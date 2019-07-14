По перекрытому центру Новосибирска прошли сотни верующих с иконами и плакатами

GNUS111 14 июл 2019 в 14:57

Я всегда принимаю участие в таких шествиях и пропогандирую здоровый образ жизни, любовь к семье и детям ну и всё в таком духе. Как замечательно когда перекрывают улицы города ради таких мироприятий. Жаль только, что они проходят так редко и так быстро заканчиваются. Мне кажется нужно устраивать такие шествия ежедневно, что бы до каждого гражданина дошло, что является нашими истинными ценностями. И движение транспорта в это время необходимо перекрывать во всём городе, что бы водители пропитались любовью к детям и семье.