Министр здравоохранения заявил, что в Новосибирске больше нет очагов менингококка

С инфекцией боролись больше месяца
Фото: Александр Ощепков / НГС
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявил о стабилизации ситуации с распространением менингококковой инфекции.
«Все очаги, которые находились под наблюдением по менингококковой инфекции, сняты с наблюдения», — сообщил он во время оперативного совещания у губернатора 15 июля.
О вспышке менингококковой инфекции в Новосибирске стало известно в начале июня. Тогда Константин Хальзов сообщил о том, что в период с 30 мая по 9 июня врачи зарегистрировали в Новосибирске 25 случаев менингококковой инфекции. В основном заболевшие были в Октябрьском и Дзержинском районах. После этого выявлялись и новые случаи заболевания.
Участковый врач-терапевт с 20-летним стажем пояснила, как распознать менингит и не допустить его развития.
В июне новосибирские врачи признали, что сложная ситуация с заболеваемостью менингококковой инфекцией сложилась впервые за 20 лет. При этом эпидемии не было.
В начале июля из-за вспышки инфекции «Новосибоблфарм», подведомственное учреждение Министерству здравоохранения Новосибирской области, заказало вакцину от менингококковой инфекции на 17 миллионов рублей.