Все раздетые и в грязи: Instagram-репортаж с зрелищной гонки под Новосибирском

На полигоне в Кольцово прошёл новосибирский этап военно-спортивной игры «Гонка героев» — тысячи новосибирцев пробежали мультиспортивную трассу с препятствиями, водой и грязью. НГС публикует 15 лучших снимков с гонки, которыми её участники поделились в своих «Инстаграмах».

«Гонки героев» проходят по всей России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске, Екатеринбурге и других городах. Участники из Новосибирска прошли 9-километровую трассу с разными испытаниями, среди которых наклонная и вертикальная стена и заборы, рукоходы и рвы, «Болотные дебри», колючая проволока, тарзанка и многие другие препятствия, рассказали в PR-службе «Гонки героев». Помимо необычной трассы, организаторы устроили выставку военной техники, фудкорт и развлечения для детей.