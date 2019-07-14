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Культура

По перекрытому центру Новосибирска прошли сотни верующих с иконами и плакатами

Крестный ход они приурочили к Дню семьи, любви и верности

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Православные новосибирцы прошли по городу крестным ходом в честь Дня семьи, любви и верности — эти шествия уже стали традицией

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Сегодня днём, 14 июля, верующие прошли крестным ходом по центру Новосибирска — ради молодёжного шествия для проезда временно закрыли Красный проспект и несколько прилегающих улиц. 

По оценке корреспондента НГС, в православном шествии приняли участие несколько сотен человек

По оценке корреспондента НГС, в православном шествии приняли участие несколько сотен человек

Верующие прошли крестным ходом&nbsp;от собора Александра Невского до Нарымского сквера

Верующие прошли крестным ходом от собора Александра Невского до Нарымского сквера

Ради крестного хода уже с 12 часов дня в городе <a href="https://news.ngs.ru/more/66146767/" class="_" target="_blank">начали перекрывать улицы</a>

Ради крестного хода уже с 12 часов дня в городе начали перекрывать улицы

Одним из главных атрибутов крестного хода стала икона святых Петра и Февронии Муромских, которых считают покровителями православных семей

Одним из главных атрибутов крестного хода стала икона святых Петра и Февронии Муромских, которых считают покровителями православных семей

Крестный ход сопровождался колокольным звоном

Крестный ход сопровождался колокольным звоном

Участники шествия несли в руках цветные шары и плакаты с лозунгами о семейной жизни

Участники шествия несли в руках цветные шары и плакаты с лозунгами о семейной жизни

На крестный ход пришло много семей с детьми

На крестный ход пришло много семей с детьми

Молодёжный крестный ход проводится в Новосибирске уже в седьмой раз

Молодёжный крестный ход проводится в Новосибирске уже в седьмой раз

Таким образом верующие отмечают День семьи, любви и верности

Таким образом верующие отмечают День семьи, любви и верности

Шествие по традиции завершается молебном в Нарымском сквере — возле памятника святым Петру и Февронии Муромским

Шествие по традиции завершается молебном в Нарымском сквере — возле памятника святым Петру и Февронии Муромским

После крестного хода в Нарымском сквере начинается праздничная программа

После крестного хода в Нарымском сквере начинается праздничная программа

Видео Густаво Зырянова

В прошлый раз центр Новосибирска перекрывали ради крестного хода 26 мая. Православное шествие было посвящено Дню славянской письменности и культуры: по городу прошла колонна из тысяч новосибирцев.

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КОММЕНТАРИИ (42)

Black Oasis
14 июл 2019 в 14:55

Плакаты в руках верующих выглядят нелепо. Причём, выполнены в едином стиле и одинаковым шрифтом. Не верю.

Фото пользователя
14 июл 2019 в 14:57

Я всегда принимаю участие в таких шествиях и пропогандирую здоровый образ жизни, любовь к семье и детям ну и всё в таком духе. Как замечательно когда перекрывают улицы города ради таких мироприятий. Жаль только, что они проходят так редко и так быстро заканчиваются. Мне кажется нужно устраивать такие шествия ежедневно, что бы до каждого гражданина дошло, что является нашими истинными ценностями. И движение транспорта в это время необходимо перекрывать во всём городе, что бы водители пропитались любовью к детям и семье.

блондинка
14 июл 2019 в 14:54

Интересно, если Господь существует, как он относится ко всем этим бесконечным шествиям-демонстрациям? Вряд ли он ценит их выше, чем добрые дела, совершаемые не напоказ, а от всего сердца и бескорыстно...Не хочу обидеть верующих, но скажите, зачем эти еженедельные хождения? в чем их смысл? может, я что-то не понимаю...