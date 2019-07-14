Смертельная жара: за день в Новосибирске утонули три человека

Жаркая погода привлекла на пляжи тысячи новосибирцев — спасатели просят не забывать о правилах безопасности
Фото: Татьяна Фатеева / НГС
В жаркую субботу, 13 июля, в Новосибирске утонули три человека: один в котловане на Юго-Западном жилмассиве, два — в Обском море, на пляжах «Детский» и «Бумеранг».
Ещё столько же тонущих удалось спасти, сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе.
«Три раза спасатели и матросы-спасатели службы МАСС спасали тонущих на воде людей, в том числе и одного ребёнка 2007 года рождения. Трое человек утонули — мужчины 1956 года рождения и 1986 года рождения, а также молодой человек 1999 года рождения», — передали в аварийно-спасательной службе.
Об одном из этих смертельных случаев НГС рассказывал накануне: мужчина погиб рядом с пляжем в микрорайоне «ОбьГЭС».
В МАСС уточнили, что один случай гибели и два случая спасения людей на воде произошли вчера на котловане возле Юго-Западного жилмассива.
«Напоминаем в очередной раз, что на этом водоёме купание категорически запрещено. Глубина котлована местами достигает 20 метров, водоём имеет очень коварное дно», — сообщили спасатели.
Также, по их словам, на берегу этого котлована вчера потерялась 7-летняя девочка — её удалось найти и передать родителям.
Кроме того, накануне спасатели оказали помощь плававшему на надувном матрасе мужчине, которого унесло далеко от берега в районе аванпорта на Обском море.
«Именно поэтому в течение дня спасатели МАСС на моторных лодках и катерах по нескольку раз проводят плановое обследование водной акватории как в районе официальных пляжей на берегу Обского водохранилища, так и вдоль русла реки Обь. Выставленные на озёрах и котлованах спасательные посты ежедневно оказывают помощь гражданам: достаточно много обращений с порезами рук и ног битым стеклом, камнями, консервными банками, рыболовными крючками», — рассказали в Муниципальной аварийно-спасательной службе.