Подросток в оранжевой футболке пошёл гулять и исчез: его ищут третий день

Новосибирские волонтёры попросили помощи в поисках 14-летнего подростка Данила Войлокова, который пропал в Ленинском районе двое суток назад.

Согласно ориентировке, которую распространил поисковый отряд «Маяк», Данил Войлоков исчез 12 июля после того, как около 16:00 вышел из дома на улице Спортивной.

«Пошёл погулять, и с того момента о нём никаких известий нет», — пояснил корреспонденту НГС руководитель отряда «Маяк» Павел Злобин.



Он добавил, что, по словам родственников пропавшего мальчика, перед исчезновением тот ни с кем не ругался.