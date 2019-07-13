Фото: сотни новосибирцев столпились в электричках по дороге на пляж

Сотни горожан столпились в электричках, чтобы добраться до Обского моря
Фото: Дарья Януш / НГС
В жаркий день 13 июля сотни новосибирцев отправились на пляж — на Бердском шоссе образовалась пробка, а электрички набились битком.
В течение этого дня, по наблюдениям корреспондентов НГС, у касс пригородных вокзалов и в электричках образовалась сильная толкучка. Горожане массово берут билеты до станций Обское море и Береговая, у которых располагаются популярные пляжи на берегу водохранилища.
По данным сайта «Экспресс-пригород», сегодня электрички до этих станций ходят примерно каждый час, последняя от станции Речной вокзал отправляется в 22:42. Последняя обратная электричка от Обского моря в город уходит в 21:30.
К пляжам сложно добраться и на машине. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», сильные заторы и несколько ДТП оказались на Бердском шоссе в сторону Обского моря — от «Разъезда Иня» до «Посёлка РМЗ» и от Матвеевки до Академгородка. Скорость движения на этих участках не превышает 10 км/ч. Затруднён проезд также по Советскому шоссе, ГЭС и улице Русской — также в сторону Центрального пляжа. На некоторых участках средняя скорость проезда — всего 3 км/ч.
По данным Новосибирского гидрометцентра, температура воды в Обском море составляет около +22 градусов, в Оби около +20. Актуальную температуру воздуха можно узнать на портале НГС.ПОГОДА.
Недавно корреспонденты НГС сделали большой обзор городских пляжей и даже нашли самый чистый. А если вы не любите загорать, но умираете от жары, посмотрите советы врача о том, как её пережить.