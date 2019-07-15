62 матча за полгода: публикуем календарь хоккейной «Сибири» на новый сезон

Новый сезон для «Сибири» начнётся на домашнем стадионе
Фото: hcsibir.ru
НГС подготовил для болельщиков хоккейного клуба «Сибирь» календарь матчей, которые команда сыграет в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2019/2020.
Календарь всего чемпионата на прошлой неделе презентовала лига.
«Каждый из 24 клубов проведёт в регулярном чемпионате по 62 матча. По два раза все клубы сыграют между собой (46 матчей), по 10 — с командами своего дивизиона и ещё по 6 — с командами соседнего дивизиона своей конференции», — рассказали в КХЛ.
Хоккейный клуб «Сибирь» в предстоящем сезоне будет играть в дивизионе Харламова. Первую игру новосибирские хоккеисты проведут 3 сентября дома против хабаровского «Амура», а выездную серию «Сибирь» начнёт спустя неделю, 10 сентября, с матча с питерским СКА.
Завершится регулярный чемпионат для «Сибири» домашней игрой с рижским «Динамо», которая пройдёт 26 февраля.
«Первый этап продлится до 27 февраля 2020 года, количество игровых дней — 153. Старт плей-офф намечен на 1 марта 2020 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля 2020 года», — передали в Континентальной хоккейной лиге.
На прошлой неделе игроки хоккейного клуба «Сибирь» вернулись из летнего отпуска и отправились на медицинский осмотр перед началом нового сезона.