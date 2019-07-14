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Отдохнём по полной: власти назвали выходные дни в 2020 году

Больше всего праздничных выходных выпадет на январь и май

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В январе и мае 2020 года россиян ждёт по восемь праздничных выходных

Фото: Александр Ощепков / НГС

Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2020 год: новогодние каникулы продлятся 8 дней. 

«Выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая соответственно», — сообщается в официальном аккаунте российского правительства в «Твиттере».

Таким образом, согласно опубликованному календарю, Новый год жители страны будут отмечать с 1 по 8 января. Следующие праздничные выходные выпадают на 22–24 февраля: россиян ждут три дня отдыха в честь Дня защитника Отечества, а дальше ещё три выходных — в честь Международного женского дня, с 7 по 9 марта. 

В честь Праздника весны и труда страна будет отдыхать пять дней — с пятницы, 1 мая, по вторник, 5 мая, а в честь Дня Победы — три дня, 9–11 мая. 

На День независимости России в 2020 году выходными будут три дня — с 12 по 14 июня. Ещё один праздничный выходной ждёт россиян в День народного единства — 4 ноября, который в следующем году выпадает на среду.

Выходные дни 4 и 5 января перенесли на 4 и 5 мая

Выходные дни 4 и 5 января перенесли на 4 и 5 мая

В этом году в честь празднования Дня народного единства будет больше выходных — страна будет отдыхать с 2 по 4 ноября

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КОММЕНТАРИИ (2)

Нюша
14 июл 2019 в 12:37

Кому они эти каникулы устраивают?Народ в основной массе,пашет на частника,где нет никаких выходных.Вот себе они эти каникулы и организовывают

Аним
14 июл 2019 в 12:52

Какой такой день Независимости?

Фото пользователя
14 июл 2019 в 13:31

Зато Красный День Календаря выпадет на субботу.