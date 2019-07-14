Рядом с ГУМом заработал скрытый уличный рынок

Леныч 14 июл 2019 в 10:55

А что молчите про очередную колхозную ярмарку, названную "торговой улицей Ново-Николаевска", с тряпочным китайским шмотьем и т.п. на привокзальной площади возле Главного ж/д вокзала? Вместо того, чтобы сделать на ней хотя бы пару клумб (ну как сделать, ВЕРНУТЬ), туда перевезли барахолку. Лицо города, блин. Это раз.

И два. Очень, мягко говоря, неумно делается выборка статей в "ТОП-5". Надо ставить туда самые обсуждаемые, то есть интересные статьи, а не лишь просто просматриваемые. Особенно умиляет главная статье в этом топе на данный момент "Если мы сдохнем - я тебя люблю", у которой 76 тыщ прочтений, но всего 14 (Четырнадцать) комментариев, ну оччччень интересная статья, ага, что кроме троллоты никто ее обсуждать не заходил, зато во главе топ-листа, ага. Разумеется, тогда нужно будет не плодить самим модерам и прочим сотрудникам сайта пустые коменты от незарегенных троллей тупо для входа какой-либо статьи в топ-5, да и вообще пора бы вам с этим уже завязывать, пока не ушли с сайта последние реальные живые люди с нормальными мозгами. Пока еще в память о прошлом здесь находимся, как могилу почившего настоящего хорошего НГС навещая регулярно. Но уже возникает желание дать ей полностью зарасти этим тролльским плодимым вами бурьяном, чтобы самим о него не спотыкаться.