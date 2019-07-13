13 июля суббота
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 2/10
usd 63.02
eur 71.01
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +25°С
Пробки 2/10
usd 63.02
eur 71.01

Все новости

Все новости
Происшествия

«Тойота» вылетела с улицы и врезалась в подъезд жилого дома

Её водитель оказался пьян

Поделиться

2 922
4 Обсудить

Авария произошла в ночь на 13 июля — водитель задел несколько машин на парковке, а потом влетел в жилой дом

Фото: читатель НГС Максим

В Первомайском районе Новосибирска водитель «Тойоты» не справился с управлением, задел несколько припаркованных машин и врезался в подъезд жилого дома — в ГИБДД выяснили, что он был пьян.

Авария произошла этой ночью около 00:00 в микрорайоне КСМ, сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе областного ГУ МВД России. 

«Поступило несколько сообщений от граждан по телефону о том, что по адресу Одоевского, 1/9 водитель Toyota совершил столкновение с несколькими автомобилями [на парковке], а затем наехал на подъезд дома. Сотрудники Госавтоинспекции выезжали на место, оформили все столкновения. Выяснилось, что водитель находился в состоянии опьянения, за что на него был составлен соответствующий административный протокол», — объяснили в пресс-службе полиции. 

Точное количество пострадавших машин в ведомстве назвать не смогли, среди людей никто не пострадал. 

Ночью на Петухова произошло серьёзное ДТП — у одной из машин от удара отлетело колесо

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТПКСМ

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (4)

13 июл 2019 в 12:19

Всё таки на водителей прулей жара плохо влияет!! А это всё от безответственности! Слишком доступны эти машины. Сейчас он подлатает её за 3 тыс и снова будет гонять!

Фото пользователя
13 июл 2019 в 12:07

А чего можно ожидать от того района и от пруля?

13 июл 2019 в 12:49

Факир был пьян и фокус не удался))