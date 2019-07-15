По Фрунзе пустили ещё один автобусный маршрут

Теперь автобусы
Фото: Густаво Зырянов / НГС
С сегодняшнего дня в Новосибирске начал работать обновлённый автобусный маршрут
«Движение будет организовано в прямом и обратном направлении по следующей схеме: остановка "Юго-Западный жилмассив", улицы Связистов, Волховская, Полтавская, Оборонная, Пермская, Титова, площадь имени Карла Маркса, проспект Карла Маркса, Октябрьский мост, улица Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, улица Фрунзе, улица Селезнёва, проспект Дзержинского, Каменское шоссе, улица Полякова, остановка "Улица Амбулаторная"», — сообщили в Центре управления городским автоэлектротранспортом.
Как следует из прежней схемы маршрута, которая пока ещё обозначена на онлайн-карте на сайте ЦУГАЭТ, раньше при движении с левого берега автобусы сворачивали с Красного проспекта не на улицу Фрунзе, а на Крылова и уже по ней выезжали на Ипподромскую, Гоголя и проспект Дзержинского.
По данным онлайн-карты, на момент публикации новости на маршруте работали четыре автобуса.
Синим цветом обозначен прежний маршрут, красным — новый. Инфографика на основе Яндекс.Карт
Корреспондент НГС направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой уточнить, в течение какого времени этот маршрут не работал, с чем связано решение его возобновить и изменить схему его движения.
Также с сегодняшнего дня в городе начинает работать автобусный маршрут