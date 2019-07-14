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Рядом с ГУМом заработал скрытый уличный рынок

В этом месте продают преимущественно верхнюю одежду

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Ярмарка разместилась в проходе между ГУМом и недействующим ТЦ 

Фото: Стас Соколов / НГС

В новых торговых рядах, которые соорудили рядом с новосибирским ГУМом на площади Маркса, появились первые продавцы. 

Ряд павильонов разместился в проходе между ГУМом и зданием неработающего торгово-офисного комплекса под условным названием «Подсолнух-2».

Павильоны собраны из так называемых ориентированно-стружечных плит — это один из самых дешёвых строительных материалов, который обычно используют для временных сооружений. Первые торговцы, которые появились здесь в субботу, предлагают преимущественно верхнюю одежду. Большая часть торговых мест пока не занята, вход в ячейки закрыт баннером с надписью «Ярмарка».

Пока здесь занята только часть торговых мест

Пока здесь занята только часть торговых мест

Первоначально это сооружение появилось ближе к проезжей части и основному пешеходному потоку. Но потом (после того как новость об этом появилась на НГС) владельцы решили перенести его в другое, менее бросающееся в глаза место. Сейчас ярмарку едва видно даже с площади перед ТЦ.

Уличная торговля рядом с ГУМом расцвела в 2014 году, когда здесь появилась временная ярмарка, превратившаяся постепенно в постоянно действующие торговые ряды. В начале этого года администрация ГУМа их ликвидировала, пояснив, что торговые палатки портили вид площади.

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ГУМярмарка

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КОММЕНТАРИИ (5)

14 июл 2019 в 10:55

А что молчите про очередную колхозную ярмарку, названную "торговой улицей Ново-Николаевска", с тряпочным китайским шмотьем и т.п. на привокзальной площади возле Главного ж/д вокзала? Вместо того, чтобы сделать на ней хотя бы пару клумб (ну как сделать, ВЕРНУТЬ), туда перевезли барахолку. Лицо города, блин. Это раз.
И два. Очень, мягко говоря, неумно делается выборка статей в "ТОП-5". Надо ставить туда самые обсуждаемые, то есть интересные статьи, а не лишь просто просматриваемые. Особенно умиляет главная статье в этом топе на данный момент "Если мы сдохнем - я тебя люблю", у которой 76 тыщ прочтений, но всего 14 (Четырнадцать) комментариев, ну оччччень интересная статья, ага, что кроме троллоты никто ее обсуждать не заходил, зато во главе топ-листа, ага. Разумеется, тогда нужно будет не плодить самим модерам и прочим сотрудникам сайта пустые коменты от незарегенных троллей тупо для входа какой-либо статьи в топ-5, да и вообще пора бы вам с этим уже завязывать, пока не ушли с сайта последние реальные живые люди с нормальными мозгами. Пока еще в память о прошлом здесь находимся, как могилу почившего настоящего хорошего НГС навещая регулярно. Но уже возникает желание дать ей полностью зарасти этим тролльским плодимым вами бурьяном, чтобы самим о него не спотыкаться.

знаток
14 июл 2019 в 10:54

Тихий ужас.
В т.н. "лихие" 90е намного цивильнее всё было.
Стабильность, чо...

14 июл 2019 в 11:09

Колхоз "Красный лапоть". И это центр города (рука-лицо)