его слов, они перегораживают дверь в подъезд — он написал несколько жалоб, однако ситуация не изменилась.

Как рассказал корреспонденту НГС житель дома на улице Станиславского, 12 Михаил Д., служебный вход в супермаркет располагается всего в паре метров от входа в подъезд, из-за чего ему и другим жильцам каждый день трудно выходить из дома, а некоторые опасаются, что во время пожара людям будет некуда бежать.