Смертельная жара: за день в Новосибирске утонули три человека

В жаркую субботу, 13 июля, в Новосибирске утонули три человека: один в котловане на Юго-Западном жилмассиве, два — в Обском море, на пляжах «Детский» и «Бумеранг».



Ещё столько же тонущих удалось спасти, сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе.



«Три раза спасатели и матросы-спасатели службы МАСС спасали тонущих на воде людей, в том числе и одного ребёнка 2007 года рождения. Трое человек утонули — мужчины 1956 года рождения и 1986 года рождения, а также молодой человек 1999 года рождения», — передали в аварийно-спасательной службе.

