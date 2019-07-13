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Происшествия

Новорожденного зайчонка сбила машина — ему предстоит операция

У малыша сломана левая задняя лапка

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Малыша сбили 10 июля

Фото: ЦРДЖ

Новосибирские волонтёры Центра реабилитации диких животных (ЦРДЖ) спасают зайчонка, которого сбила машина. Как сообщили в центре, зайчику около 6–10 дней, а к волонтёрам он попал 10 июля:

«Зайка был сбит автомобилем и доставлен неравнодушными людьми в клинику "Атлант", откуда с нами [ЦРДЖ] сразу же и связались. Доброта людей поражает: только 

убедившись в том, что мы точно заберём к себе малыша, и оплатив услуги ветеринара, нашедшие со спокойной душой оставили его под присмотром врачей.

Центр реабилитации диких животных

Зайчонка мы забрали молниеносно: взяв в руки почти безжизненное тельце, мы поняли — шансов очень мало. Досталось зайчонку неслабо, с левой стороны. Там и перелом задней лапки со скальпированной раной, и пострадавший глазик, который совсем затянулся пеленой. Сам же малыш всё время лежал на боку, а на попытку посадить его отвечал судорогами и креном в правую сторону. Об операции в таком состоянии не могло идти и речи», — рассказали волонтеры на официальной странице центра во «ВКонтакте».

Сейчас зайчонку предстоит операция

Сейчас зайчонку предстоит операция

Волонтеры отметили, что сейчас малышу легче: судороги прекратились, отёк спал, а сам зайчик, несмотря на сломанную лапу, пробует прыгать:

«На данный момент мы просто обрабатываем ранку на лапке и бинтуем её, фиксируя, чтобы она не болталась. Кормим малыша и очень переживаем по поводу предстоящей операции. Особенно его куратор», — пишут волонтеры. 

Как рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь центра Алиса Богомолова, зайчику сделают остеосинтез сломанной лапки — операция назначена на 26 июля. 

Ранее НГС рассказывал о судьбе другого дикого зайца: в Октябрьском районе Новосибирска сотрудники «Сибирской генерирующей компании» нашли зайчонка и несколько птенцов трясогузки. Судьба малышей оказалась счастливой — сотрудники СГК начали подкармливать и следить за найденными животными, чтобы другие рабочие случайно им не навредили. 

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КОММЕНТАРИИ (1)

с богаткова
13 июл 2019 в 22:58

зайчатина хороша в любом виде. Зачем добру пропадать?

с богаткова
13 июл 2019 в 22:58

Волки в лесу над вами смеются, зайцев лечить

Фото пользователя
13 июл 2019 в 22:58

Дело серьезное. Выздоровления зайцу!