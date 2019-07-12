Бабушку, обожжённую на пожаре в Целинном, привезли в ожоговый центр Новосибирска

С момента пожара прошло больше суток, но только сейчас пациентку сумели перевезти в крупную больницу
Фото: Александр Ощепков / НГС
Сегодня, 12 июля, врачи санитарной авиации перевезли из Коченёво 63-летнюю Надежду Сенцову — бабушку сгоревших детей в селе Целинное — в Новосибирскую областную больницу. Теперь лечить пациентку с серьёзными ожогами будут в специализированном ожоговом центре.
Надежда Сенцова оказалась в Коченёвской ЦРБ почти сразу после пожара 11 июля — сначала она дошла до сельского фельдшера, а потом её увезли в реанимацию больницы. В районную больницу приехали и врачи санитарной авиации Новосибирской области, но состояние пациентки было тяжёлым и транспортировать её в тот же день было невозможно.
«Бабушка в ожоговой реанимации у нас», — коротко сообщили вечером 12 июля в пресс-службе Новосибирской областной больницы. В ожоговом центре Сенцовой окажут специализированную помощь.
Пожар в частном доме села Целинное Коченёвского района начался ночью 11 июля. В огне погибли трое детей: 16-летняя Татьяна, 6-летняя Олеся и 4-летний Егор.
Корреспонденты НГС побывали на месте трагедии и поговорили с семьёй погибших. Выяснилось, что в доме был старый извещатель о пожаре, а когда в селе ставили новые, Сенцовым их просто не хватило.