Полиция занялась делом новосибирского сталкера, проникшего на территорию НЗХК

Сейчас расследованием дела занимается полиция
Фото: пользователь Alexandr8253 с сайта forum.rhbz.org
Управление Федеральной службы безопасности России по Новосибирской области рассказало, что стало с расследованием о проникновении сталкера на территорию хвостохранилища НЗХК.
До этого сибиряк (его имя и фамилия неизвестны, однако сам он описывал свои наблюдения за территорией на форуме под псевдонимом Alexnadr8253) обнаружил вокруг хвостохранилища НЗХК множество мест с повышенным радиационным фоном. В некоторых местах, судя по его наблюдениям, он превышал несколько сотен микрорентген в час. Пользователь предполагал, что ядовитые отходы проникают через систему дамб на территорию леса по соседству.
После этого новосибирца задержала охрана хвостохранилища. Кроме того, он уверял, что в отделение, куда его доставила охрана, приезжал сотрудник ФСБ, который забрал у него «повербанк» и пригласил на беседу.
Как сообщили в ответ на запрос корреспондента НГС в УФСБ России по Новосибирской области, расследованием сейчас занимается полиция.
«По факту незаконного проникновения жителя Новосибирска на охраняемую территорию объекта ПАО НЗХК Межмуниципальным отделом МВД России "Новосибирский" ведётся расследование <...> правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 20.17 КоАП России», — говорится в ответе, подписанным врио начальника Управления Дмитрием Гурдиным.
В ведомстве не ответили на вопросы корреспондента НГС о том, приезжал ли в отделение сотрудник ФСБ, с какой целью сталкера приглашали на беседу и вернут ли ему конфискованный «повербанк».
«В соответствии со статьёй 12 ФЗ <...> "Об оперативно-разыскной деятельности", запрашиваемая вами информация не может быть предоставлена в полном объёме, поскольку содержит сведения о методах и результатах оперативно-разыскной деятельности», — объясняется в ответе на запрос.
Сегодня корреспондент НГС обратил внимание на то, что тема на форуме, в которой отписывался новосибирец, была удалена с сайта — при попытке пройти по ссылке сайт сообщает, что тема не существует.
В начале июля в полиции корреспонденту НГС подтвердили факт проникновения и сообщили, что сам задержанный назвал себя искателем приключений и объяснил, что хотел лишь осмотреть территорию хвостохранилища.