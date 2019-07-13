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Здоровье

19 туристов привезли в Новосибирск опасную лихорадку из Таиланда

Роспотребнадзор назвал самые опасные страны для отпуска

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Чаще всего лихорадку Денге туристы привозят из Таиланда 

Фото: Ольга Бурлакова / НГС, архив НГС

В Новосибирской области стали чаще фиксировать случаи завозных болезней из курортных стран — больше всего их привозят после отдыха в Африке и Юго-Восточной Азии.

Об этом корреспонденту НГС сообщили в областном управлении Роспотребнадзора в ответ на официальный запрос.

«За шесть месяцев 2019 года на территории области зарегистрированы завозные случаи лихорадки Денге — 19, преимущественно из Таиланда. Случаев малярии — 2, заболевшие находились в Африке. Завозная корь — 7 случаев из Таиланда, Бангладеша, Грузии, Вьетнама. Завозные случаи вирусного гепатита А из стран СНГ», — рассказали в ведомстве. Заболевших нашли на пункте досмотра в аэропорту Толмачёво.

Завозные болезни в Новосибирск туристы стали привозить чаще: в первые полгода 2018-го случаев лихорадки Денге было всего 11, а малярии — один. В Роспотребнадзоре добавили, что инфекционные и паразитарные заболевания передаются через воду, загрязнённые продукты, а также через кровососущих насекомых — комаров, москитов, слепней, мошек, клещей и других. 

Перед тем как отправиться в другую страну, специалисты рекомендуют заранее узнать о местной эпидемиологической ситуации. В тёплых странах советуют пить воду только в фабричной упаковке, есть еду, в качестве которой есть уверенность, только приготовленные мясо, рыбу и морепродукты, избегать рынков, мыть фрукты и овощи кипятком, пользоваться репеллентами и чаще мыть руки. 

В Новосибирске тоже полно опасностей для здоровья: недавно три новосибирца сильно обожглись борщевиком и попали в больницу

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РоспотребнадзорТаиландлихорадка Денге

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КОММЕНТАРИИ (23)

Туристка
13 июл 2019 в 11:26

Всю жизнь таскаюсь по всему миру. И привожу только отличные впечатления, сувениры, фото и новый заряд здоровья и бодрости. Наверное, боги - покровители путешественников - ко мне благосклонны. Минимальная предосторожность и простые лекарства. Фталазол, репелленты и Пантенол. Но вот у меня знакомые муж с женой - это просто загадка. Куда бы ни поехали - возвращаются с простудой, поносом, аллергией, травмами и т.д. Брат с женой - не лучше. Каждый раз провожаю их и молюсь вослед: "Господи, спаси и сохрани". Соседка на пляже ногу сломала. Так не надо в поддатом виде ночью с пирса прыгать. И особенно меня умиляют такие предостережения: "В Таиланде много венерических заболеваний!!" Так ты не суй свою кочерыжку куда попало.

знаток
13 июл 2019 в 11:24

Запретят скоро. Оставят только намкрыш для туризма с фекальными берегами....

Константин
13 июл 2019 в 11:24

Да да, купайтесь в обском водохранилище, там нет бактерий😂