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Баскетбольный клуб «Новосибирск» подписал контракты с двумя молодыми игроками

В команде появятся новые центровой и защитник

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Игроки выступят в составе основной команды

Фото: Bcnovosibirsk.ru

Баскетбольный клуб «Новосибирск» подписал контракт с двумя новыми игроками — центровым Егором Гонтаревым и защитником Егором Пановым. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба в пятницу, 12 июля.

Как сообщает БК «Новосибирск», 22-летний центровой Егор Гонтарев до этого выступал за рязанский клуб, а также играл в двух литовских командах — «Алитус» и «Джукия». Последние полтора сезона он провёл в составе МБА. Рост игрока — 210 сантиметров.

Второй новичок команды, 25-летний защитник Егор Панов выступал за команду Нижнего Новгорода, ставропольское «Динамо» и «Рязань». В 2016 году участвовал в Суперлиге в составе МБА. Рост Егора — 190 сантиметров.

В прошлом сезоне команда баскетбольного клуба «Новосибирск» вышла в плей-офф Суперлиги, но проиграла три игры подряд и оказалась только на восьмом месте турнирной таблицы.

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