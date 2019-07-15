По Фрунзе пустили ещё один автобусный маршрут

«Движение будет организовано в прямом и обратном направлении по следующей схеме: остановка "Юго-Западный жилмассив", улицы Связистов, Волховская, Полтавская, Оборонная, Пермская, Титова, площадь имени Карла Маркса, проспект Карла Маркса, Октябрьский мост, улица Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, улица Фрунзе, улица Селезнёва, проспект Дзержинского, Каменское шоссе, улица Полякова, остановка "Улица Амбулаторная"», — сообщили в Центре управления городским автоэлектротранспортом.

Как следует из прежней схемы маршрута, которая пока ещё обозначена на онлайн-карте на сайте ЦУГАЭТ, раньше при движении с левого берега автобусы сворачивали с Красного проспекта не на улицу Фрунзе, а на Крылова и уже по ней выезжали на Ипподромскую, Гоголя и проспект Дзержинского.

По данным онлайн-карты, на момент публикации новости на маршруте работали четыре автобуса.