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Происшествия

Смертельная жара: за день в Новосибирске утонули три человека

Ещё столько же утопающих спасателям удалось вовремя вытащить из воды

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Жаркая погода привлекла на пляжи тысячи новосибирцев — спасатели просят не забывать о правилах безопасности

Фото: Татьяна Фатеева / НГС

В жаркую субботу, 13 июля, в Новосибирске утонули три человека: один в котловане на Юго-Западном жилмассиве, два — в Обском море, на пляжах «Детский» и «Бумеранг».

Ещё столько же тонущих удалось спасти, сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе.

«Три раза спасатели и матросы-спасатели службы МАСС спасали тонущих на воде людей, в том числе и одного ребёнка 2007 года рождения. Трое человек утонули — мужчины 1956 года рождения и 1986 года рождения, а также молодой человек 1999 года рождения», — передали в аварийно-спасательной службе.

Об одном из этих смертельных случаев НГС рассказывал накануне: мужчина погиб рядом с пляжем в микрорайоне «ОбьГЭС»

В МАСС уточнили, что один случай гибели и два случая спасения людей на воде произошли вчера на котловане возле Юго-Западного жилмассива.

«Напоминаем в очередной раз, что на этом водоёме купание категорически запрещено. Глубина котлована местами достигает 20 метров, водоём имеет очень коварное дно», — сообщили спасатели.

Также, по их словам, на берегу этого котлована вчера потерялась 7-летняя девочка — её удалось найти и передать родителям.

Кроме того, накануне спасатели оказали помощь плававшему на надувном матрасе мужчине, которого унесло далеко от берега в районе аванпорта на Обском море.

«Именно поэтому в течение дня спасатели МАСС на моторных лодках и катерах по нескольку раз проводят плановое обследование водной акватории как в районе официальных пляжей на берегу Обского водохранилища, так и вдоль русла реки Обь. Выставленные на озёрах и котлованах спасательные посты ежедневно оказывают помощь гражданам: достаточно много обращений с порезами рук и ног битым стеклом, камнями, консервными банками, рыболовными крючками», — рассказали в Муниципальной аварийно-спасательной службе.

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КОММЕНТАРИИ (4)

color
14 июл 2019 в 13:21

Есть замечательный клип от Сергея Владимировича Шнурова на данную тему. Называется "ЗОЖ". Советую всем к просмотру.

Фото пользователя
14 июл 2019 в 13:21

Купаться нужно:
1. В Таиланде (Пхукет)
2. В Турции (Анталья)
3. В Италии (Палермо)
4. В личном бассейне на даче в Плотниково.

Фото пользователя
14 июл 2019 в 13:36

"Напоминаем...Запрещено...Глубина достигает 20 метров...". Да вот что-то мне подсказывает, что чаще всего не в глубине дело. Масса случаев известна, когда и не самые опытные пловцы умудрялись продержаться до прихода помощи там, где глубина достигала и ста метров и даже нескольких километров. А всё почему? А всё потому, что были они в этот момент ТРЕЗВЫМИ. Так что в каждом отдельном случае надо смотреть на то, в каком состоянии был взрослый человек, поскольку увы, но взрослый человек в состоянии "навеселе" и на глубине в метр может утонуть...