19 туристов привезли в Новосибирск опасную лихорадку из Таиланда

Чаще всего лихорадку Денге туристы привозят из Таиланда
Фото: Ольга Бурлакова / НГС, архив НГС
В Новосибирской области стали чаще фиксировать случаи завозных болезней из курортных стран — больше всего их привозят после отдыха в Африке и Юго-Восточной Азии.
Об этом корреспонденту НГС сообщили в областном управлении Роспотребнадзора в ответ на официальный запрос.
«За шесть месяцев 2019 года на территории области зарегистрированы завозные случаи лихорадки Денге — 19, преимущественно из Таиланда. Случаев малярии — 2, заболевшие находились в Африке. Завозная корь — 7 случаев из Таиланда, Бангладеша, Грузии, Вьетнама. Завозные случаи вирусного гепатита А из стран СНГ», — рассказали в ведомстве. Заболевших нашли на пункте досмотра в аэропорту Толмачёво.
Завозные болезни в Новосибирск туристы стали привозить чаще: в первые полгода 2018-го случаев лихорадки Денге было всего 11, а малярии — один. В Роспотребнадзоре добавили, что инфекционные и паразитарные заболевания передаются через воду, загрязнённые продукты, а также через кровососущих насекомых — комаров, москитов, слепней, мошек, клещей и других.
Перед тем как отправиться в другую страну, специалисты рекомендуют заранее узнать о местной эпидемиологической ситуации. В тёплых странах советуют пить воду только в фабричной упаковке, есть еду, в качестве которой есть уверенность, только приготовленные мясо, рыбу и морепродукты, избегать рынков, мыть фрукты и овощи кипятком, пользоваться репеллентами и чаще мыть руки.
В Новосибирске тоже полно опасностей для здоровья: недавно три новосибирца сильно обожглись борщевиком и попали в больницу.