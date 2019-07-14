Российских туристов не пустили в Южную Корею из-за проблем с миграционной службой

Туристы сидят в аэропорту Инчхон и ждут, когда их депортируют в Россию
Фото: Екатерина Спирина
Российские туристы пожаловались, что застряли в аэропорту Инчхон — они не прошли миграционный контроль. Россияне прибыли в Южную Корею рейсом Новосибирск — Сеул авиакомпании S7 сегодня утром, но их не пустили в страну. Теперь туристы вынуждены сидеть в аэропорту и ждать, когда их депортируют домой.
По словам одной из туристок, среди недопущенных пассажиров есть и новосибирцы.
«Туристы, кто из Челябинска, кто из Новосибирска, кто из Орска, в общем из разных городов, прилетели на самолёте Новосибирск — Сеул. Прилетели, прошли таможенный контроль: кто-то прошёл, а кого-то остановили таможенники и отправили на досмотр. На досмотре была беседа с представителями корейскими через русского переводчика. <...> Мы приехали сюда с целью отдохнуть, посмотреть город», — рассказала жительница Челябинска Екатерина Спирина в паблике «Типичный Челябинск».
Корреспондент НГС позвонил в посольство России в Республике Корея — там подтвердили, что граждан России действительно не пустили на территорию Южной Кореи, но не смогли дать точную информацию о том, есть ли среди туристов новосибирцы.
«По имеющейся информации, 13 июля рейсом авиакомпании S7 действительно прибыла группа граждан, которая при прохождении пограничного контроля затруднилась подтвердить, что прибыла в страну именно в туристических целях. В связи с этим, в соответствии со статьёй 8 Соглашения о взаимной отмене визовых требований между правительством Российской Федерации и правительством Республики Корея, сотрудники миграционной службы Кореи отказали им во въезде в страну», — сообщили в посольстве.
В дипломатическом представительстве добавили, что десять человек уже покинули страну, сейчас ожидают отправления домой ещё шестнадцать.
«В настоящее время в зоне содержания недопущенных пассажиров международного аэропорта Инчхон остаётся ещё 16 человек. С ними ведут работу представители авиакомпании S7 и представители миграционной службы. Как сообщает авиакомпания, все пассажиры покинут страну не позднее вторника, то есть решается вопрос о переоформлении обратных билетов, исходя из доступности свободных билетов на ближайшие рейсы. Посольство продолжает следить за ситуацией и в рамках своей компетенции оказывать содействие скорейшему возвращению россиян домой», — отметили в посольстве.
По их словам, обратные билеты приобретаются за счёт пассажиров, прилетевших в Корею, авиакомпания оплачивает аэропорту содержание пассажиров и предоставляет минимальный продовольственный паёк.
В мае российские туристы застряли в Монголии из-за вспышки чумы — их не выпускали из города Улгий.