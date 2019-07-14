Отдохнём по полной: власти назвали выходные дни в 2020 году

Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2020 год: новогодние каникулы продлятся 8 дней.



«Выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая соответственно», — сообщается в официальном аккаунте российского правительства в «Твиттере».



Таким образом, согласно опубликованному календарю, Новый год жители страны будут отмечать с 1 по 8 января. Следующие праздничные выходные выпадают на 22–24 февраля: россиян ждут три дня отдыха в честь Дня защитника Отечества, а дальше ещё три выходных — в честь Международного женского дня, с 7 по 9 марта.