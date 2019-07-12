Купил «Тойоту» — ещё и наварился: кроссовер Toyota RAV4 за 5 лет сохранил 108% своей стоимости

Toyota RAV4 в 2014 году
Фото: Toyota
Кроссоверы Toyota RAV4 через 5 лет после покупки в салоне сохраняют максимальную остаточную стоимость в размере
«Исследованы были абсолютно все модификации и комплектации автомобилей. 5 лет назад новые — там дилерские цены, у нас есть архив. Сейчас — цены на вторичке по объявлениям», — уточнил методику расчетов руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.
На втором месте оказался кроссовер Mazda CX-5, он сохраняет
Nissan X-Trail — 66,8–84,4%
Mitsubishi Outlander — 77,1–82%
Volkswagen Tiguan — 72,2–79,6%
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