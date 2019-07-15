Новосибирцы проехались со стаканом воды по отремонтированной улице Балтийской

Общественники утверждают, что дорогу закатали недостаточно ровно и водители вынуждены объезжать отремонтированный участок по обочине
Фото: Shlyuz Novosibirsk / youtube.com
Общественники из новосибирского микрорайона «Шлюз» воспользовались методом мэра Анатолия Локтя и проехались со стаканом воды на приборной панели машины по отремонтированной дороге на улице Балтийской.
Видеоролик с проездом по отремонтированному на прошлой неделе участку, на котором прежде была колея, общественники сняли 14 июля. Об этом корреспонденту НГС рассказала представитель общественной организации «У нас на Шлюзе» Светлана Каверзина.
«Тест со стаканчиком. Этому тесту нас научил мэр города Новосибирска Анатолий Локоть. Он когда принимает отремонтированные дороги, наливает в стаканчик водичку, ставит стаканчик, ну он, правда, на капот, а мы вот сюда поставим», — объясняет в ролике Светлана Каверзина.
На снятых кадрах можно увидеть, что при движении по отремонтированной дороге вода в стакане постоянно колеблется, а в конце разливается.
«Прям очень сильно трясло. Нас не устроило качество [ремонта] абсолютно. Сейчас машины объезжают это место ремонта по обочине», — пояснила Светлана Каверзина.
Shlyuz Novosibirsk / youtube.com
По её словам, во время ремонта рабочие вырезали кусок дорожного полотна в том месте, где была колея, положили асфальт и «чуть-чуть прихлопнули».
По её мнению, ремонт нужно переделывать. «А по-другому никак — иначе зимой это будет очень опасно. Я сегодня буду с главой района разговаривать по этому поводу», — добавила общественница.
Корреспондент НГС направила в пресс-центр мэрии Новосибирска запрос по поводу качества ремонта дороги на улице Балтийской.
Ранее Анатолий Локоть тестировал с помощью стакана воды новые дороги на Василия Старощука, на Объединения и на Титова.