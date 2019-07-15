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Криминал

Метнул не целясь: видео нападения на туристку из Чехии у бара на улице Романова

Охрана бара задержала молодого человека до приезда полиции

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Наталья Маматюкова пострадала от брошенной бутылки в ночь на 6 июля

Фото: Руслан Пагаев

Инцидент с брошенной бутылкой у бара «113», возле которого пострадала девушка из Чехии, попал на видео.

Ролик с камер видеонаблюдения НГС предоставил директор бара «113» Андрей Васин.

На видео двое мужчин подходят к бочке, на которой стоят бутылки. Один из мужчин берёт бутылку и швыряет её в сторону, не прицеливаясь. После они вдвоём идут в ту сторону, куда полетела бутылка.

«Охрана и не заметила броска. Потом, когда осознали, что произошло, без физического воздействия задержали виновника до приезда наряда полиции», —  уточнил корреспонденту НГС Андрей Васин в переписке в соцсети «ВКонтакте».

Бутылка попала  в голову Наталье Маматюковой, которая в это время ждала такси с друзьями.

Её юрист Руслан Пагаев рассказывал корреспонденту НГС, что Наталья не была знакома с мужчиной, который бросил бутылку, и в конфликт с ним не вступала. После случившегося девушку отвезли в больницу, где ей наложили швы. Она написала заявление в полицию. Задержанный на месте, по словам очевидцев, раскаивался в содеянном, но в отделении полиции отказался от своих слов.

Прежде Андрей Васин рассказал, что дебошир был посетителем бара, которого вывели из заведения, так как он выпил лишнего.

«Между выводом его и происшествием 7 или 8 минут произошло. Он возвращался назад, шёл вне территории даже бара за забором. Схватил бутылку с мусорки — просто кинул её в толпу. Он не в девочку кинул, как мне кажется, — он не стоял, не прицеливался. Он взял и кинул её наотмашь», — сообщил корреспонденту НГС Андрей Васин.

Недавно в Новосибирске завершился суд по другому делу, связанному с баром: бывшего кинолога отдела полиции № 3 «Заельцовский» Илью Кудина обвинили в стрельбе из травматического пистолета в посетителя бара «113» — его отправили в колонию.

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КОММЕНТАРИИ (4)

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15 июл 2019 в 11:49

Вся культура этого города на видео. Просто взял и разбил. Раньше на улицах спокойно можно было пройтись босиком. Сейчас попробуйте это сделать - все улицы, все берега, даже все пляжи - в разбитых "стеклянных изделиях"

Фото пользователя
15 июл 2019 в 11:49

Понаедут в Новосибирск из деревень и другого развлечения как пить по барам до посинения да мусор по сторонам разбрасывать (в т.ч. и бутылки) и не знают.
Маргиналы, что с них взять.

Степаша
15 июл 2019 в 11:49

настоящий мачо, такие и нравятся женщинам.