По перекрытому центру Новосибирска прошли сотни верующих с иконами и плакатами

Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!
3 июня 2019
Новый дизайн НГС
Привет! Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.
Привет! Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.
Я всегда принимаю участие в таких шествиях и пропогандирую здоровый образ жизни, любовь к семье и детям ну и всё в таком духе. Как замечательно когда перекрывают улицы города ради таких мироприятий. Жаль только, что они проходят так редко и так быстро заканчиваются. Мне кажется нужно устраивать такие шествия ежедневно, что бы до каждого гражданина дошло, что является нашими истинными ценностями. И движение транспорта в это время необходимо перекрывать во всём городе, что бы водители пропитались любовью к детям и семье.
блондинка
14 июл 2019 в 14:54
Интересно, если Господь существует, как он относится ко всем этим бесконечным шествиям-демонстрациям? Вряд ли он ценит их выше, чем добрые дела, совершаемые не напоказ, а от всего сердца и бескорыстно...Не хочу обидеть верующих, но скажите, зачем эти еженедельные хождения? в чем их смысл? может, я что-то не понимаю...