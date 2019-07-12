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Дороги и транспорт

С фонарями и светофорами: дорожники потратят на 8 пешеходных переходов 25 миллионов рублей

Работы должны закончить до конца года

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Каждый пешеходный переход будет стоить 3 миллиона рублей

Фото: Александр Ощепков

Дорожники потратят почти 25 миллионов на строительство восемь пешеходных переходов в области — каждый обойдётся в 3 миллиона рублей.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок вчера, 11 июля. Работы по обустройству пешеходных переходов заказал «Сибуправтодор» — учреждение разместило две закупки общей стоимостью 24,6 миллиона рублей. Работы, согласно документам, должны выполнить до декабря 2019 года.

Как объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе «Сибуправтодора», новые переходы появятся в селе Прокудское, селе Вороново, а шесть оставшихся разместят в черте Бердска — четыре на улице Вокзальной и в посёлке Агролес. Один пешеходный переход всё же поставят и в Новосибирске — на улице Васильковой.

«Государственные контракты по данным закупкам будут включать полный комплекс работ — от проектных до строительно-монтажных, включая работу проектировщиков, приобретение и монтаж необходимого оборудования и материалов, привлечение дорожной техники, оплату труда персонала», — рассказали детали в пресс-службе учреждения.

При этом в «Сибуправтодоре» уточнили, что, помимо нанесения разметки, будет проведена установка светофоров с кнопками, дорожных знаков, фонарных столбов, построены тротуары и ограждения для пешеходов.

В Новосибирске регулярно происходят аварии на пешеходных переходах. Осенью 2018 года НГС выпускал подборку самых опасных пешеходных переходов города, где чаще всего убивают и калечат пешеходов

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КОММЕНТАРИИ (4)

12 июл 2019 в 20:12

Неужели в кое то веке, в Бердске можно будет спокойно переходить дорогу.

Ивасик
12 июл 2019 в 20:11

Надо нано переходы, чтобы голограммой подсвечивала дорогу красным или зеленым когда переходить можно.

Крафт
12 июл 2019 в 20:10

Цена человеческой жизни куда выше. По сравнению с ней это копейки.