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62 матча за полгода: публикуем календарь хоккейной «Сибири» на новый сезон

Этот сезон для «Сибири» начнётся 3 сентября

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Новый сезон для «Сибири» начнётся на домашнем стадионе

Фото: hcsibir.ru

НГС подготовил для болельщиков хоккейного клуба «Сибирь» календарь матчей, которые команда сыграет в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2019/2020. 

Календарь всего чемпионата на прошлой неделе презентовала лига.

«Каждый из 24 клубов проведёт в регулярном чемпионате по 62 матча. По два раза все клубы сыграют между собой (46 матчей), по 10 — с командами своего дивизиона и ещё по 6 — с командами соседнего дивизиона своей конференции», — рассказали в КХЛ.

Хоккейный клуб «Сибирь» в предстоящем сезоне будет играть в дивизионе Харламова. Первую игру новосибирские хоккеисты проведут 3 сентября дома против хабаровского «Амура», а выездную серию «Сибирь» начнёт спустя неделю, 10 сентября, с матча с питерским СКА.

Завершится регулярный чемпионат для «Сибири» домашней игрой с рижским «Динамо», которая пройдёт 26 февраля.

«Первый этап продлится до 27 февраля 2020 года, количество игровых дней — 153. Старт плей-офф намечен на 1 марта 2020 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля 2020 года», — передали в Континентальной хоккейной лиге.

На прошлой неделе игроки хоккейного клуба «Сибирь» вернулись из летнего отпуска и отправились на медицинский осмотр перед началом нового сезона

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КОММЕНТАРИИ (5)

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15 июл 2019 в 09:42

Старт и финиш регулярки дома. Пусть это принесет нам удачу) А то правда, 9 место поднадоело. Ждем. Вперед Сибирь!

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15 июл 2019 в 08:53

Дойка наивных людей продолжается :) Снова 9-е место) А если даже чудо и случится, то всё равно никакого смысла нет в этом.

15 июл 2019 в 10:07

Тоже думаю абонемент прикупить. Скорее бы уже начало сезона. А так календарь очень даже нормальный без затяжных домашних и выездных серии. Правда на новогодние праздники всего одна домашка и та с Нижнекамском. Зато Максим Новый Год дома отпразднует, повезло ему.