«Может находиться в Октябрьском районе»: полиция ищет хромого преступника по рисунку-фотороботу

Полиция в Новосибирске объявила в розыск мужчину, которого подозревают «в совершении преступления в отношении несовершеннолетнего» — полицейские просят новосибирцев помочь найти его.

Преступление произошло 1 июля у дома на улице Добролюбова, 265, неподалёку от станции метро «Золотая Нива». Другие подробности произошедшего в полиции пока не раскрывают.

«Приметы: на вид 40 лет, рост 165 сантиметров. Волосы светлые, под глазами веснушки. На верхней челюсти отсутствует передний зуб. На правой руке имеет татуировку с рисунком. Телосложение полное, особенно выражен живот. При ходьбе хромает. Гражданин может находится в Октябрьском районе Новосибирска», — сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России.