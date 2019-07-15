Полиция занялась делом новосибирского сталкера, проникшего на территорию НЗХК

До этого сибиряк (его имя и фамилия неизвестны, однако сам он описывал свои наблюдения за территорией на форуме под псевдонимом Alexnadr8253) обнаружил вокруг хвостохранилища НЗХК множество мест с повышенным радиационным фоном . В некоторых местах, судя по его наблюдениям, он превышал несколько сотен микрорентген в час. Пользователь предполагал, что ядовитые отходы проникают через систему дамб на территорию леса по соседству.

Управление Федеральной службы безопасности России по Новосибирской области рассказало, что стало с расследованием о проникновении сталкера на территорию хвостохранилища НЗХК.

После этого новосибирца задержала охрана хвостохранилища. Кроме того, он уверял, что в отделение, куда его доставила охрана, приезжал сотрудник ФСБ, который забрал у него «повербанк» и пригласил на беседу.

Как сообщили в ответ на запрос корреспондента НГС в УФСБ России по Новосибирской области, расследованием сейчас занимается полиция.

«По факту незаконного проникновения жителя Новосибирска на охраняемую территорию объекта ПАО НЗХК Межмуниципальным отделом МВД России "Новосибирский" ведётся расследование <...> правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 20.17 КоАП России», — говорится в ответе, подписанным врио начальника Управления Дмитрием Гурдиным.

В ведомстве не ответили на вопросы корреспондента НГС о том, приезжал ли в отделение сотрудник ФСБ, с какой целью сталкера приглашали на беседу и вернут ли ему конфискованный «повербанк».

«В соответствии со статьёй 12 ФЗ <...> "Об оперативно-разыскной деятельности", запрашиваемая вами информация не может быть предоставлена в полном объёме, поскольку содержит сведения о методах и результатах оперативно-разыскной деятельности», — объясняется в ответе на запрос.