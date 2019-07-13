Новосибирцы завалили соцсети фотографиями необычного красного солнца

«Действительно, солнце сегодня необычно красного цвета. Это вызвано большим количеством мелкодисперсной пыли в атмосфере. Одной из самых частых причин такого запыления атмосферы являются масштабные лесные пожары. И действительно, карты спутникового мониторинга показывают, что сейчас активно горит практически весь восток Красноярского края, а ветра как раз сносят продукты горения по направлению к нам. Мелкие частицы пыли и сажи лучше поглощают свет в жёлто-зелёной области спектра, а красный свет поглощается хуже, именно поэтому солнце сквозь пыль выглядит краснее, чем обычно», — объяснил Орлов.

Новосибирцы часто фотографируют необычные природные явления. Иногда это происходит случайно — например, в мае новосибирский астроном-любитель Алексей Поляков смог заснять вспышку на Солнце, когда тестировал новый телескоп:

«Я про вспышку не знал. Вытащил просто оборудование. О них же заранее нигде не узнаешь. Я вытащил во двор телескоп, начал снимать и смотрю, что там уже всё в разгаре. Оказалось, что всё уже на самом деле случилось. Если бы я на 5 минут раньше вынес, я бы ещё больше застал. Но зато тот самый момент, когда облако плазмы вылетело, получилось снять. Очень эффектно получилось. Нечасто бывает, что практически в сторону кадра вылетает это вещество», — рассказал он корреспонденту НГС.