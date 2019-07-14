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Дороги и транспорт

Фото: на площади Лыщинского образовалась дыра в асфальте

Огромную дыру в асфальте на кольцевой развязке заметил читатель НГС

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Никаких предупреждающих знаков рядом с ямой не поставили

Фото: читатель НГС

На площади Лыщинского в Новосибирске просел асфальт — фото глубокой ямы в редакцию прислал читатель. Дыра появилась на кольцевой развязке на площади Лыщинского. Асфальт внутри ямы потрескался, а вокруг просел вниз. 

Корреспондент НГС отправила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать сроки ремонта тротуара.

В начале июня асфальт провалился в центре Новосибирска — на Вокзальной магистрали образовалась яма

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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КОММЕНТАРИИ (8)

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14 июл 2019 в 22:11

Обама никак не уймётся. Раньше в подъездах гадил, теперь асфальт дырявит.

:))
14 июл 2019 в 22:02

дыра это хорошо образовалась, в миллионом городе новость что надо это.

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14 июл 2019 в 21:51

Прям "Прожектор перестройки".
Что тут такого? Земля наша крутится, внутри неё ещё движения, плюс смена климата... но нет корреспонденту покоя.