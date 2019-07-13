Одна из машин лишалась передней части
Фото: читатель НГС
Поздно вечером в пятницу, 12 июля, в Кировском районе Новосибирска на Петухова столкнулись «Тойота Виндом» и «Тойота Королла».
«"Королла" выезжала со стороны «Ленты», а, видимо, водитель чёрной машины не захотел сбавлять скорость и дал в бочину, отчего его выбросило на обочину», — сообщил корреспонденту НГС очевидец.
В результате ДТП «Тойоте Королле» оторвало колесо, одна дверь вдавлена. Второй автомобиль лишился передней части. На месте работали врачи скорой помощи.
«Около чёрной машины на земле сидел мужчина. Скорая подъехала, и мужчину посадили туда», — написала ещё одна очевидица аварии.
Вызов поступил на пульт дежурного службы 112 в 22:53. Сообщалось, что в ДТП двое пострадавших.
В четверг, 11 июля, на трассе «Тойота-Королла» выехала на встречную полосу и врезалась в китайский грузовик — погибли три человека.