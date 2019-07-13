Фото: сотни новосибирцев столпились в электричках по дороге на пляж

В жаркий день 13 июля сотни новосибирцев отправились на пляж — на Бердском шоссе образовалась пробка, а электрички набились битком.

В течение этого дня, по наблюдениям корреспондентов НГС, у касс пригородных вокзалов и в электричках образовалась сильная толкучка. Горожане массово берут билеты до станций Обское море и Береговая, у которых располагаются популярные пляжи на берегу водохранилища.

По данным сайта «Экспресс-пригород», сегодня электрички до этих станций ходят примерно каждый час, последняя от станции Речной вокзал отправляется в 22:42. Последняя обратная электричка от Обского моря в город уходит в 21:30.