Рядом с ГУМом заработал скрытый уличный рынок

Ярмарка разместилась в проходе между ГУМом и недействующим ТЦ
Фото: Стас Соколов / НГС
В новых торговых рядах, которые соорудили рядом с новосибирским ГУМом на площади Маркса, появились первые продавцы.
Ряд павильонов разместился в проходе между ГУМом и зданием неработающего торгово-офисного комплекса под условным названием «Подсолнух-2».
Павильоны собраны из так называемых ориентированно-стружечных плит — это один из самых дешёвых строительных материалов, который обычно используют для временных сооружений. Первые торговцы, которые появились здесь в субботу, предлагают преимущественно верхнюю одежду. Большая часть торговых мест пока не занята, вход в ячейки закрыт баннером с надписью «Ярмарка».
Первоначально это сооружение появилось ближе к проезжей части и основному пешеходному потоку. Но потом (после того как новость об этом появилась на НГС) владельцы решили перенести его в другое, менее бросающееся в глаза место. Сейчас ярмарку едва видно даже с площади перед ТЦ.
Уличная торговля рядом с ГУМом расцвела в 2014 году, когда здесь появилась временная ярмарка, превратившаяся постепенно в постоянно действующие торговые ряды. В начале этого года администрация ГУМа их ликвидировала, пояснив, что торговые палатки портили вид площади.