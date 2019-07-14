Подросток в оранжевой футболке пошёл гулять и исчез: его ищут третий день

Данила Войлоков исчез 12 июля — перед тем как пойти гулять, он ни с кем не ругался
Фото: поисковый отряд «Маяк», Алёна Истомина / НГС
Новосибирские волонтёры попросили помощи в поисках 14-летнего подростка Данила Войлокова, который пропал в Ленинском районе двое суток назад.
Согласно ориентировке, которую распространил поисковый отряд «Маяк», Данил Войлоков исчез 12 июля после того, как около 16:00 вышел из дома на улице Спортивной.
«Пошёл погулять, и с того момента о нём никаких известий нет», — пояснил корреспонденту НГС руководитель отряда «Маяк» Павел Злобин.
Он добавил, что, по словам родственников пропавшего мальчика, перед исчезновением тот ни с кем не ругался.
Как сообщили волонтёры, у пропавшего спортивное телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. Рост мальчика — 166 сантиметров. В день исчезновения он был одет в оранжевую футболку, синие джинсовые шорты до колен. На ногах были чёрные кроссовки, на голове — синяя кепка.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, волонтёры просят позвонить по единому номеру экстренных служб 112 или по телефону поискового отряда «Маяк» 8–951–393–09–11.
В прошлом месяце новосибирские волонтёры также искали девушку, которая ушла из дома после ссоры с парнем и оставила странную записку на стекле случайной машины.