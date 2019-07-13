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В Кировском районе столкнулись две «Тойоты» — одна из них лишилась колеса

Очевидцы сообщают о пострадавших

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Одна из машин лишалась передней части

Фото: читатель НГС

Поздно вечером в пятницу, 12 июля, в Кировском районе Новосибирска на Петухова столкнулись «Тойота Виндом» и «Тойота Королла».

«"Королла" выезжала со стороны «Ленты», а, видимо, водитель чёрной машины не захотел сбавлять скорость и дал в бочину, отчего его выбросило на обочину», — сообщил корреспонденту НГС очевидец.

В результате ДТП «Тойоте Королле» оторвало колесо, одна дверь вдавлена. Второй автомобиль лишился передней части. На месте работали врачи скорой помощи.

У второго автомобиля оторвало колесо

У второго автомобиля оторвало колесо

«Около чёрной машины на земле сидел мужчина. Скорая подъехала, и мужчину посадили туда», — написала ещё одна очевидица аварии.

Вызов поступил на пульт дежурного службы 112 в 22:53. Сообщалось, что в ДТП двое пострадавших.

В четверг, 11 июля, на трассе «Тойота-Королла» выехала на встречную полосу и врезалась в китайский грузовик — погибли три человека.

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