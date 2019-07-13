Мужчина утонул на пляже ОбьГЭСа

13 июля около 19:00 на пляже ОбьГЭСа утонул мужчина. Сообщение об этом поступило в службу 112 в 18:47. В службе уточнили, что погибшему было около 40 лет.

«Прыгал с волнореза, с которого прыгать запрещено. Искали минут 10, сначала откачивали знакомые, потом медик. Не откачали, где-то в 19:20 медик перестал пытаться», — цитирует очевидицу события Алису группа «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».



По информации МЧС, с начала купального сезона в Новосибирской области погибли 16 человек, из них 6 детей.