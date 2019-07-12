На НТВ начался показ фильма про бандитов из 90-х с Захаром Прилепиным и новосибирскими актёрами

Сегодня в 23:15 на канале НТВ начался премьерный показ двухсерийной криминальной драмы «Гайлер», в которой сыграл известный российский писатель Захар Прилепин, настоящие уголовники и новосибирские артисты. О фильме корреспонденту НГС рассказал режиссёр Пётр Дикарев.

«С момента съёмок три года [прошло]. У него был долгий постпродакшн: это всё надо было озвучить, собрать, смонтировать, сделать… Фильм цветным является до половины, а после переломного события он начинает постепенно выцветать: краски тускнеют… Есть такой стереотип, что волк видит мир чёрно-белым. Вот когда герой в себе волка пробуждает, и мир для него становится всё более и более чёрно-белым», — сообщил режиссёр Дикарев.



Главную роль в фильме исполнил известный российский писатель Захар Прилепин (на фото — справа) Фото: Ольга Бурлакова

Изначально Пётр Дикарев планировал сделать из двухсерийного фильма короткую версию для показа в кинотеатрах, но продюсеры оставили полный вариант для трансляции по телевидению. Права на «Гайлер» до ноября 2019 года приобрела телекомпания НТВ.



Режиссёр Пётр Дикарев сравнивает «Гайлер» с документальным кино: настолько там правдиво описаны 90-е, и не считает, что занимается романтизацией криминала Фото: Ольга Бурлакова

«Гайлер» (в переводе с армянского «волки») — фильм о двух друзьях, которые в 1990-х были бандитами, но потом остепенились. События разворачиваются в Армении и в провинциальном российском городе — съемки проходили на Расточке и в Ордынском районе, недалеко от села Красный Яр. В фильме нет ни одной павильонной съёмки. В сентябре 2016 года НГС сделал репортаж со съёмочной площадки у придорожного кафе, где снималась бандитская перестрелка.

В фильме задействованы известные новосибирские актёры: Константин Телегин, Владимир Казанцев, Николай Соловьёв, Владимир Свирин и другие. Главные роли исполнили российский писатель Захар Прилепин и продюсер картины Артур Согоян. Прилепин сравнил «Гайлер» Дикарева с фильмами «Бумер» и «Калина красная».



«Я сильно удивлюсь, если кто-то меня обвинит в романтизации криминала. Какие угодно там можно найти огрехи, но романтизации криминала в фильме нет. Я работал как документалист: там живые фразы живых людей… Люди с непростой судьбой там тоже есть в кадре. <…> Более того, за время, пока мы снимали работу, у нас один эпизодический актёр успел отсидеть и выйти, а второй уже отбывает в лагере снова. И это у них не первый срок», — заметил режиссёр фильма.

