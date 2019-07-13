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Происшествия

Мужчина утонул на пляже ОбьГЭСа

По информации МЧС, количество погибших на воде в этом сезоне увеличилось на 34%

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Мужчина спрыгнул с волнореза

Фото: Александр Ощепков / НГС

13 июля около 19:00 на пляже ОбьГЭСа утонул мужчина. Сообщение об этом поступило в службу 112 в 18:47. В службе уточнили, что погибшему было около 40 лет.

«Прыгал с волнореза, с которого прыгать запрещено. Искали минут 10, сначала откачивали знакомые, потом медик. Не откачали, где-то в 19:20 медик перестал пытаться», — цитирует очевидицу события Алису группа «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

По информации МЧС, с начала купального сезона в Новосибирской области погибли 16 человек, из них 6 детей. 

«Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то всего было 12 погибших (1 ребенок). В целом количество погибших в купальном сезоне увеличилось на 34%. Показатель детской гибели на водных объектах превышен на 5 случаев — в 6 раз», — констатировал начальник ГУ МЧС Виктор Орлов. 

Большинство людей тонут в не оборудованных для купания местах, во время рыбалки. Основная причина гибели несовершеннолетних — оставление детей без присмотра, напомнил он.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что в регионе есть ресурсы, для того чтобы предотвратить гибель людей на воде. В качестве одной из мер называл усиление патрулирования водных объектов. 

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КОММЕНТАРИИ (3)

с богаткова
13 июл 2019 в 23:54

соболезную, махну 100 грамм коньяка..помяну...

Фото пользователя
13 июл 2019 в 23:53

Это все потому что на воде нет сотрудников ЧОП, владельцы пляжей экономят на безопасности.

ЫЫЫ
14 июл 2019 в 00:05

Это не он в электричке давился? Из предыдущей статьи.