Два новосибирских вуза вошли в рейтинг самых оплачиваемых выпускников-экономистов в стране

Специалисты портала по поиску работы Superjob опубликовали рейтинг самых оплачиваемых выпускников вузов, работающих в сфере экономики и финансов. Аналитики оценивали уровень зарплат молодых специалистов, которые закончили учёбу с 2013 по 2018 годы.

По данным портала, два новосибирских университета — НГУ и НГУЭУ — попали в этот рейтинг. Новосибирский государственный университет занял 8-ю строчку, уступив в сравнении с прошлым годом один пункт. Средняя зарплата выпускников оценивается в 75 тысяч рублей. НГУЭУ занял в рейтинге 16-е место с зарплатой выпускников-экономистов 58 тысяч рублей. В прошлом году в 20-ку он не вошёл.