12 июля пятница
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 4/10
usd 62.99
eur 71.01
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +24°С
Пробки 4/10
usd 62.99
eur 71.01

Все новости

Все новости
Здоровье
Смерть трех детей в Целинном

Бабушку, обожжённую на пожаре в Целинном, привезли в ожоговый центр Новосибирска

Она сумела выжить в огне, который погубил трёх её внуков

Поделиться

96
Обсудить

С момента пожара прошло больше суток, но только сейчас пациентку сумели перевезти в крупную больницу

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня, 12 июля, врачи санитарной авиации перевезли из Коченёво 63-летнюю Надежду Сенцову — бабушку сгоревших детей в селе Целинное — в Новосибирскую областную больницу. Теперь лечить пациентку с серьёзными ожогами будут в специализированном ожоговом центре. 

Надежда Сенцова оказалась в Коченёвской ЦРБ почти сразу после пожара 11 июля — сначала она дошла до сельского фельдшера, а потом её увезли в реанимацию больницы. В районную больницу приехали и врачи санитарной авиации Новосибирской области, но состояние пациентки было тяжёлым и транспортировать её в тот же день было невозможно

«Бабушка в ожоговой реанимации у нас», — коротко сообщили вечером 12 июля в пресс-службе Новосибирской областной больницы. В ожоговом центре Сенцовой окажут специализированную помощь. 

Пожар в частном доме села Целинное Коченёвского района начался ночью 11 июля. В огне погибли трое детей: 16-летняя Татьяна, 6-летняя Олеся и 4-летний Егор.

Корреспонденты НГС побывали на месте трагедии и поговорили с семьёй погибших. Выяснилось, что в доме был старый извещатель о пожаре, а когда в селе ставили новые, Сенцовым их просто не хватило. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

смерть на пожаресильные ожогиНовосибирская областная больница

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (0)