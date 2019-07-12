Купил «Тойоту» — ещё и наварился: кроссовер Toyota RAV4 за 5 лет сохранил 108% своей стоимости

Кроссоверы Toyota RAV4 через 5 лет после покупки в салоне сохраняют максимальную остаточную стоимость в размере 88,7–107,7% от цены, за которую машина была куплена в 2014 году. Это единственный автомобиль в сегменте среднеразмерных кроссоверов, который может сейчас стоить дороже, чем стоил новым у дилера. Наибольшее сохранение стоимости (107,7%) продемонстрировала комплектация RAV4 с 2-литровым двигателем и механикой в версии «Стандарт».

«Исследованы были абсолютно все модификации и комплектации автомобилей. 5 лет назад новые — там дилерские цены, у нас есть архив. Сейчас — цены на вторичке по объявлениям», — уточнил методику расчетов руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.