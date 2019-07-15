Министр здравоохранения заявил, что в Новосибирске больше нет очагов менингококка

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявил о стабилизации ситуации с распространением менингококковой инфекции.

«Все очаги, которые находились под наблюдением по менингококковой инфекции, сняты с наблюдения», — сообщил он во время оперативного совещания у губернатора 15 июля.

О вспышке менингококковой инфекции в Новосибирске стало известно в начале июня. Тогда Константин Хальзов сообщил о том, что в период с 30 мая по 9 июня врачи зарегистрировали в Новосибирске 25 случаев менингококковой инфекции. В основном заболевшие были в Октябрьском и Дзержинском районах. После этого выявлялись и новые случаи заболевания.