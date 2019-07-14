Отдохнём по полной: власти назвали выходные дни в 2020 году

В январе и мае 2020 года россиян ждёт по восемь праздничных выходных
Фото: Александр Ощепков / НГС
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2020 год: новогодние каникулы продлятся 8 дней.
«Выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая соответственно», — сообщается в официальном аккаунте российского правительства в «Твиттере».
Таким образом, согласно опубликованному календарю, Новый год жители страны будут отмечать с 1 по 8 января. Следующие праздничные выходные выпадают на 22–24 февраля: россиян ждут три дня отдыха в честь Дня защитника Отечества, а дальше ещё три выходных — в честь Международного женского дня, с 7 по 9 марта.
В честь Праздника весны и труда страна будет отдыхать пять дней — с пятницы, 1 мая, по вторник, 5 мая, а в честь Дня Победы — три дня, 9–11 мая.
На День независимости России в 2020 году выходными будут три дня — с 12 по 14 июня. Ещё один праздничный выходной ждёт россиян в День народного единства — 4 ноября, который в следующем году выпадает на среду.
В этом году в честь празднования Дня народного единства будет больше выходных — страна будет отдыхать с 2 по 4 ноября.