Новосибирцы завалили соцсети фотографиями необычного красного солнца

Фотографии присылали и в редакцию НГС. Это вид с улицы Менделеева, 6
Фото: Сергей К.
Вечером 13 июля над Новосибирском можно было наблюдать необычное явление — новосибирцы выложили в соцсети десятки фото красного солнца.
Как рассказал корреспонденту НГС заместитель директора по научно-методической работе Большого новосибирского планетария Илья Орлов, необычный цвет вызван пожарами в Красноярском крае:
«Действительно, солнце сегодня необычно красного цвета. Это вызвано большим количеством мелкодисперсной пыли в атмосфере. Одной из самых частых причин такого запыления атмосферы являются масштабные лесные пожары. И действительно, карты спутникового мониторинга показывают, что сейчас активно горит практически весь восток Красноярского края, а ветра как раз сносят продукты горения по направлению к нам. Мелкие частицы пыли и сажи лучше поглощают свет в жёлто-зелёной области спектра, а красный свет поглощается хуже, именно поэтому солнце сквозь пыль выглядит краснее, чем обычно», — объяснил Орлов.
Такие яркие фотографии получились у новосибирца Сергея Борисова. По словам автора, сфотографировать солнце так близко получилось благодаря мощному зуму.
Новосибирцы часто фотографируют необычные природные явления. Иногда это происходит случайно — например, в мае новосибирский астроном-любитель Алексей Поляков смог заснять вспышку на Солнце, когда тестировал новый телескоп:
«Я про вспышку не знал. Вытащил просто оборудование. О них же заранее нигде не узнаешь. Я вытащил во двор телескоп, начал снимать и смотрю, что там уже всё в разгаре. Оказалось, что всё уже на самом деле случилось. Если бы я на 5 минут раньше вынес, я бы ещё больше застал. Но зато тот самый момент, когда облако плазмы вылетело, получилось снять. Очень эффектно получилось. Нечасто бывает, что практически в сторону кадра вылетает это вещество», — рассказал он корреспонденту НГС.