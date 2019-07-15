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Вспышка менингококка

Министр здравоохранения заявил, что в Новосибирске больше нет очагов менингококка

По его словам, ситуация стабилизирована

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С инфекцией боролись больше месяца

Фото: Александр Ощепков / НГС

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявил о стабилизации ситуации с распространением менингококковой инфекции. 

«Все очаги, которые находились под наблюдением по менингококковой инфекции, сняты с наблюдения», — сообщил он во время оперативного совещания у губернатора 15 июля.

О вспышке менингококковой инфекции в Новосибирске стало известно в начале июня. Тогда Константин Хальзов сообщил о том, что в период с 30 мая по 9 июня врачи зарегистрировали в Новосибирске 25 случаев менингококковой инфекции. В основном заболевшие были в Октябрьском и Дзержинском районах. После этого выявлялись и новые случаи заболевания.

Участковый врач-терапевт с 20-летним стажем пояснила, как распознать менингит и не допустить его развития.

В июне новосибирские врачи признали, что сложная ситуация с заболеваемостью менингококковой инфекцией сложилась впервые за 20 лет. При этом эпидемии не было.

В начале июля из-за вспышки инфекции «Новосибоблфарм», подведомственное учреждение Министерству здравоохранения Новосибирской области, заказало вакцину от менингококковой инфекции на 17 миллионов рублей.

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КОММЕНТАРИИ (14)

Иван
15 июл 2019 в 11:07

Всё, что они говорят, по факту всё наоборот.

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15 июл 2019 в 11:08

Ну вот, а все боялись и строили самые страшные прогнозы. Наши медики профессионалы, победили заразу.

Леня
15 июл 2019 в 11:14

Новосибирцы, заметьте, все хваленые комментарии оставлены почему-то из московского региона. Угадайте почему.