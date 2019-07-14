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Страна и мир

Российских туристов не пустили в Южную Корею из-за проблем с миграционной службой

По словам одной из туристок, среди прилетевших в Корею россиян есть и жители Новосибирска

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Туристы сидят в аэропорту Инчхон и ждут, когда их депортируют в Россию

Фото: Екатерина Спирина

Российские туристы пожаловались, что застряли в аэропорту Инчхон — они не прошли миграционный контроль. Россияне прибыли в Южную Корею рейсом Новосибирск — Сеул авиакомпании S7 сегодня утром, но их не пустили в страну. Теперь туристы вынуждены сидеть в аэропорту и ждать, когда их депортируют домой. 

По словам одной из туристок, среди недопущенных пассажиров есть и новосибирцы. 

«Туристы, кто из Челябинска, кто из Новосибирска, кто из Орска, в общем из разных городов, прилетели на самолёте Новосибирск — Сеул. Прилетели, прошли таможенный контроль: кто-то прошёл, а кого-то остановили таможенники и отправили на досмотр. На досмотре была беседа с представителями корейскими через русского переводчика. <...> Мы приехали сюда с целью отдохнуть, посмотреть город», — рассказала жительница Челябинска Екатерина Спирина в паблике «Типичный Челябинск». 

Корреспондент НГС позвонил в посольство России в Республике Корея — там подтвердили, что граждан России действительно не пустили на территорию Южной Кореи, но не смогли дать точную информацию о том, есть ли среди туристов новосибирцы. 

«По имеющейся информации, 13 июля рейсом авиакомпании S7 действительно прибыла группа граждан, которая при прохождении пограничного контроля затруднилась подтвердить, что прибыла в страну именно в туристических целях. В связи с этим, в соответствии со статьёй 8 Соглашения о взаимной отмене визовых требований между правительством Российской Федерации и правительством Республики Корея, сотрудники миграционной службы Кореи отказали им во въезде в страну», — сообщили в посольстве. 

В дипломатическом представительстве добавили, что десять человек уже покинули страну, сейчас ожидают отправления домой ещё шестнадцать.

«В настоящее время в зоне содержания недопущенных пассажиров международного аэропорта Инчхон остаётся ещё 16 человек. С ними ведут работу представители авиакомпании S7 и представители миграционной службы. Как сообщает авиакомпания, все пассажиры покинут страну не позднее вторника, то есть решается вопрос о переоформлении обратных билетов, исходя из доступности свободных билетов на ближайшие рейсы. Посольство продолжает следить за ситуацией и в рамках своей компетенции оказывать содействие скорейшему возвращению россиян домой», — отметили в посольстве. 

По их словам, обратные билеты приобретаются за счёт пассажиров, прилетевших в Корею, авиакомпания оплачивает аэропорту содержание пассажиров и предоставляет минимальный продовольственный паёк. 

В посольстве заявили, что все россияне покинут Корею не позднее 16 июля&nbsp;

В посольстве заявили, что все россияне покинут Корею не позднее 16 июля 

В мае российские туристы застряли в Монголии из-за вспышки чумы — их не выпускали из города Улгий

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не пустили в странутуристыЮжная Корея

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КОММЕНТАРИИ (3)

15 июл 2019 в 00:15

Сразу так и написали бы, не пропустили одиноких туристок....

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15 июл 2019 в 00:16

Никогда не забуду,как однажды кто-то на полном серьёзе в одном из форумов спрашивал "Мой брат сидел в тюрьме.Пустят ли его в Южную Корею?"Блин,твой брат-бывший зэк,который сидел возле "туалета".И он действительно думает,что его пустят в нормальную страну?Да он молиться должен,чтобы его не расстреляли.Прямо в аэропорту.Из зениток.

15 июл 2019 в 00:14

ЮК после открытия границ Рроссиянам столкнулась с проблемой въезда огромного кол-ва нелегальной рабочей силы. Кто приезжает и остается на несколько лет, кто въезжает на законные 59 дней, но при этом незаконно работает в стране...Поэтому миграционка очень серьёзно относится к каждому прибывающему в страну.
И прежде, чем лететь, нужно же узнать полный перечень документов для въезда в страну. Если ты не в группе риска (не собираешься там остаться или работать пусть даже безвизовые 59 дней), то есть не молодежь, не среднеазиатской внешности, с наличием интеллекта на лице, то у тебя эти документы не спросят. Если в группе риска, особенно если в наличие сочетание признаков, то тебя отправят на беседу. А вот там спросят все документы. И если у тебя нет обратного билета (как у записавшей аудиофайл девочки), или билет приобретен на срок 59 день, нет оплаченной брони на отель или телефона знакомых, которые подтверждают, что они тебя ждут, а так же других необходимых документов, то в страну не пустят.
Ну а дальше уже странные претензии:
-что значит "какой-то переводчик"? в каком смысле "мы говорили много, а он не все переводил"? Она знает корейский? или счиает, что корейский - это русский только слова корейские?
-все в одной комнате - извините, это не отель
-рамен стоит дорого - извините, цены корейские
-чай не дают - так они чай и не пьют, это не Китай...