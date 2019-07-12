С фонарями и светофорами: дорожники потратят на 8 пешеходных переходов 25 миллионов рублей

Дорожники потратят почти 25 миллионов на строительство восемь пешеходных переходов в области — каждый обойдётся в 3 миллиона рублей.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок вчера, 11 июля. Работы по обустройству пешеходных переходов заказал «Сибуправтодор» — учреждение разместило две закупки общей стоимостью 24,6 миллиона рублей. Работы, согласно документам, должны выполнить до декабря 2019 года.

Как объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе «Сибуправтодора», новые переходы появятся в селе Прокудское, селе Вороново, а шесть оставшихся разместят в черте Бердска — четыре на улице Вокзальной и в посёлке Агролес. Один пешеходный переход всё же поставят и в Новосибирске — на улице Васильковой.