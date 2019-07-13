Новосибирские волонтёры Центра реабилитации диких животных (ЦРДЖ) спасают зайчонка, которого сбила машина. Как сообщили в центре, зайчику около 6–10 дней, а к волонтёрам он попал 10 июля: «Зайка был сбит автомобилем и доставлен неравнодушными людьми в клинику "Атлант", откуда с нами [ЦРДЖ] сразу же и связались. Доброта людей поражает: только

убедившись в том, что мы точно заберём к себе малыша, и оплатив услуги ветеринара, нашедшие со спокойной душой оставили его под присмотром врачей. Центр реабилитации диких животных

Зайчонка мы забрали молниеносно: взяв в руки почти безжизненное тельце, мы поняли — шансов очень мало. Досталось зайчонку неслабо, с левой стороны. Там и перелом задней лапки со скальпированной раной, и пострадавший глазик, который совсем затянулся пеленой. Сам же малыш всё время лежал на боку, а на попытку посадить его отвечал судорогами и креном в правую сторону. Об операции в таком состоянии не могло идти и речи», — рассказали волонтеры на официальной странице центра во «ВКонтакте».



Сейчас зайчонку предстоит операция Фото: ЦРДЖ