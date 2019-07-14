Четырёх человек увезли в больницу после жёсткого ДТП на Дуси Ковальчук

Сегодня, 14 июля, нескольких человек, в том числе семилетнего ребёнка, увезли в больницу для осмотра после столкновения двух машин на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска.



«В утреннее время <…> в районе перекрёстка улиц Дуси Ковальчук и Переездная произошло столкновение автомобилей Lada Granta и Toyota Crown, двигавшихся в попутном направлении — со стороны Нарымской в сторону Холодильной. По предварительным данным, в больницу для проведения медицинского осмотра доставлены четыре человека, в том числе семилетний ребёнок», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.