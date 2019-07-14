На Ордынской трассе растянулась гигантская пробка из-за столкновения пяти автомобилей

Сегодня в Новосибирской области произошло массовое ДТП — перед селом Ярково на трассе К50–17Р столкнулись пять автомобилей. Массовая авария спровоцировала огромную пробку, которая растянулась на 14 километров.



По наблюдениям корреспондента НГС, водители вынуждены объезжать ДТП по встречной полосе — это тормозит движение движущегося навстречу транспорта. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость автомобилей в сторону села Ярково не превышает 7 км/ч.

В городскую службу 112 поступило сообщение о том, что на трассе столкнулись пять автомобилей, на место ДТП была вызвана карета скорой помощи.