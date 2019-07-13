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Все раздетые и в грязи: Instagram-репортаж с зрелищной гонки под Новосибирском

В Кольцово прошла «Гонка героев» — тысячи новосибирцев пробежали по грязи и пыли

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«Гонка героев» проходит каждый год и собирает под Новосибирском любителей нетрадиционных забегов 

Фото: Александр Ощепков / НГС

На полигоне в Кольцово прошёл новосибирский этап военно-спортивной игры «Гонка героев» — тысячи новосибирцев пробежали мультиспортивную трассу с препятствиями, водой и грязью. НГС публикует 15 лучших снимков с гонки, которыми её участники поделились в своих «Инстаграмах».

«Гонки героев» проходят по всей России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске, Екатеринбурге и других городах. Участники из Новосибирска прошли 9-километровую трассу с разными испытаниями, среди которых наклонная и вертикальная стена и заборы, рукоходы и рвы, «Болотные дебри», колючая проволока, тарзанка и многие другие препятствия, рассказали в PR-службе «Гонки героев». Помимо необычной трассы, организаторы устроили выставку военной техники, фудкорт и развлечения для детей. 

Другие интересные мероприятия этих выходных в Новосибирске можно посмотреть в обзоре НГС.АФИША — горожан зовут на музыкальный фестиваль, велоквест и прочие события.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Греча
13 июл 2019 в 19:19

Гонца тщеславных людей: побегал-попрыгал и вот ты уже герой. Ненавижу когда принижают значение весьма характерных слов.

Бабки из воздуха
13 июл 2019 в 19:12

Интересно, сколько вояки бабок поднимают с этих инстаграмных "героев"? Видимо неплохой приработок к ихнему жалованию.

с богаткова
13 июл 2019 в 19:03

На базе чопа тоже планируем такое организовать. У нас есть все для этого.