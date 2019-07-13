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«Может находиться в Октябрьском районе»: полиция ищет хромого преступника по рисунку-фотороботу

Он совершил преступление в отношении несовершеннолетнего

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Среди ярких примет разыскиваемого — хромая походка, татуировка и большой живот 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

Полиция в Новосибирске объявила в розыск мужчину, которого подозревают «в совершении преступления в отношении несовершеннолетнего» — полицейские просят новосибирцев помочь найти его.

Преступление произошло 1 июля у дома на улице Добролюбова, 265, неподалёку от станции метро «Золотая Нива». Другие подробности произошедшего в полиции пока не раскрывают. 

«Приметы: на вид 40 лет, рост 165 сантиметров. Волосы светлые, под глазами веснушки. На верхней челюсти отсутствует передний зуб. На правой руке имеет татуировку с рисунком. Телосложение полное, особенно выражен живот. При ходьбе хромает. Гражданин может находится в Октябрьском районе Новосибирска», — сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России.

В момент преступления на разыскиваемом были джинсовые шорты, белая футболка с чёрным прямоугольником. Всем, кто узнал преступника по фотороботу, просят сообщить об этом в полицию по телефонам: 232-82-58, 8-913-891-37-10.

Полицейские также продолжают искать новосибирца, который устроил разбой в супермаркете на Шлюзе

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КОММЕНТАРИИ (2)

Ил74
13 июл 2019 в 13:09

Это ж СеменСлепаков!

Лена с мужем
13 июл 2019 в 13:15

На Тигулу похож!

че там
13 июл 2019 в 13:26

А что там с камриводом? Поймали или уже девушка переосмыслила произошедшее?