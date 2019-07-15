Новосибирцы проехались со стаканом воды по отремонтированной улице Балтийской

Общественники из новосибирского микрорайона «Шлюз» воспользовались методом мэра Анатолия Локтя и проехались со стаканом воды на приборной панели машины по отремонтированной дороге на улице Балтийской.



Видеоролик с проездом по отремонтированному на прошлой неделе участку, на котором прежде была колея, общественники сняли 14 июля. Об этом корреспонденту НГС рассказала представитель общественной организации «У нас на Шлюзе» Светлана Каверзина.

«Тест со стаканчиком. Этому тесту нас научил мэр города Новосибирска Анатолий Локоть. Он когда принимает отремонтированные дороги, наливает в стаканчик водичку, ставит стаканчик, ну он, правда, на капот, а мы вот сюда поставим», — объясняет в ролике Светлана Каверзина.