«Пожар начался с веранды»: глава МЧС назвал причину пожара в Целинном, в котором сгорели три ребёнка

МЧС озвучило официальную версию причины пожара в Целинном — трагедия, унёсшая жизнь троих детей, произошла из-за неисправной проводки.

«Пожар начался, предположительно, с веранды. И основная версия — это короткое замыкание, произошедшее на веранде», — заявил начальник управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов во время оперативного совещания у губернатора.

По его словам, в доме находился автономный пожарный извещатель, который предоставили семье в 2017 году. Кроме того, в 2019 году, после трагедии в Краснозёрском районе, была дополнительная проверка извещателей. Исправность противопожарного оборудования подтвердил также сын хозяйки дома.