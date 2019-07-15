«Из подъезда не выйти»: жильцы дома завалили жалобами сеть «Ярче!» из-за мешающих фур

По словам жильцов, грузовики магазина каждый день загораживают вход в подъезд
Фото: читатель НГС Михаил Д.
Житель Ленинского района Новосибирска пожаловался на грузовики супермаркета «Ярче!», с его слов, они перегораживают дверь в подъезд — он написал несколько жалоб, однако ситуация не изменилась.
Как рассказал корреспонденту НГС житель дома на улице Станиславского, 12 Михаил Д., служебный вход в супермаркет располагается всего в паре метров от входа в подъезд, из-за чего ему и другим жильцам каждый день трудно выходить из дома, а некоторые опасаются, что во время пожара людям будет некуда бежать.
«В первую очередь волнует пожарная безопасность и нарушение целого ряда санитарных норм. Так, например, у магазина в принципе нет склада и служебных помещений (кроме туалета). По этой причине весь мусор, тара и прочее имущество, не считая товара, конечно, складируется на улице около служебного входа, то есть прямо у подъездов жилого дома. Загрузка товара происходит также через этот вход каждый день, а товар привозит 11-метровый MAN, который перегораживает весь двор. Иногда разгружаются сразу две машины, тогда вообще из подъезда не выйти. При этом зачастую разгрузка происходит в ночное время в нарушение СНиП (разрешено с 7:00 до 23:00 часов). <...> Не дай бог в районе главного входа вспыхнет пожар — людям просто некуда будет бежать», — объяснил он и добавил, что служебный вход в супермаркет является ещё и эвакуационным.
Михаил отправил несколько жалоб в Роспотребнадзор и МЧС (их копии есть в распоряжении редакции НГС), но в ответ от первого получил «отписку», а от второго — заявление, что информация о нарушениях не подтвердилась. Не подтвердили жалобу и в компании «Камелот-А», которая управляет сетью супермаркетов «Ярче!».
«Разгрузо-погрузочные работы происходят в надлежащее время и надлежащим образом, действующее законодательство не нарушается, магазин соответствует всем пожарным и санитарным нормам. Жители дома не обращались с официальными жалобами в адрес ООО "Камелот-А"», — коротко пояснили НГС в компании.
Новосибирцы регулярно жалуются на шум. Так, например, жители Кировского района жаловались НГС на громкую работу мусоровоза, а позднее жители центра — на громкий ремонт дорог.