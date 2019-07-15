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Дороги и транспорт

Областные власти потратят 164 миллиона на дорогу от пляжа до ЛДС

Её должны построить до конца года

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Дорога пройдёт вокруг ЛДС и выйдет к пляжу

Фото: Александр Ощепков / НГС

Министерство строительства Новосибирской области заказало работы по строительству дороги, которая соединит пляж «Наутилус» и ЛДС.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок 12 июля. Согласно документам, на строительство дороги потратят до 164 миллионов рублей — это максимальная цена контракта. Предполагается, что дорога пройдёт от пляжа «Наутилус», вдоль строящейся многофункциональной ледовой арены и выйдет на дамбу Октябрьского моста.

Работы планируется начать уже в конце июля и закончить до 1 декабря 2019 года. Также в строительство включено устройство ливневой канализации на дороге.

О дороге стало известно в конце мая, когда мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил схему транспортной доступности к многофункциональной ледовой арене на улице Немировича-Данченко — эксперты нашли в ней проблемы

Согласно предварительному макету, который показали сегодня в Экспоцентре, на площади Лыщинского не будет двухуровневых развязок. Вместо этого заезды на территорию будут организованы с Октябрьского моста, улицы Немировича-Данченко и улицы Блюхера. Одна из дорог пройдёт слева от сноуборд-парка «Горский», соединяясь с основной четырёхполосной дорогой. 

Основная дорога пройдёт вокруг ЛДС — от съезда с Октябрьского моста, мимо построенной вертолётной площадки и парка со спортивным кортом. Далее улица должна пройти в сторону реки Оби, мимо большой парковки в 300 метрах от ледовой арены на 450 машино-мест

После этого дорога проходит под мостом, соединяясь с расширенной до четырёх полос дорогой, которая сейчас ведёт к городскому пляжу «Наутилус», позволяя машинам выехать вновь на Октябрьский мост или на площадь Лыщинского. 

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ЛДСхоккейремонт и строительство дорог

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КОММЕНТАРИИ (17)

Самохина
15 июл 2019 в 10:53

На макете красиво выглядет. Даже не верится, что у нас такое построят!

Чайна
15 июл 2019 в 10:55

А я рада, что у нас этот ЛДС будет, хоть и не являюсь фанатам хоккея. Хоть немного город благоустроят, дороги сделают, метро. Когда бы еще под это денег дождались? Считаю, что это большое достижение и удача.

Зубрилка
15 июл 2019 в 10:52

Когда сделают станцию метро и дорогу народ хоть перестанет по мосту ходить.