В полиции опровергли задержание куратора группы «Синий кит» в Бердске

В полиции Новосибирской области назвали не соответствующими действительности слухи о том, что в Бердске задержали куратора группы смерти «Синий кит».

«Не задерживали», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.



Информацию том, что в Бердске 13 июля задержали одного из кураторов так называемой группы смерти, распространило издание «Бердск Онлайн» со ссылкой на собственные источники.

«Женщине не более 30 лет. <...> У задержанной по подозрению в совершении преступления женщины изъят ноутбук, его содержимое изучают специалисты управления "К" МВД России по Новосибирской области», — сообщило издание.