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Город

Новосибирцы завалили соцсети фотографиями необычного красного солнца

В новосибирском планетарии пояснили, что цвет солнца связан с пожарами в Красноярском крае

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Фотографии присылали и в редакцию НГС. Это  вид с улицы Менделеева, 6

Фото: Сергей К.

Вечером 13 июля над Новосибирском можно было наблюдать необычное явление — новосибирцы выложили в соцсети десятки фото красного солнца. 

Как рассказал корреспонденту НГС заместитель директора по научно-методической работе Большого новосибирского планетария Илья Орлов, необычный цвет вызван пожарами в Красноярском крае:

«Действительно, солнце сегодня необычно красного цвета. Это вызвано большим количеством мелкодисперсной пыли в атмосфере. Одной из самых частых причин такого запыления атмосферы являются масштабные лесные пожары. И действительно, карты спутникового мониторинга показывают, что сейчас активно горит практически весь восток Красноярского края, а ветра как раз сносят продукты горения по направлению к нам. Мелкие частицы пыли и сажи лучше поглощают свет в жёлто-зелёной области спектра, а красный свет поглощается хуже, именно поэтому солнце сквозь пыль выглядит краснее, чем обычно», — объяснил Орлов. 

Карта мониторинга пожаров

Карта мониторинга пожаров

Такие яркие фотографии получились у новосибирца Сергея Борисова. По словам автора, сфотографировать солнце так близко получилось благодаря мощному зуму. 

Многих необычный цвет солнца напугал

Многих необычный цвет солнца напугал

Фото сделано на улице Забалуева

Фото сделано на улице Забалуева

Новосибирцы часто фотографируют необычные природные явления. Иногда это происходит случайно — например, в мае новосибирский астроном-любитель Алексей Поляков смог заснять вспышку на Солнце, когда тестировал новый телескоп:

«Я про вспышку не знал. Вытащил просто оборудование. О них же заранее нигде не узнаешь. Я вытащил во двор телескоп, начал снимать и смотрю, что там уже всё в разгаре. Оказалось, что всё уже на самом деле случилось. Если бы я на 5 минут раньше вынес, я бы ещё больше застал. Но зато тот самый момент, когда облако плазмы вылетело, получилось снять. Очень эффектно получилось. Нечасто бывает, что практически в сторону кадра вылетает это вещество», — рассказал он корреспонденту НГС.

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КОММЕНТАРИИ (6)

Точняк
13 июл 2019 в 21:40

Лучше бы они на работу устроились, кто работает у тех нет времени заваливать соцсети фотографиями

Фото пользователя
13 июл 2019 в 22:00

Л - логика. "цвет солнца связан с пожарами в Красноярском крае".

Фото пользователя
13 июл 2019 в 22:47

Не новосибирцы, а бездельники. Ну увидел я это солнце, и что? Оно уже 100 раз такое было. В голову не придёт не то что куда-то выкладывать, но и вообще фотографировать это.