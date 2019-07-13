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Образование

Два новосибирских вуза вошли в рейтинг самых оплачиваемых выпускников-экономистов в стране

Они заняли 8-е и 16-е места

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Аналитики оценивали уровень зарплат экономистов, которые закончили учёбу с 2013 по 2018 годы

Фото: Александр Ощепков / НГС

Специалисты портала по поиску работы Superjob опубликовали рейтинг самых оплачиваемых выпускников вузов, работающих в сфере экономики и финансов. Аналитики оценивали уровень зарплат молодых специалистов, которые закончили учёбу с 2013 по 2018 годы.

По данным портала, два новосибирских университета — НГУ и НГУЭУ — попали в этот рейтинг. Новосибирский государственный университет занял 8-ю строчку, уступив в сравнении с прошлым годом один пункт. Средняя зарплата выпускников оценивается в 75 тысяч рублей. НГУЭУ занял в рейтинге 16-е место с зарплатой выпускников-экономистов 58 тысяч рублей. В прошлом году в 20-ку он не вошёл.

Первое место рейтинге разделили Высшая школа экономики и МГИМО. По оценкам специалистов, выпускники этих вузов могут претендовать на зарплату в 110 тысяч рублей. Вторую строчку занял МГУ (100 тысяч рублей, третью — РАНХиГС (98 тысяч рублей).

Приёмная кампания в самом разгаре. Недавно НГС публиковал большой репортаж о том, как абитуриенты атакуют новосибирские вузы.

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КОММЕНТАРИИ (0)

Ваха
13 июл 2019 в 01:12

Ну это только для самых молодых. Если брать тех кто выпустился лет 20 назад, там средняя среди выпускников эф нгу точно не меньше 800 -900 тысяч рублей в месяц. Правда вверх тянут некоторые из списка форбса. Если их убрать и таких же неудачников снизу, то средняя зп выпускника эф нгу лет через 15-20 после выпуска, именно в Новосибирске будет в районе 300-500 тысяч рублей. Я как раз из таких, из средних. Увы, но себя в форбсе ни разу не видел.

Ученый
13 июл 2019 в 01:05

Преподаватели НГУ попали в рейтинг самых низкооплачиваемых, поблизости с университетом Гондураса.