Метнул не целясь: видео нападения на туристку из Чехии у бара на улице Романова

На видео двое мужчин подходят к бочке, на которой стоят бутылки. Один из мужчин берёт бутылку и швыряет её в сторону, не прицеливаясь. После они вдвоём идут в ту сторону, куда полетела бутылка.

Инцидент с брошенной бутылкой у бара «113», возле которого пострадала девушка из Чехии, попал на видео.

«Охрана и не заметила броска. Потом, когда осознали, что произошло, без физического воздействия задержали виновника до приезда наряда полиции», — уточнил корреспонденту НГС Андрей Васин в переписке в соцсети «ВКонтакте».

Бутылка попала в голову Наталье Маматюковой, которая в это время ждала такси с друзьями.

Её юрист Руслан Пагаев рассказывал корреспонденту НГС, что Наталья не была знакома с мужчиной, который бросил бутылку, и в конфликт с ним не вступала. После случившегося девушку отвезли в больницу, где ей наложили швы. Она написала заявление в полицию. Задержанный на месте, по словам очевидцев, раскаивался в содеянном, но в отделении полиции отказался от своих слов.

Прежде Андрей Васин рассказал, что дебошир был посетителем бара, которого вывели из заведения, так как он выпил лишнего.

«Между выводом его и происшествием 7 или 8 минут произошло. Он возвращался назад, шёл вне территории даже бара за забором. Схватил бутылку с мусорки — просто кинул её в толпу. Он не в девочку кинул, как мне кажется, — он не стоял, не прицеливался. Он взял и кинул её наотмашь», — сообщил корреспонденту НГС Андрей Васин.

