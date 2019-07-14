Четырёх человек увезли в больницу после жёсткого ДТП на Дуси Ковальчук

Lada Granta и Toyota Crown сошлись в ДТП на пересечении Дуси Ковальчук и Переездной
Фото: ГИБДД Новосибирска
Сегодня, 14 июля, нескольких человек, в том числе семилетнего ребёнка, увезли в больницу для осмотра после столкновения двух машин на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска.
«В утреннее время <…> в районе перекрёстка улиц Дуси Ковальчук и Переездная произошло столкновение автомобилей Lada Granta и Toyota Crown, двигавшихся в попутном направлении — со стороны Нарымской в сторону Холодильной. По предварительным данным, в больницу для проведения медицинского осмотра доставлены четыре человека, в том числе семилетний ребёнок», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Как пояснил инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков, перед столкновением «Лада» начала разворачиваться, а водитель «Тойоты» продолжал ехать прямо.
«Проводится проверка в настоящее время, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП, в том числе количество пострадавших и характер полученных травм. Необязательно все, кто был доставлен [в больницу], будут признаны пострадавшими», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В свою очередь Владислав Савченков сообщил, что владеет информацией о трёх пострадавших.
«На данный момент известно, что в Lada Granta пострадали водитель-мужчина и два пассажира — мальчик 7 лет и пассажирка-женщина. Ещё одна пассажирка-женщина не получила травм. В автомобиле Toyota Crown пострадавших нет», — передал Владислав Савченков.
Ранее автоинспекция проанализировала аварийность на дорогах Новосибирска и составила список самых опасных участков, на которых случались ДТП.