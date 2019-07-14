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Дороги и транспорт

На Ордынской трассе растянулась гигантская пробка из-за столкновения пяти автомобилей

Протяжённость пробки составляет 14 километров

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Фото: 2ГИС

Сегодня в Новосибирской области произошло массовое ДТП — перед селом Ярково на трассе К50–17Р столкнулись пять автомобилей. Массовая авария спровоцировала огромную пробку, которая растянулась на 14 километров. 

По наблюдениям корреспондента НГС, водители вынуждены объезжать ДТП по встречной полосе — это тормозит движение движущегося навстречу транспорта. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость автомобилей в сторону села Ярково не превышает 7 км/ч. 

В городскую службу 112 поступило сообщение о том, что на трассе столкнулись пять автомобилей, на место ДТП была вызвана карета скорой помощи.

Один из автомобилей лишился колеса

Один из автомобилей лишился колеса

Машины сильно повреждены&nbsp;

Машины сильно повреждены 

Люди объезжают пробку по встречной полосе&nbsp;

Люди объезжают пробку по встречной полосе 

Неделю назад в Советском районе Новосибирска произошло массовое ДТП — авария также спровоцировала огромную пробку

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КОММЕНТАРИИ (1)

alf
14 июл 2019 в 19:56

ничуть не удивлен, ибо культура вождения у новосибирских водителей напрочь отсутствует.