19 туристов привезли в Новосибирск опасную лихорадку из Таиланда

В Новосибирской области стали чаще фиксировать случаи завозных болезней из курортных стран — больше всего их привозят после отдыха в Африке и Юго-Восточной Азии.

Об этом корреспонденту НГС сообщили в областном управлении Роспотребнадзора в ответ на официальный запрос.

«За шесть месяцев 2019 года на территории области зарегистрированы завозные случаи лихорадки Денге — 19, преимущественно из Таиланда. Случаев малярии — 2, заболевшие находились в Африке. Завозная корь — 7 случаев из Таиланда, Бангладеша, Грузии, Вьетнама. Завозные случаи вирусного гепатита А из стран СНГ», — рассказали в ведомстве. Заболевших нашли на пункте досмотра в аэропорту Толмачёво.

