Поздно вечером в пятницу, 12 июля, в Кировском районе Новосибирска на Петухова столкнулись «Тойота Виндом» и «Тойота Королла».

«"Королла" выезжала со стороны «Ленты», а, видимо, водитель чёрной машины не захотел сбавлять скорость и дал в бочину, отчего его выбросило на обочину», — сообщил корреспонденту НГС очевидец.



В результате ДТП «Тойоте Королле» оторвало колесо, одна дверь вдавлена. Второй автомобиль лишился передней части. На месте работали врачи скорой помощи.