Бабушку, обожжённую на пожаре в Целинном, привезли в ожоговый центр Новосибирска

Сегодня, 12 июля, врачи санитарной авиации перевезли из Коченёво 63-летнюю Надежду Сенцову — бабушку сгоревших детей в селе Целинное — в Новосибирскую областную больницу. Теперь лечить пациентку с серьёзными ожогами будут в специализированном ожоговом центре.

Надежда Сенцова оказалась в Коченёвской ЦРБ почти сразу после пожара 11 июля — сначала она дошла до сельского фельдшера, а потом её увезли в реанимацию больницы. В районную больницу приехали и врачи санитарной авиации Новосибирской области, но состояние пациентки было тяжёлым и транспортировать её в тот же день было невозможно.