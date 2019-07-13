«Где справедливость?»: новосибирцы вышли на пикет в поддержку сестёр Хачатурян в Академгородке

На пикет пришли около 20 человек с плакатами, призывая поддержать сестёр, убивших своего отца в Москве

Больше 20 новосибирцев вышли с плакатами на пикет в поддержку сестёр Хачатурян в Академгородке. Его участники считают, что в России необходимо принять закон, который бы защитил жертв домашнего насилия. «Эта история является следствием, во-первых, отношения людей к семейному насилию — знакомые семьи, органы опеки, органы внутренних дел знали об этой истории, сёстры им жаловались, но никто ничего не сделал, считая, что это дело семейное. Финал этой истории является следствием такого отношения, того, что не был принят в России закон о противостоянии домашнему насилию», — рассказала одна из организаторов пикета Анастасия Шербунева.

Пикет прошёл в Академгородке у торгового центра на улице Ильича Фото: Дарья Януш / НГС

Участница пикета Ксения Баскакова считает, что дело сестёр Хачатурян — одно из самых вопиющих и несправедливых, связанных с проблемой домашнего насилия в России. По её словам, законопроект, который бы защищал жертв домашнего насилия, внесли в Госдуму ещё в 2016 году, но вместо него депутаты приняли закон, декриминализирующий насилие в семье — сейчас после первого сообщения о побоях преступнику грозит не уголовная ответственность, а административный штраф. «Известно, что до 45% всех тяжких преступлений совершается в семье, а практически 80% женщин, отбывающих срок за убийство, оборонялись от своих мужей или партнёров, которые совершали по отношению к ним действия, которые можно квалифицировать как семейное, бытовое насилие. Я считаю, если в России будет принят закон против домашнего насилия, то это могло бы снизить количество тяжких преступлений и защитить наших соотечественниц, ведь по большей части от домашнего насилия страдают женщины — это почти 90% всех пострадавших», — рассказала корреспонденту НГС Ксения Баскакова.

По информации Новосибирской феминисткой группы, они также пытались получить разрешение на проведение акции в поддержку сестёр Хачатурян, но мэрия отказывала им, ссылаясь на занятость всех потенциальных площадок.

Участники акции выступили за принятие закона, который бы защищал жертв домашнего насилия Фото: Дарья Януш / НГС

В июле прошлого года сёстры Мария, Кристина и Ангелина Хачатурян в Москве были задержаны по подозрению в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. Как утверждают девушки, отец много лет издевался над ними, избивал и принуждал к действиям сексуального характера. По данным ТАСС, родственники и знакомые знали о насилии в семье Хачатурян, а директор школы, где учились девочки, жаловался в органы опеки, что они регулярно прогуливают уроки, объясняя пропуски семейными обстоятельствами. Как утверждает мать сестёр Аурелия Дундук, которая несколько лет назад ушла от Михаила Хачатуряна, во время их брака тот регулярно избивал её. Она неоднократно писала заявления в полицию на мужа, но на них не обращали внимания — по её словам, у Михаила Хачатуряна были влиятельные друзья в полиции, которые прикрывали его.