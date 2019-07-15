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«Пожар начался с веранды»: глава МЧС назвал причину пожара в Целинном, в котором сгорели три ребёнка

Виктор Орлов заявил, что пожарный извещатель был исправен, но огонь распространился слишком быстро

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Пожар произошёл в ночь на 11 июля

Фото: Александр Ощепков

МЧС озвучило официальную версию причины пожара в Целинном — трагедия, унёсшая жизнь троих детей, произошла из-за неисправной проводки. 

«Пожар начался, предположительно, с веранды. И основная версия — это короткое замыкание, произошедшее на веранде», — заявил начальник управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов во время оперативного совещания у губернатора.

По его словам, в доме находился автономный пожарный извещатель, который предоставили семье в 2017 году. Кроме того, в 2019 году, после трагедии в Краснозёрском районе, была дополнительная проверка извещателей. Исправность противопожарного оборудования подтвердил также сын хозяйки дома.

«В этом населенном пункте находится пост государственного учреждения противопожарной службы субъекта. Реагирование было своевременное. К сожалению, реагирование происходило на этапе, когда дом уже был практически охвачен огнём», — отметил Орлов. 

Трагедия в Целинном произошла в ночь на 11 июля — трое детей погибли в огне, когда их мама была на ночной смене в Доме милосердия.

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КОММЕНТАРИИ (9)

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15 июл 2019 в 12:46

Вся эта противопожарная безопасность-фикция!
В России все знают "о спасении утопающих"...и что надо делать.

нпб
15 июл 2019 в 12:33

Веранда-отдельное помещение, почему там не было пожарного извещателя? Он что, висел по центру гостиной?

Фото пользователя
15 июл 2019 в 13:08

Мда, туфта все эти извещатели и их проверки.....для галочки.
Хоть один пример есть, когда в частном секторе сработал датчик и семья спаслась?