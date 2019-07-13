«Вживую страшнее, чем по ТВ»: новосибирский байкер показал последствия наводнения под Иркутском

Паводок в Иркутской области начался в конце июня b за несколько дней затопил тысячи домов
Фото: Константин Нельзин
Байкер из Новосибирска Константин Нельзин побывал на месте крупного наводнения в Тулуне Иркутской области, где до сих пор действует режим ЧС, — он рассказал, что там происходит сейчас.
Константин Нельзин решил заехать в Тулун вчера по дороге в Монголию. Сегодня он сфотографировал последствия страшного наводнения.
«Увидели всё это безобразие, которое нам по телевизору показывают, решили посмотреть всё собственными глазами, остановились на сутки на мобильной базе МЧС. На самом деле, живьём смотрится гораздо страшнее, по телевизору более приукрашено как-то. Здесь очень много собак в ожидании людей, которые их по вынужденным причинам оставили, они лежат ждут хозяев. Спасательные работы идут полным ходом, откачивают воду, развозят продукты. Строительной техники очень много — разгребают завалы, мусор вывозят. Даже сейчас, спустя какое-то время, всё это выглядит очень страшно. Конечно, люди в шоке от того, что они увидели и испытали», — рассказал Константин.
Ночевал байкер в студенческом волонтёрском корпусе, который расположился в здании городского училища. Гостям выделили спальники в штабе. Снимки, которые Константин предоставил НГС, он сделал сегодня, 13 июля.
Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. Из-за сильных осадков и выхода рек из берегов вода затопила больше 10 тысяч жилых домов, разрушила десятки мостов и около 50 участков автодорог. По данным ТАСС, от наводнения погибли 25 человек, ещё девять пропали без вести. В эпицентре паводка оказались несколько деревень и посёлков, в том числе Тулун.
В Новосибирске открыли пункт помощи пострадавшим под Иркутском — новосибирцы приносят одежду, обувь и постельное бельё.