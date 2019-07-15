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Дороги и транспорт

Новосибирцы проехались со стаканом воды по отремонтированной улице Балтийской

Общественники заявили, что дорога недостаточно ровная — и требуют ее переделать

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Общественники утверждают, что дорогу закатали недостаточно ровно и водители вынуждены объезжать отремонтированный участок по обочине

Фото: Shlyuz Novosibirsk / youtube.com

Общественники из новосибирского микрорайона «Шлюз» воспользовались методом мэра Анатолия Локтя и проехались со стаканом воды на приборной панели машины по отремонтированной дороге на улице Балтийской.

Видеоролик с проездом по отремонтированному на прошлой неделе участку, на котором прежде была колея, общественники сняли 14 июля. Об этом корреспонденту НГС рассказала представитель общественной организации «У нас на Шлюзе» Светлана Каверзина.

«Тест со стаканчиком. Этому тесту нас научил мэр города Новосибирска Анатолий Локоть. Он когда принимает отремонтированные дороги, наливает в стаканчик водичку, ставит стаканчик, ну он, правда, на капот, а мы вот сюда поставим», — объясняет в ролике Светлана Каверзина.

На снятых кадрах можно увидеть, что при движении по отремонтированной дороге вода в стакане постоянно колеблется, а в конце разливается.

«Прям очень сильно трясло. Нас не устроило качество [ремонта] абсолютно. Сейчас машины объезжают это место ремонта по обочине», — пояснила Светлана Каверзина.

Shlyuz Novosibirsk / youtube.com


По её словам, во время ремонта рабочие вырезали кусок дорожного полотна в том месте, где была колея, положили асфальт и «чуть-чуть прихлопнули».

По её мнению, ремонт нужно переделывать. «А по-другому никак — иначе зимой это будет очень опасно. Я сегодня буду с главой района разговаривать по этому поводу», — добавила общественница.

Корреспондент НГС направила в пресс-центр мэрии Новосибирска запрос по поводу качества ремонта дороги на улице Балтийской.

Ранее Анатолий Локоть тестировал с помощью стакана воды новые дороги на Василия Старощукана Объединения и на Титова.

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КОММЕНТАРИИ (15)

я не робот
15 июл 2019 в 10:35

Надоели эти креаклы. Вместо того что идти на завод, получать достойные 25 тыщ рублёв, занимаются работами которые раскачивают стаканы и лодки общества.

Soul Makossa
15 июл 2019 в 10:31

Да чихать мэрии на вас. У них предвыборные гонки щас.

15 июл 2019 в 11:01

Живу на Балтийской, реально после ремонта стало хуже чем до него. При этом непонятно, почему ремонту подвергся только этот участок - колея присутствует практически по всей дороге по обоим полосам движения от домов с ЖК "Балтийский" до выезда на Бердское шоссе.
При этом, тротуар, который ремонтируют чуть дальше - по качеству получается значительно лучше, чем то убожество, что сделали для автомобильного движения.
Локоть, с таким ремонтом Шлюз за тебя не проголосует!