Областные власти потратят 164 миллиона на дорогу от пляжа до ЛДС

Работы планируется начать уже в конце июля и закончить до 1 декабря 2019 года. Также в строительство включено устройство ливневой канализации на дороге.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок 12 июля. Согласно документам, на строительство дороги потратят до 164 миллионов рублей — это максимальная цена контракта. Предполагается, что дорога пройдёт от пляжа «Наутилус», вдоль строящейся многофункциональной ледовой арены и выйдет на дамбу Октябрьского моста.

О дороге стало известно в конце мая, когда мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил схему транспортной доступности к многофункциональной ледовой арене на улице Немировича-Данченко — эксперты нашли в ней проблемы.

Согласно предварительному макету, который показали сегодня в Экспоцентре, на площади Лыщинского не будет двухуровневых развязок. Вместо этого заезды на территорию будут организованы с Октябрьского моста, улицы Немировича-Данченко и улицы Блюхера. Одна из дорог пройдёт слева от сноуборд-парка «Горский», соединяясь с основной четырёхполосной дорогой.



Основная дорога пройдёт вокруг ЛДС — от съезда с Октябрьского моста, мимо построенной вертолётной площадки и парка со спортивным кортом. Далее улица должна пройти в сторону реки Оби, мимо большой парковки в 300 метрах от ледовой арены на 450 машино-мест.



После этого дорога проходит под мостом, соединяясь с расширенной до четырёх полос дорогой, которая сейчас ведёт к городскому пляжу «Наутилус», позволяя машинам выехать вновь на Октябрьский мост или на площадь Лыщинского.

