14 июля воскресенье
СЕЙЧАС +27°С
Пробки 1/10
usd 63.02
eur 71.01
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +27°С
Пробки 1/10
usd 63.02
eur 71.01

Все новости

Все новости
Происшествия

Подросток в оранжевой футболке пошёл гулять и исчез: его ищут третий день

К поискам 14-летнего мальчика подключились волонтёры

Поделиться

738
Обсудить

Данила Войлоков исчез 12 июля — перед тем как пойти гулять, он ни с кем не ругался

Фото: поисковый отряд «Маяк», Алёна Истомина / НГС

Новосибирские волонтёры попросили помощи в поисках 14-летнего подростка Данила Войлокова, который пропал в Ленинском районе двое суток назад.

Согласно ориентировке, которую распространил поисковый отряд «Маяк», Данил Войлоков исчез 12 июля после того, как около 16:00 вышел из дома на улице Спортивной. 

«Пошёл погулять, и с того момента о нём никаких известий нет», — пояснил корреспонденту НГС руководитель отряда «Маяк» Павел Злобин. 

Он добавил, что, по словам родственников пропавшего мальчика, перед исчезновением тот ни с кем не ругался.

Как сообщили волонтёры, у пропавшего спортивное телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. Рост мальчика — 166 сантиметров. В день исчезновения он был одет в оранжевую футболку, синие джинсовые шорты до колен. На ногах были чёрные кроссовки, на голове — синяя кепка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, волонтёры просят позвонить по единому номеру экстренных служб 112 или по телефону поискового отряда «Маяк» 8–951–393–09–11.

В прошлом месяце новосибирские волонтёры также искали девушку, которая ушла из дома после ссоры с парнем и оставила странную записку на стекле случайной машины.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

розыск пропавшего

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (0)

Андрей
14 июл 2019 в 16:52

Вариантов много: у друзей, у подруги, поругался с родителями (что очень вероятно),
ну и просто загулял. Да да, сейчас в 14 лет уже пьют..