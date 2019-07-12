Власти объяснили, зачем строят второй детский сад в микрорайоне, где медленно сносят дома

«За последние годы увеличилось количество детей как дошкольного, так и школьного возраста. <...> Улица Мира в Кировском районе — это зона перспективного строительства. Количество детей, стоящих на очереди на получение места в дошкольном общеобразовательном учреждении на данном микроучастке, — 693 человека», — говорится в ответе на запрос.

Как сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос корреспондента НГС, сейчас в микрорайоне 693 ребёнка ожидают получения места в детских садах, а ещё 63 детям приходится ездить в Северо-Чемской жилмассив — там для них нашлись места в детском саду.

Кроме того, в пресс-центре уточнили, что здание построят в конце 2020 года.

3 июля мэрия разрешила построить на участке прямо за уже существующим садиком другое дошкольное учреждение — детский сад комбинированного типа. Он рассчитан на 120 мест и будет высотой в 3 этажа, на его постройку потратят 191 миллион.

В прошлом году стало известно, что муниципалитет уже закрыл один из детских садов на Расточке — здание стало опасным для детей и начало разваливаться. Позднее стало ясно, что на этом участке мэрия планирует построить новый детский сад ещё больше предыдущего — на 165 мест. Тогда власти рассказали, что его стоимость оценивается в 110 миллионов рублей. Его строительство планируют окончить в 2020 году.

