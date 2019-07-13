Баскетбольный клуб «Новосибирск» подписал контракты с двумя молодыми игроками

Баскетбольный клуб «Новосибирск» подписал контракт с двумя новыми игроками — центровым Егором Гонтаревым и защитником Егором Пановым. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба в пятницу, 12 июля.

Как сообщает БК «Новосибирск», 22-летний центровой Егор Гонтарев до этого выступал за рязанский клуб, а также играл в двух литовских командах — «Алитус» и «Джукия». Последние полтора сезона он провёл в составе МБА. Рост игрока — 210 сантиметров.

Второй новичок команды, 25-летний защитник Егор Панов выступал за команду Нижнего Новгорода, ставропольское «Динамо» и «Рязань». В 2016 году участвовал в Суперлиге в составе МБА. Рост Егора — 190 сантиметров.