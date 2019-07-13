Мужчина утонул на пляже ОбьГЭСа

Мужчина спрыгнул с волнореза
Фото: Александр Ощепков / НГС
13 июля около 19:00 на пляже ОбьГЭСа утонул мужчина. Сообщение об этом поступило в службу 112 в 18:47. В службе уточнили, что погибшему было около 40 лет.
«Прыгал с волнореза, с которого прыгать запрещено. Искали минут 10, сначала откачивали знакомые, потом медик. Не откачали, где-то в 19:20 медик перестал пытаться», — цитирует очевидицу события Алису группа «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».
По информации МЧС, с начала купального сезона в Новосибирской области погибли 16 человек, из них 6 детей.
«Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то всего было 12 погибших (1 ребенок). В целом количество погибших в купальном сезоне увеличилось на 34%. Показатель детской гибели на водных объектах превышен на 5 случаев — в 6 раз», — констатировал начальник ГУ МЧС Виктор Орлов.
Большинство людей тонут в не оборудованных для купания местах, во время рыбалки. Основная причина гибели несовершеннолетних — оставление детей без присмотра, напомнил он.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что в регионе есть ресурсы, для того чтобы предотвратить гибель людей на воде. В качестве одной из мер называл усиление патрулирования водных объектов.