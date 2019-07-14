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В полиции опровергли задержание куратора группы «Синий кит» в Бердске

Эту информацию в МВД назвали не соответствующей действительности

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О задержании сообщило одно из бердских изданий, но в полиции эту информацию не подтверждают

Фото: Алёна Истомина / НГС

В полиции Новосибирской области назвали не соответствующими действительности слухи о том, что в Бердске задержали куратора группы смерти «Синий кит».

«Не задерживали», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Информацию том, что в Бердске 13 июля задержали одного из кураторов так называемой группы смерти, распространило издание «Бердск Онлайн» со ссылкой на собственные источники. 

«Женщине не более 30 лет. <...> У задержанной по подозрению в совершении преступления женщины изъят ноутбук, его содержимое изучают специалисты управления "К" МВД России по Новосибирской области», — сообщило издание. 

Ранее Железнодорожный районный суд Новосибирска признал запрещённой страницу в Facebook, на которой была опубликована картинка с синим китом

«Группы "Синий кит" — это <…> сообщества, связанные с манипулированием сознанием несовершеннолетних граждан, направленные на членовредительство подростков (выполнение 50 заданий, связанных с причинением подростком себе вреда) и подталкивание их к совершению суицида. Данное обстоятельство подтверждается комментариями к изображениям в группе: "Хочу в игру", "Хочу узнать и играть", "Я хочу играть". Данные фразы являются обозначением готовности подростка на выполнение заданий, после чего с ним связывается "куратор", который с помощью психологического воздействия заставляет ребёнка причинять себе вред и совершить самоубийство», — приводилась в решении суда позиция прокуратуры района, которая тогда забила тревогу из-за картинки в соцсети.

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КОММЕНТАРИИ (1)

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14 июл 2019 в 16:19

Нормальные подростки могут только поржать над такими группами.

14 июл 2019 в 16:23

Я думала что организатора этой группы уже нет как и самой группы (писали о том что задержали год назад об этом),но я могу ошибаться Неужели последователи авторизовались .Что вы за люди такие ?ну играйте в игру со взрослыми людьми, зачем вам дети и их неокрепшая психика ,они всему верят:((Вы же сами здоровые «жлобы» ну и втягивайте в свои сети здоровых и взрослых.,в чем кайф играть с теми кто не сможет дать отпор,,не понимаю ,или Вы сами. Никакие ...