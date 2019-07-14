Фото: на площади Лыщинского образовалась дыра в асфальте

На площади Лыщинского в Новосибирске просел асфальт — фото глубокой ямы в редакцию прислал читатель. Дыра появилась на кольцевой развязке на площади Лыщинского. Асфальт внутри ямы потрескался, а вокруг просел вниз.



Корреспондент НГС отправила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать сроки ремонта тротуара.



В начале июня асфальт провалился в центре Новосибирска — на Вокзальной магистрали образовалась яма.

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