Российских туристов не пустили в Южную Корею из-за проблем с миграционной службой

Российские туристы пожаловались, что застряли в аэропорту Инчхон — они не прошли миграционный контроль. Россияне прибыли в Южную Корею рейсом Новосибирск — Сеул авиакомпании S7 сегодня утром, но их не пустили в страну. Теперь туристы вынуждены сидеть в аэропорту и ждать, когда их депортируют домой.



По словам одной из туристок, среди недопущенных пассажиров есть и новосибирцы.

«Туристы, кто из Челябинска, кто из Новосибирска, кто из Орска, в общем из разных городов, прилетели на самолёте Новосибирск — Сеул. Прилетели, прошли таможенный контроль: кто-то прошёл, а кого-то остановили таможенники и отправили на досмотр. На досмотре была беседа с представителями корейскими через русского переводчика. <...> Мы приехали сюда с целью отдохнуть, посмотреть город», — рассказала жительница Челябинска Екатерина Спирина в паблике «Типичный Челябинск».