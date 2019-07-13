«Тойота» вылетела с улицы и врезалась в подъезд жилого дома

Авария произошла в ночь на 13 июля — водитель задел несколько машин на парковке, а потом влетел в жилой дом
Фото: читатель НГС Максим
В Первомайском районе Новосибирска водитель «Тойоты» не справился с управлением, задел несколько припаркованных машин и врезался в подъезд жилого дома — в ГИБДД выяснили, что он был пьян.
Авария произошла этой ночью около 00:00 в микрорайоне КСМ, сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе областного ГУ МВД России.
«Поступило несколько сообщений от граждан по телефону о том, что по адресу Одоевского, 1/9 водитель Toyota совершил столкновение с несколькими автомобилями [на парковке], а затем наехал на подъезд дома. Сотрудники Госавтоинспекции выезжали на место, оформили все столкновения. Выяснилось, что водитель находился в состоянии опьянения, за что на него был составлен соответствующий административный протокол», — объяснили в пресс-службе полиции.
Точное количество пострадавших машин в ведомстве назвать не смогли, среди людей никто не пострадал.
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