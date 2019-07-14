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Четырёх человек увезли в больницу после жёсткого ДТП на Дуси Ковальчук

Среди пострадавших оказался семилетний мальчик

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Lada Granta и Toyota Crown сошлись в ДТП на пересечении Дуси Ковальчук и Переездной

Фото: ГИБДД Новосибирска

Сегодня, 14 июля, нескольких человек, в том числе семилетнего ребёнка, увезли в больницу для осмотра после столкновения двух машин на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска.

«В утреннее время <…> в районе перекрёстка улиц Дуси Ковальчук и Переездная произошло столкновение автомобилей Lada Granta и Toyota Crown, двигавшихся в попутном направлении — со стороны Нарымской в сторону Холодильной. По предварительным данным, в больницу для проведения медицинского осмотра доставлены четыре человека, в том числе семилетний ребёнок», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Как пояснил инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков, перед столкновением «Лада» начала разворачиваться, а водитель «Тойоты» продолжал ехать прямо.

Паблик «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» сообщает, что от удара «Лада» опрокинулась набок

Паблик «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» сообщает, что от удара «Лада» опрокинулась набок

«Проводится проверка в настоящее время, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП, в том числе количество пострадавших и характер полученных травм. Необязательно все, кто был доставлен [в больницу], будут признаны пострадавшими», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Детали ДТП полиция ещё выясняет

Детали ДТП полиция ещё выясняет

В свою очередь Владислав Савченков сообщил, что владеет информацией о трёх пострадавших.

«На данный момент известно, что в Lada Granta пострадали водитель-мужчина и два пассажира — мальчик 7 лет и пассажирка-женщина. Ещё одна пассажирка-женщина не получила травм. В автомобиле Toyota Crown пострадавших нет», — передал Владислав Савченков.

Среди пострадавших оказался семилетний мальчик

Среди пострадавших оказался семилетний мальчик

По предварительным данным, перед столкновением водитель Lada Granta начал разворачиваться

По предварительным данным, перед столкновением водитель Lada Granta начал разворачиваться

Ранее автоинспекция проанализировала аварийность на дорогах Новосибирска и составила список самых опасных участков, на которых случались ДТП.

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КОММЕНТАРИИ (13)

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14 июл 2019 в 11:35

Пруль, как всегда, не смог затормозить. Ведь, как обычно, тормозит только одно заднее колесо (((((

Сергей
14 июл 2019 в 11:47

В toyote только бампер помялся и капот немного, даже лобовой не треснул. Вот это машина! Ну давайте, опять будем говорить что "прули" это плохо... с вашими леворульными новыми тачками тоже самое будет в подобной ситуации. Теперь Лада поедет на эвакуаторе в металлолом, а кроун своим ходом на СТО и через пару недель ездить будет.

дедко Влас
14 июл 2019 в 11:43

В Crown скорость вообще не чувствуешь. Там одинаково комфортно и 20 км./ч и 140 км/ч. Тормозного пути не было у crown. Значит жигуль разворачиваться стал резко да и еще на пешеходном переходе. Что сказать? Сказать надо то, что город, тем более такой как Нск - это территория "дедушек на розовых табуретках", т.е. ездить надо не более 60 км/ч и очень аккуратно. Тогда и подобных аварий станет меньше.