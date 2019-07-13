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«Вживую страшнее, чем по ТВ»: новосибирский байкер показал последствия наводнения под Иркутском

Он побывал в затопленном Тулуне и снял несколько кадров с высоты

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Паводок в Иркутской области начался в конце июня b за несколько дней затопил тысячи домов

Фото: Константин Нельзин

Байкер из Новосибирска Константин Нельзин побывал на месте крупного наводнения в Тулуне Иркутской области, где до сих пор действует режим ЧС, — он рассказал, что там происходит сейчас.

Константин Нельзин решил заехать в Тулун вчера по дороге в Монголию. Сегодня он сфотографировал последствия страшного наводнения.

На месте трагедии до сих пор работают сотни спасателей и волонтёров&nbsp;

На месте трагедии до сих пор работают сотни спасателей и волонтёров 

По словам Константина, многие пострадавшие оказались вынуждены оставить своих собак

По словам Константина, многие пострадавшие оказались вынуждены оставить своих собак

Тулун оказался в эпицентре паводка&nbsp;&nbsp;

Тулун оказался в эпицентре паводка  

«Увидели всё это безобразие, которое нам по телевизору показывают, решили посмотреть всё собственными глазами, остановились на сутки на мобильной базе МЧС. На самом деле, живьём смотрится гораздо страшнее, по телевизору более приукрашено как-то. Здесь очень много собак в ожидании людей, которые их по вынужденным причинам оставили, они лежат ждут хозяев. Спасательные работы идут полным ходом, откачивают воду, развозят продукты. Строительной техники очень много — разгребают завалы, мусор вывозят. Даже сейчас, спустя какое-то время, всё это выглядит очень страшно. Конечно, люди в шоке от того, что они увидели и испытали», — рассказал Константин.

Ночевал байкер в студенческом волонтёрском корпусе, который расположился в здании городского училища. Гостям выделили спальники в штабе. Снимки, которые Константин предоставил НГС, он сделал сегодня, 13 июля.

В зоне подтопления оказались около 10 тысяч домов

В зоне подтопления оказались около 10 тысяч домов

Волонтёров размещают на базе в здании местного кулинарного училища&nbsp;

Волонтёров размещают на базе в здании местного кулинарного училища 

Здесь же размещаются спасатели и спасательная техника

Здесь же размещаются спасатели и спасательная техника

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. Из-за сильных осадков и выхода рек из берегов вода затопила больше 10 тысяч жилых домов, разрушила десятки мостов и около 50 участков автодорог. По данным ТАСС, от наводнения погибли 25 человек, ещё девять пропали без вести. В эпицентре паводка оказались несколько деревень и посёлков, в том числе Тулун. 

В Новосибирске открыли пункт помощи пострадавшим под Иркутском — новосибирцы приносят одежду, обувь и постельное бельё

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КОММЕНТАРИИ (6)

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13 июл 2019 в 15:26

Ничего страшного нет,им дадут «бабла» для покупки квартир!

13 июл 2019 в 15:50

А ещё, то что по ТВ показывают что там что-то делают МЧС и военные, это постанова для ТВ было. Водитель из Новосибирска возил гуманитарку туда, приехал и рассказывает что ничего там никто не делает, проехал по всему Тулуну, ни одного сотрудника какой-либо спасательной бригады не увидел

Наледра
13 июл 2019 в 15:57

Страшное зрелище. Ответственность за это кто-нибудь нести будет? Ощущение безнадёжности. Через два месяца начнутся холода, а жилья нет. Жуть.