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Купил «Тойоту» — ещё и наварился: кроссовер Toyota RAV4 за 5 лет сохранил 108% своей стоимости

RAV4 дешевеет медленнее всех конкурентов и приумножает свою стоимость

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Toyota RAV4 в 2014 году

Фото: Toyota

Кроссоверы Toyota RAV4 через 5 лет после покупки в салоне сохраняют максимальную остаточную стоимость в размере 88,7–107,7% от цены, за которую машина была куплена в 2014 году. Это единственный автомобиль в сегменте среднеразмерных кроссоверов, который может сейчас стоить дороже, чем стоил новым у дилера. Наибольшее сохранение стоимости (107,7%) продемонстрировала комплектация RAV4 с 2-литровым двигателем и механикой в версии «Стандарт». 

«Исследованы были абсолютно все модификации и комплектации автомобилей. 5 лет назад новые — там дилерские цены, у нас есть архив. Сейчас — цены на вторичке по объявлениям», — уточнил методику расчетов руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов. 

На втором месте оказался кроссовер Mazda CX-5, он сохраняет 80,7–99,9% цены. Третьим назван KIA Sportage, сохраняющий 82,2–92,3% стоимости. Далее идут:

Nissan X-Trail — 66,8–84,4% 

Mitsubishi Outlander — 77,1–82% 

Volkswagen Tiguan — 72,2–79,6%

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КОММЕНТАРИИ (1)

zxxc
12 июл 2019 в 21:13

Спасибо великому Путину,за рост цен и волатильность доллара.

Валера
12 июл 2019 в 21:11

А как же инфляция?