«Я ещё в форме»: история 90-летнего врача-анестезиолога, который умеет стоять на голове

Михаилу Иванцову исполняется в этом году 90 лет, и он «ещё в форме»

Врач-анестезиолог Новосибирской областной больницы Михаил Иванцов пробежал с другими спортсменами эстафету по улице Немировича-Данченко — в этом году ему исполняется 90 лет. Михаил Егорович рассказал НГС, в чём его секрет.

Эстафета протяжённостью более 500 метров проходила около Новосибирской областной больницы — с неё начался праздник, посвящённый сегодняшнему открытию спортзала для сотрудников. В эстафете поучаствовали и заслуженные врачи, в том числе 79-летний хирург Евгений Благитко и 80-летняя врач-рентгенолог Валентина Ломшакова.



Самым взрослым участником стал врач анестезиолог-реаниматолог Михаил Иванцов, которому в этом году исполнится 90 лет.



Видео Густаво Зырянова

«Я врач-анестезиолог областной больницы, работаю здесь, в больнице, уже почти 60 лет. После окончания нашего новосибирского медицинского института — сейчас он университет называется — я был направлен сюда на работу по анестезиологии. Тогда я ещё не знал, что это такое. В общем, прошли годы, я учился и стал в конечном итоге настоящим анестезиологом», — рассказал он корреспонденту НГС.



Он открыл эстафету вместе с другими заслуженными врачами Фото: Густаво Зырянов / НГС

Михаил Егорович каждый день занимается гимнастикой и йогой Фото: Густаво Зырянов / НГС

Он пришёл в областную больницу в 1960 году, а в 1964 году, когда в больнице было открыто отделение анестезиологии, Михаил Егорович стал его заведующим. На рабочем месте он подготовил более 20 врачей-анестезиологов и более 30 медицинских сестёр-анестезистов для центральных районных больниц, пишут на сайте Новосибирской ассоциации врачей.

В 1969 году Михаил Иванцов стал преподавателем НГМИ, оставаясь при этом куратором отделения анестезиологии областной больницы. Затем он уехал работать и обучать медиков в Алжире, а затем в Лаос, но в итоге решил вернуться в Новосибирск.



«Пока ещё я в форме, 90 мне будет в конце этого года! Я возраст не замечаю, я всегда среди молодых наших врачей, и всегда я с ними вместе работаю, разумеется, меня это вдохновляет.

Каждое утро занимаюсь гимнастикой, интенсивно по 10 минут, занимаюсь йогой, на голове стою. Михаил Иванцов, 90-летний врач-анестезиолог Новосибирской областной больницы

Здесь, в областной больнице был спортивный зал давным-давно, но по неизвестной причине почему-то его закрыли. В настоящее время открывают спортивный зал, считаю, что это очень полезно и нужно, спорт — это жизнь, это здоровье. Люди, занимающиеся спортом, дают хороший результат и в процессе своей работы. Здоровый образ жизни передаётся и всем больным, которых они лечат», — объяснил свою жизненную позицию Михаил Иванцов.



Михаил Иванцов старше на 10 лет ещё одного участника эстафеты — известного хирурга Евгения Благитко Фото: Густаво Зырянов / НГС

Он добавил, что в молодости занимался тяжёлой атлетикой, а сейчас перешёл на лыжи и бег.

Спортивный зал площадью 400 квадратных метров открылся в областной больнице 12 июля — там есть тренажёры, гантели и место для групповых занятий, а также зона отдыха с инфракрасной сауной и кедровой бочкой.



В 1990-х годах в областной больнице закрыли спортзал, сейчас его решили открыть снова — в современном варианте, с тренажёрами и зоной отдыха Фото: Густаво Зырянов / НГС