«Пожар начался с веранды»: глава МЧС назвал причину пожара в Целинном, в котором сгорели три ребёнка

Пожар произошёл в ночь на 11 июля
Фото: Александр Ощепков
МЧС озвучило официальную версию причины пожара в Целинном — трагедия, унёсшая жизнь троих детей, произошла из-за неисправной проводки.
«Пожар начался, предположительно, с веранды. И основная версия — это короткое замыкание, произошедшее на веранде», — заявил начальник управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов во время оперативного совещания у губернатора.
По его словам, в доме находился автономный пожарный извещатель, который предоставили семье в 2017 году. Кроме того, в 2019 году, после трагедии в Краснозёрском районе, была дополнительная проверка извещателей. Исправность противопожарного оборудования подтвердил также сын хозяйки дома.
«В этом населенном пункте находится пост государственного учреждения противопожарной службы субъекта. Реагирование было своевременное. К сожалению, реагирование происходило на этапе, когда дом уже был практически охвачен огнём», — отметил Орлов.
Трагедия в Целинном произошла в ночь на 11 июля — трое детей погибли в огне, когда их мама была на ночной смене в Доме милосердия.