В полиции опровергли задержание куратора группы «Синий кит» в Бердске

О задержании сообщило одно из бердских изданий, но в полиции эту информацию не подтверждают
Фото: Алёна Истомина / НГС
В полиции Новосибирской области назвали не соответствующими действительности слухи о том, что в Бердске задержали куратора группы смерти «Синий кит».
«Не задерживали», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Информацию том, что в Бердске 13 июля задержали одного из кураторов так называемой группы смерти, распространило издание «Бердск Онлайн» со ссылкой на собственные источники.
«Женщине не более 30 лет. <...> У задержанной по подозрению в совершении преступления женщины изъят ноутбук, его содержимое изучают специалисты управления "К" МВД России по Новосибирской области», — сообщило издание.
Ранее Железнодорожный районный суд Новосибирска признал запрещённой страницу в Facebook, на которой была опубликована картинка с синим китом.
«Группы "Синий кит" — это <…> сообщества, связанные с манипулированием сознанием несовершеннолетних граждан, направленные на членовредительство подростков (выполнение 50 заданий, связанных с причинением подростком себе вреда) и подталкивание их к совершению суицида. Данное обстоятельство подтверждается комментариями к изображениям в группе: "Хочу в игру", "Хочу узнать и играть", "Я хочу играть". Данные фразы являются обозначением готовности подростка на выполнение заданий, после чего с ним связывается "куратор", который с помощью психологического воздействия заставляет ребёнка причинять себе вред и совершить самоубийство», — приводилась в решении суда позиция прокуратуры района, которая тогда забила тревогу из-за картинки в соцсети.