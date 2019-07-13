«Вживую страшнее, чем по ТВ»: новосибирский байкер показал последствия наводнения под Иркутском

Байкер из Новосибирска Константин Нельзин побывал на месте крупного наводнения в Тулуне Иркутской области, где до сих пор действует режим ЧС, — он рассказал, что там происходит сейчас.

Константин Нельзин решил заехать в Тулун вчера по дороге в Монголию. Сегодня он сфотографировал последствия страшного наводнения.