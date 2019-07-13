Крокодил-беглец, антицерковная шаурма и парковка на ковре: топ самых странных новостей недели

Такая стоянка была бы для Аладдина как родная

У торгового центра средь бела дня бегал крокодил, невинная шаурма оскорбила РПЦ, женщина выпала из окна, но не упала... Мы собрали самые невероятные новости, которые выходили в разных городах страны на этой неделе. Изучайте!

«Стоянка Аладдинов» в Тюмени Чудеса благоустройства в Тюмени: в одном из районов города парковку для машин украсили коврами. «Парковочные ковры» или «стоянка Аладдинов», как окрестили место в интернете, пронумерованы и охраняются местными жителями. Хозяева машин признаются, что ковры постелили, чтобы не пачкать колеса в земле.



Тюменцы обозначают парковочные места с помощью ковров Фото: Ирина Шарова / 72.RU

Посмотрим, пойдет ли этот способ парковки в народ. Челябинка падала из окна, но не упала Фантастическую историю падения из окна рассказывает челябинский портал 74.RU: женщина зацепилась ногой за створку окна, и это спасло ее от печальных, а может быть, даже трагических последствий. Буквально в подвешенном состоянии челябинка провисела до приезда спасателей.



Видео: Alekz Dybin / YouTube.com

Работу МЧС тоже можно назвать ювелирной: пока один успокаивал висящую женщину, другие искали квартиру пострадавшей (дом угловой, сделать это непросто), третьи держали под окном покрывало — на случай, если женщина сорвется.

— Наши пожарные до сих пор не понимают, как она оказалась в таком положении. Первое, что приходит на ум — мыла окна, но никаких принадлежностей для мытья окон рядом не оказалось, — сказали в МЧС. — Обе створки окна были открыты. Видимо, когда она начала падать, окно стало закрываться, и ей зажало голеностоп. Это и спасло. Ювелирная работа наших бойцов заключалась в том, чтобы правильно захватить женщину, потому что когда они начали открывать створку, нога начала выскальзывать.



Возмутительно божественная шаурма Пермская епархия намерена наказать кафе-шавермарий за рекламу «божественной шаурмы». Священнослужителям не понравилось изображение женщины с нимбом — а точнее, шаурнимбом. Юристы епархии подготовили обращение в полицию.

Реклама, которая разбудила в пермской епархии не голод, а негодование Фото: Вероника Бурдина

— Пусть полиция определяет, есть ли нарушения в этой рекламе. Почему мы должны пропускать такое хамство? Нам уже люди звонят, возмущаются. И вообще шаурма — это мусульманское блюдо, странно, что хозяйка русская… Странная русская, — заявил секретарь епархиального управления края Андрей Литовка.

Впрочем, хозяйка кафе обидеть никого не хотела, пишет 59.RU: по ее словам, реклама навеяна мемами в интернете. Крокодил в городе! Новосибирск в начале недели обсуждал новость о крокодиле, который прогуливался по парковке местного торгового центра. Рептилия с перемотанной скотчем пастью ползала между машинами, а потом спряталась под колесами тягача.



Крокодил паркуется в Новосибирске Фото: читатель НГС

Хозяев крокодила нашли быстро, ими оказались сотрудники местного шапито. Они рассказали, что животное совсем недавно приехало в Новосибирск и еще даже не заявлено в цирковую программу. Видимо, побег из цирка можно считать ознакомительной прогулкой по городу.



Поймать рептилию помог циркач по имени Вадик, такое же имя получил беглец. Омский романтик обворовывал киоски, чтобы подарить своей даме цветы Полицейские Омска на днях задержали серийного грабителя: молодого человека подозревают в серии нападений на киоски и кафе города. Пойманный и не скрывает своих злодеяний, но объясняет: преступления носили романтический характер, ведь на краденные деньги он купил возлюбленной букет роз.

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