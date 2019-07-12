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«Я ещё в форме»: история 90-летнего врача-анестезиолога, который умеет стоять на голове

Михаил Иванцов спасает жизни новосибирцев — ради них он вернулся из-за рубежа в областную больницу

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Михаилу Иванцову исполняется в этом году 90 лет, и он «ещё в форме»

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Врач-анестезиолог Новосибирской областной больницы Михаил Иванцов пробежал с другими спортсменами эстафету по улице Немировича-Данченко — в этом году ему исполняется 90 лет. Михаил Егорович рассказал НГС, в чём его секрет.

Эстафета протяжённостью более 500 метров проходила около Новосибирской областной больницы — с неё начался праздник, посвящённый сегодняшнему открытию спортзала для сотрудников. В эстафете поучаствовали и заслуженные врачи, в том числе 79-летний хирург Евгений Благитко и 80-летняя врач-рентгенолог Валентина Ломшакова.

Самым взрослым участником стал врач анестезиолог-реаниматолог Михаил Иванцов, которому в этом году исполнится 90 лет.

Видео Густаво Зырянова

«Я врач-анестезиолог областной больницы, работаю здесь, в больнице, уже почти 60 лет. После окончания нашего новосибирского медицинского института — сейчас он университет называется — я был направлен сюда на работу по анестезиологии. Тогда я ещё не знал, что это такое. В общем, прошли годы, я учился и стал в конечном итоге настоящим анестезиологом», — рассказал он корреспонденту НГС.

Он открыл эстафету вместе с другими заслуженными врачами

Он открыл эстафету вместе с другими заслуженными врачами

Михаил Егорович каждый день занимается гимнастикой и йогой

Михаил Егорович каждый день занимается гимнастикой и йогой

Он пришёл в областную больницу в 1960 году, а в 1964 году, когда в больнице было открыто отделение анестезиологии, Михаил Егорович стал его заведующим. На рабочем месте он подготовил более 20 врачей-анестезиологов и более 30 медицинских сестёр-анестезистов для центральных районных больниц, пишут на сайте Новосибирской ассоциации врачей.

В 1969 году Михаил Иванцов стал преподавателем НГМИ, оставаясь при этом куратором отделения анестезиологии областной больницы. Затем он уехал работать и обучать медиков в Алжире, а затем в Лаос, но в итоге решил вернуться в Новосибирск.

«Пока ещё я в форме, 90 мне будет в конце этого года! Я возраст не замечаю, я всегда среди молодых наших врачей, и всегда я с ними вместе работаю, разумеется, меня это вдохновляет. 

Каждое утро занимаюсь гимнастикой, интенсивно по 10 минут, занимаюсь йогой, на голове стою.

Михаил Иванцов, 90-летний врач-анестезиолог Новосибирской областной больницы

Здесь, в областной больнице был спортивный зал давным-давно, но по неизвестной причине почему-то его закрыли. В настоящее время открывают спортивный зал, считаю, что это очень полезно и нужно, спорт — это жизнь, это здоровье. Люди, занимающиеся спортом, дают хороший результат и в процессе своей работы. Здоровый образ жизни передаётся и всем больным, которых они лечат», — объяснил свою жизненную позицию Михаил Иванцов.

Михаил Иванцов старше на 10 лет ещё одного участника эстафеты — известного хирурга Евгения Благитко

Михаил Иванцов старше на 10 лет ещё одного участника эстафеты — известного хирурга Евгения Благитко

Он добавил, что в молодости занимался тяжёлой атлетикой, а сейчас перешёл на лыжи и бег.

Спортивный зал площадью 400 квадратных метров открылся в областной больнице 12 июля — там есть тренажёры, гантели и место для групповых занятий, а также зона отдыха с инфракрасной сауной и кедровой бочкой.

В 1990-х годах в областной больнице закрыли спортзал, сейчас его решили открыть снова — в современном варианте, с тренажёрами и зоной отдыха

В 1990-х годах в областной больнице закрыли спортзал, сейчас его решили открыть снова — в современном варианте, с тренажёрами и зоной отдыха

Михаил Иванцов не самый пожилой действующий врач в Новосибирске. Например, в городской больнице № 25 работает 93-летняя Марьяна Семягина, она ведёт занятия по лечебной физкультуре для пациентов с неврологическими болезнями. Марьяна Петровна рассказала НГС, как пережила голодные годы блокады Ленинграда и почему не смогла уйти из больницы, когда хотела.

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анестезиолог-реаниматологНовосибирская областная больница

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КОММЕНТАРИИ (10)

ГостьГость
12 июл 2019 в 19:15

Это люди, на которых еще стоит Россия. После них останутся алкаши и курильщики, мажоры и бездельники. Доктор, здоровья Вам!

Скрепа
12 июл 2019 в 19:13

Раз в 90 еще работают, значит пенсионный возраст надо бы еще повысить

Фото пользователя
12 июл 2019 в 19:27

Здоровья и долгих лет!!! Молодец! Пример подрастающему поколению!