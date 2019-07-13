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Лето

Фото: сотни новосибирцев столпились в электричках по дороге на пляж

Тем временем на подъезде к Обскому морю растянулась пробка

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Сотни горожан столпились в электричках, чтобы добраться до Обского моря 

Фото: Дарья Януш / НГС

В жаркий день 13 июля сотни новосибирцев отправились на пляж — на Бердском шоссе образовалась пробка, а электрички набились битком.

В течение этого дня, по наблюдениям корреспондентов НГС, у касс пригородных вокзалов и в электричках образовалась сильная толкучка. Горожане массово берут билеты до станций Обское море и Береговая, у которых располагаются популярные пляжи на берегу водохранилища. 

По данным сайта «Экспресс-пригород», сегодня электрички до этих станций ходят примерно каждый час, последняя от станции Речной вокзал отправляется в 22:42. Последняя обратная электричка от Обского моря в город уходит в 21:30.

На подъезде к Обскому морю с обоих берегов образовались пробки

На подъезде к Обскому морю с обоих берегов образовались пробки

К пляжам сложно добраться и на машине. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», сильные заторы и несколько ДТП оказались на Бердском шоссе в сторону Обского моря — от «Разъезда Иня» до «Посёлка РМЗ» и от Матвеевки до Академгородка. Скорость движения на этих участках не превышает 10 км/ч. Затруднён проезд также по Советскому шоссе, ГЭС и улице Русской — также в сторону Центрального пляжа. На некоторых участках средняя скорость проезда — всего 3 км/ч.

Толпы новосибирцев оккупировали Центральный пляж Академгородка

Толпы новосибирцев оккупировали Центральный пляж Академгородка

По данным Новосибирского гидрометцентра, температура воды в Обском море составляет около +22 градусов, в Оби около +20. Актуальную температуру воздуха можно узнать на портале НГС.ПОГОДА.

Недавно корреспонденты НГС сделали большой обзор городских пляжей и даже нашли самый чистый. А если вы не любите загорать, но умираете от жары, посмотрите советы врача о том, как её пережить

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КОММЕНТАРИИ (8)

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13 июл 2019 в 16:39

Очередь как в мавзолей.Вы куда поехали то все в пекло??Люди не боятся меланомы, прут как танки на встречу .Самый хороший загар и щидящее солнце-,8-00до-10-00 и вечером после 19-00..
Берегите себя, играетe с. Солнцем:((

Фото пользователя
13 июл 2019 в 17:34

В чём прикол вообще этого "отдыха"? Дома-то прохладненько, а там жарища и мошки.

лена путина
13 июл 2019 в 16:36

до 12.00 или после 16.00 на солнышке. всё. остальное время в тени. у кого машина не понимаю кто едет на официальные пляжи. неужели нравится в толкучке лежать? на городском пляже душно. он непродуваемый. а я в берди накупалась!! вода тепленькая, чистая)