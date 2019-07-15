15 июля понедельник
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 3/10
usd 63.02
eur 71.01
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +22°С
Пробки 3/10
usd 63.02
eur 71.01

Все новости

Все новости
Криминал

Полиция занялась делом новосибирского сталкера, проникшего на территорию НЗХК

Новосибирец залез на территорию НЗХК, чтобы измерить уровень радиации

Поделиться

4 388
7 Обсудить

Сейчас расследованием дела занимается полиция

Фото: пользователь Alexandr8253 с сайта forum.rhbz.org

Управление Федеральной службы безопасности России по Новосибирской области рассказало, что стало с расследованием о проникновении сталкера на территорию хвостохранилища НЗХК.

До этого сибиряк (его имя и фамилия неизвестны, однако сам он описывал свои наблюдения за территорией на форуме под псевдонимом Alexnadr8253) обнаружил вокруг хвостохранилища НЗХК множество мест с повышенным радиационным фоном. В некоторых местах, судя по его наблюдениям, он превышал несколько сотен микрорентген в час. Пользователь предполагал, что ядовитые отходы проникают через систему дамб на территорию леса по соседству. 

После этого новосибирца задержала охрана хвостохранилища. Кроме того, он уверял, что в отделение, куда его доставила охрана, приезжал сотрудник ФСБ, который забрал у него «повербанк» и пригласил на беседу.

Как сообщили в ответ на запрос корреспондента НГС в УФСБ России по Новосибирской области, расследованием сейчас занимается полиция. 

«По факту незаконного проникновения жителя Новосибирска на охраняемую территорию объекта ПАО НЗХК Межмуниципальным отделом МВД России "Новосибирский" ведётся расследование <...> правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 20.17 КоАП России», — говорится в ответе, подписанным врио начальника Управления Дмитрием Гурдиным.

В ведомстве не ответили на вопросы корреспондента НГС о том, приезжал ли в отделение сотрудник ФСБ, с какой целью сталкера приглашали на беседу и вернут ли ему конфискованный «повербанк». 

«В соответствии со статьёй 12 ФЗ <...> "Об оперативно-разыскной деятельности", запрашиваемая вами информация не может быть предоставлена в полном объёме, поскольку содержит сведения о методах и результатах оперативно-разыскной деятельности», — объясняется в ответе на запрос.

Сегодня корреспондент НГС обратил внимание на то, что тема на форуме, в которой отписывался новосибирец, была удалена с сайта — при попытке пройти по ссылке сайт сообщает, что тема не существует.

В начале июля в полиции корреспонденту НГС подтвердили факт проникновения и сообщили, что сам задержанный назвал себя искателем приключений и объяснил, что хотел лишь осмотреть территорию хвостохранилища.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

НЗХКрадиацияадминистративное правонарушение

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (7)

Фото пользователя
15 июл 2019 в 09:47

когда суд над чекистом будет, который украл повербанк?

Фото пользователя
15 июл 2019 в 09:52

показал полную профнепригодность системы охраны федерального объекта.охрана на заводе видимо только на проходной работает)))

Фото пользователя
15 июл 2019 в 09:41

спалил контору - теперь сидеть.
типичная странка