«Тойота» вылетела с улицы и врезалась в подъезд жилого дома

В Первомайском районе Новосибирска водитель «Тойоты» не справился с управлением, задел несколько припаркованных машин и врезался в подъезд жилого дома — в ГИБДД выяснили, что он был пьян.

Авария произошла этой ночью около 00:00 в микрорайоне КСМ, сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе областного ГУ МВД России.

«Поступило несколько сообщений от граждан по телефону о том, что по адресу Одоевского, 1/9 водитель Toyota совершил столкновение с несколькими автомобилями [на парковке], а затем наехал на подъезд дома. Сотрудники Госавтоинспекции выезжали на место, оформили все столкновения. Выяснилось, что водитель находился в состоянии опьянения, за что на него был составлен соответствующий административный протокол», — объяснили в пресс-службе полиции.